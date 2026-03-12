విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ - తెలంగాణలో ఒంటిపూట బడులు
Half Day Schools in the Telangana (ETV Bharat)
Published : March 12, 2026 at 3:47 PM IST
Half Day Schools in the Telangana : పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల నేపథ్యంలో ఒంటిపూట బడులు ప్రారంభించాలని విద్యాశాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నెల 15 నుంచి రాష్ట్రంలో ఒంటిపూట బడులు నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏప్రిల్ 24 వరకు ఒంటిపూట బడులు కొనసాగుతాయి. ఒంటిపూట బడులు ఉదయం 8 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 వరకు పాఠశాలలు కొనసాగనున్నాయి.