విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ - తెలంగాణలో ఒంటిపూట బడులు

ఈ నెల 15 నుంచి రాష్ట్రంలో ఒంటిపూట బడులు - ఏప్రిల్ 24 వరకు కొనసాగనున్న ఒంటిపూట బడులు - ఉదయం 8 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 వరకు కొనసాగనున్న పాఠశాలలు

Half Day Schools in the Telangana
Half Day Schools in the Telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 12, 2026 at 3:47 PM IST

1 Min Read
Half Day Schools in the Telangana : పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల నేపథ్యంలో ఒంటిపూట బడులు ప్రారంభించాలని విద్యాశాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నెల 15 నుంచి రాష్ట్రంలో ఒంటిపూట బడులు నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏప్రిల్ 24 వరకు ఒంటిపూట బడులు కొనసాగుతాయి. ఒంటిపూట బడులు ఉదయం 8 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 వరకు పాఠశాలలు కొనసాగనున్నాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

