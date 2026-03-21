ఒంటిపూట బడులు - పిల్లలు స్కూల్​ నుంచి రాగానే ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి

రాష్ట్రంలో పిల్లలకు కొనసాగుతోన్న ఒక్కపూట బడులు - ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పిల్లలు ఏం చేయాలి - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు

Published : March 21, 2026 at 12:54 PM IST

Half Day School Precaution for Kids : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వేసవిలో ఎండను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నెల 16వ తేదీ (సోమవారం) నుంచి పాఠశాలల్లో ఒంటిపూట బడులు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలల విద్యార్థులు తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచి సాధారణం కన్నా గంటన్నర ముందుగానే పాఠశాలకు చేరుకుని మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం పూట ఇంటికి వచ్చాక మండే ఎండను సైతం లెక్కచేయకుండా, సరిగ్గా భోజనం కూడా చేయకుండా ఆడుకోవడానికి బయటకు వెళ్తున్నారు.

ఈ విధంగా వారు రోజుకు ఒక పూట మాత్రమే తింటూ, మిగతా సమయం ఆటల కోసం కేటాయిస్తూ మరో పూట మానేస్తున్నారు. ఈ వేసవి కాలంలో ఎండ వేడిమి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి చల్లటి నీటిలో ఆడుకోవడానికి వారు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. అందుకోసం సమీపంలోని చెరువులు, బావులు, కుంటలు, కాలువల వద్దకు వెళ్తుంటారు. అక్కడికి వెళ్లి ప్రాణాంతక ప్రమాదాలకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అందువల్ల తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలపై నిరంతరం నిఘా ఉంచాలి.

  • ఈ ఏడాది మార్చి నెలలోనే వేసవి తీవ్రత పెరగడం ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం ఈ తీవ్రత కారణంగా డీ హైడ్రేషన్‌కు గురై, అనారోగ్యానికి లోనై ఆసుపత్రి పాలవుతున్న పిల్లల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఆటల్లో నిమగ్నమై తరచుగా తగినంత నీరు తాగడానికి కూడా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.
  • ములుగు జిల్లా వాజేడు మండలం పెరూరు గ్రామానికి చెందిన 8వ తరగతి విద్యార్థి బొల్లే జస్వంత్ (13), అక్టోబర్ 25వ తేదీన రాంపురం సమీపంలో బొరియాల చెరువు వద్దకు స్నేహితులతో కలిసి ఈతకు వెళ్లాడు. అక్కడ నీటిలో లోతైన భాగంలో దిగి ఈత రాకపోవడంతో మునిగిపోయాడు. సరదాలు, వినోదాల కోసం మొదలైన ప్రయాణం, అతని తల్లిదండ్రులకు గుండెకోతను మిగిల్చాడు.

స్కూల్​ నుంచి తిరిగి వచ్చాక ఇలా :

  • పిల్లలకు ఇలా ఒంటిపూట బడులు నడిచినన్నీ రోజులు వాళ్లు బయలుదేరే ముందు, మధ్యాహ్నం ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆహారపు అలవాట్లకు కొన్ని పద్ధతులు పాటించండి.
  • ఉదయం పిల్లలను ప్రశాంతంగా నిద్ర లేపి, ఎలాంటి తొందర పడకుండా స్కూల్​కు తయారు చేయండి. వాళ్లు బయలుదేరే సమయానికి అన్ని పనులు ముగిసేలా చూసుకోండి.
  • ఉదయాన్నే వారికి పండ్లు, బెల్లంతో చేసిన రుచికరమైన రాగి జావా లేదా తాజా పండ్ల రసాల వంటి పోషకమైన ఆహారాన్ని ఇవ్వాలి.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :

  • పాఠశాల నుంచి ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత పిల్లలకు చేతులు, కాళ్లు శుభ్రంగా కడుక్కోమని చెప్పాలి. ఆ తర్వాత వారికి భోజనం పెట్టి కాసేపు పడుకోబెట్టాలి.
  • పిల్లలు మధ్యాహ్నం స్కూల్​ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఎండ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో గొడుగు లేదా టోపీలు వంటివి ధరించే అలవాటు చేయండి.
  • వేసవిలో ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల మధ్య సూర్యకిరణాల భూమిపై నేరుగా పడతాయి. దానివల్ల చర్మంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. బడి ముగిసిన వెంటనే బయటకు వెళ్లకుండా వారితో హోంవర్క్​ పూర్తి చేయడం లేదా చదువుకోమని చెప్పడం వంటివి చేయాలి.
  • ప్రస్తుతం అందరి ఇంట్లో మొబైల్​ ఫోన్​ వాడకం సర్వసాధారణమైపోయింది. పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వారు సెల్​ఫోన్​లను అధికంగా వినియోగిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో వారి స్క్రీన్​ సమయాన్ని తగ్గించేందుకు పాఠ్య పుస్తకాలతో పాటుగా నీతి కథలు, స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తుల జీవిత చరిత్రలను చదవమని వారిని ప్రోత్సహించండి.
  • పిల్లలు మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన ఓ గంట తర్వాత వారికి పాలు, పండ్ల రసాలు లేదా కొబ్బరి నీరు వంటివి ఇవ్వండి.
  • సాధ్యమైనంత వరకు వారు మధ్యాహ్నం పూట నిద్రపోయేలా చూసుకోండి.

