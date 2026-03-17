ETV Bharat / state

హైదరాబాదీ హలీమ్‌ క్రేజ్‌ - రుచికి అభిమానులు ఫ్రీజ్

రంజాన్‌ మాసంలోనే దొరికే హలీమ్‌కు విపరీతమైన క్రేజ్‌ - సాయంత్రం అయితే చాలు హలీం బట్టీల ముందు కొనుగోలుదారుల క్యూలు - దేశ, విదేశాల్లోనూ హలీమ్‌ భారీగా డిమాండ్‌ ఉందంటున్న నిర్వాహకులు

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 17, 2026 at 8:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

A Special Story on Haleem : రంజాన్‌ అనగానే మనందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది హలీమ్‌. బిర్యాణి తదితర ఆహారాలు ఏడాదంతా దొరికినా హలీమ్​ మాత్రం కేవలం రంజాన్‌ మాసంలోనే దొరుకుతుంది. అందుకే చిన్నా, పెద్దా తేడా లేకుండా అంతా ఇష్టంగా ఆరగిస్తారు. సాయంత్రం అయిందంటే చాలు నగరాల్లో హలీమ్‌ ఘుమఘుమలతో ముక్కుపుటాలు అదురుతాయి. కులమతాలకు అతీతంగా అందరూ ఆరగించే హలీమ్‌ తయారీపై ప్రత్యేక కథనం.

భారీ సంఖ్యలో ఫ్యాన్స్​ను సంపాదించుకున్న హలీమ్​ : రంజాన్‌ వచ్చిందంటే చాలు హలీమ్​కు ఉండే క్రేజ్‌ అంతా ఇంతా కాదు. తరతరాలుగా హైదరాబాద్‌కే ప్రత్యేకంగా ఉన్న హలీమ్‌ కొన్నేళ్లుగా దేశ, విదేశాల్లోనూ విపరీతమైన ఫ్యాన్స్‌ను సంపాదించుకుంది. రంజాన్‌ మాసంలో రోజంతా ఉపవాసం ఉన్న ముస్లింలు శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్‌, ఇతర పోషకాల కోసం దీన్ని తీసుకుంటారు. ప్రత్యేకమైన తయారీ విధానం, అద్భుతమైన రుచితో కూడిన హలీమ్‌ను ఆస్వాదించేందుకు చిన్నా, పెద్దా, యువత అంతా ఇష్టంగా ఆరగిస్తారు. పేరొందిన రెస్టారెంట్ల ముందు బారులు తీరి మరీ హలీంను తింటారు. సిగ్గీ, జొమాటో వంటి ఆన్‌లైన్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో ఇంటికి తెప్పించుకుని ఆరగించే వారి సంఖ్య సైతం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. 320 రూపాయల నుంచి 7 వేల వరకు ధర పలుకుతున్న హలీమ్‌కు విదేశాల్లోనూ డిమాండ్‌ బాగా పెరిగింది.

రోజుకు 15 నుంచి 25 వేల కిలోలు : ఏదైనా వంటకం గంట నుంచి రెండు గంటలలో తయారవుతుంది. కానీ, హలీం సంగతి మాత్రం డిఫరెంట్‌. ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన బట్టీలో, విశాలమైన గిన్నెలలో కట్టెల పొయ్యిపై దాదాపు 10 గంటల పాటు ఉడికించి తయారు చేస్తారు. భారీ ఎత్తున తయారు చేసే హలీమ్​తో వేల మందికి ఉపాధి సైతం లభిస్తుందని హోటళ్ల నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. రోజుకు 15 నుంచి 25 వేల కిలోల హలీమ్‌ను విక్రయిస్తామంటున్నారు. విదేశాల్లో ఉన్న వారికి సైతం రుచి చూపించేలా నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంచేలానూ తయారు చేస్తున్నట్లు వివరిస్తున్నారు.

TAGGED:

HALEEM DURING THE RAMADAN
HYDERABADI HALEEM
MOST POPULAR DELICACY HALEEM
A SPECIAL FEATURE ON HALEEM
HYDERABADI HALEEM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.