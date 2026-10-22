కూలీ కూతురు క్రీడా కిరణం - ‘స్టార్ ఆఫ్ ఇండియా’గా నిలిచిన నునపర్తి ఆణిముత్యం హైమావతి
Woman Won National And International Medals :72వ జాతీయస్థాయి సీనియర్ బాల్బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీల్లో అద్భుతంగా రాణించి మూడో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 4:58 PM IST
Woman Won National And International Medals : ఆమె ఒక మారుమూల పల్లెటూరు నుంచి వచ్చింది. నాన్న రోజుకూలీ. క్రీడా నేపథ్యం లేదు, ఆదుకునే ఆర్థిక స్థోమత లేదు, అధునాతన వసతులు అంతకన్నా లేవు. అయినా సరే, పట్టుదలే పెట్టుబడిగా, కఠోర శ్రమే ఆయుధంగా ముందుకు సాగింది. బాల్బ్యాడ్మింటన్ క్రీడలో జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటి, తాజాగా ప్రతిష్టాత్మక ‘స్టార్ ఆఫ్ ఇండియా’ అవార్డును కైవసం చేసుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది జూరెడ్డి హైమావతి.
పల్లెటూరి మైదానం నుంచి ప్రస్థానం : అనకాపల్లి జిల్లా, అచ్యుతాపురం మండలంలోని నునపర్తి హైమావతి సొంత గ్రామం. తండ్రి అప్పలనాయుడు రోజుకూలీగా పనిచేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తుండగా, తల్లి పార్వతి గృహిణి. చిన్నప్పటి నుంచి ఆటలంటే ఇష్టపడే హైమావతికి, వారి గ్రామంలో అమ్మాయిలకు బాల్బ్యాడ్మింటన్ శిక్షణ ఇచ్చే కోచ్ డోకుల శ్రీను ప్రోత్సాహం లభించింది. ఆయన ఇచ్చిన నమ్మకంతో మైదానంలో అడుగుపెట్టిన హైమావతి, రోజురోజుకూ తన ఆటను మెరుగుపరుచుకుంది. శిక్షణ ప్రారంభించిన కేవలం మూడేళ్లలోనే ప్రొఫెషనల్ పోటీల్లో పాల్గొనే స్థాయికి ఎదిగింది.
పతకాల వేట 'స్టార్ ఆఫ్ ఇండియా'గా గుర్తింపు : నిరంతర సాధనతో రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో ఎన్నో పతకాలను సాధించి తన సత్తా చాటింది. తాజాగా శ్రీకాళహస్తిలో జరిగిన 72వ జాతీయస్థాయి సీనియర్ బాల్బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీల్లో అద్భుతంగా రాణించి మూడో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. గత కొన్నేళ్లుగా ఆమె ప్రదర్శిస్తున్న నిలకడైన ప్రతిభను గుర్తించిన జాతీయ బాల్బ్యాడ్మింటన్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు, ఆమెను ‘స్టార్ ఆఫ్ ఇండియా’ పురస్కారంతో గౌరవించారు.
లక్ష్యాల దిశగా అడుగులు : "ఏదైనా సాధించాలంటే ఆర్థికంగా మెరుగైన కుటుంబ పరిస్థితులు, బలమైన క్రీడా నేపథ్యం, సౌకర్యాలు ఉండాలనుకుంటారంతా. కానీ పట్టుదల, శ్రమించే తత్వం అన్నింటికన్నా ముఖ్యం" అని నిరూపించింది హైమావతి. ప్రస్తుతం బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్ పూర్తి చేసిన ఆమె, ఒకవైపు క్రీడల్లో కొనసాగుతూనే, మరోవైపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనే లక్ష్యంతో పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతోంది. అడ్డంకులను అధిగమించి ఆదర్శంగా నిలిచిన ఈ పల్లెటూరి క్రీడాకారిణి భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని ఆశిద్దాం!
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