నిశ్శబ్దంగా వ్యాపిస్తోన్న హెచ్1ఎన్1 వైరస్ - జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న డాక్టర్స్
తెలంగాణలో ఇన్ఫ్లుయెంజా ఏ (హెచ్1ఎన్1) వైరస్ కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రధానంగా రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండేవారిపై ఈ వైరస్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటోంది. దీంతో వైరస్ పట్ల వైద్యులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు.
Published : September 23, 2026 at 8:23 PM IST
Doctors Awareness On H1N1 Virus : రాష్ట్రంలో ఇన్ఫ్లుయెంజా ఏ (హెచ్1ఎన్1) వైరస్ చాప కింద నీరులా వ్యాపిస్తోంది. హైదరాబాద్ మహానగరంలోని పలు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఇలాంటి కేసుల తాకిడి పెరుగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. దీని ద్వారా చాలా మంది ఇబ్బందికి గురికాకపోయినప్పటికీ కొందరిలో తీవ్ర న్యుమోనియాకు దారితీస్తోందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గ్రేటర్లో ఓ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలో ఇటీవల ఈ వైరస్ కారణంగా ఒక రోగి మరణించినట్లు సమాచారం. అయితే వైద్యారోగ్య శాఖ మాత్రం దీన్ని అధికారికంగా ధ్రువీకరించలేదు.
దిల్లీ, కర్ణాటక వంటి రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే తెలంగాణలో హెచ్1ఎన్1 వైరస్ కేసుల సంఖ్య తక్కువగా ఉంది. అయినప్పటికీ ఈ వైరస్ సులభంగా వ్యాపిస్తుందని, అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఇన్ఫ్లుయెంజా సోకిన వ్యక్తి దగ్గినా లేదా తుమ్మినప్పుడు వెలువడే తుంపర్ల ద్వారా ఇతరులకు వ్యాపిస్తుంది. అందుకే తరచుగా చేతులు శుభ్రం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని, మాస్క్ ధరించడం ఉత్తమమని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు.
ఎవరికి ఎక్కువ ప్రమాదం?
రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండేవారిపై వైరస్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు, ఊపిరితిత్తులు లేదా గుండె సంబంధిత సమస్యల వంటి దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యాలు ఉన్నవారు ఫ్లూ బారినపడి తీవ్ర అస్వస్థతకు గురవుతున్నారు. అయితే ఫ్లూ సోకిన ప్రతి ఒక్కరికీ యాంటీవైరల్ మందులు అవసరం లేదని వైద్యులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. తీవ్రమైన లక్షణాలు ఉన్నవారు మాత్రమే యాంటీవైరల్ మందులను వాడాలని చెబుతున్నారు. అదీ కూడా వైద్యుల సలహా మేరకే వినియోగించాలని సూచిస్తున్నారు. లక్షణాలు కనిపించిన 48 గంటల్లోపు ఈ మందులను వాడితే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయంటున్నారు.
ఎప్పుడు ఆసుపత్రిలో చేరాలి?
- శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది లేదా ఆయాసం
- ఛాతి నొప్పి, ఒత్తిడి, లేదా నీరసం
- రక్తంలో ఆక్సిజన్ స్థాయిలు తగ్గడం
- తల తిరగడం, గందరగోళంగా అనిపించడం, వాంతులు చేసుకోవడం
- జ్వరం తగ్గుతూ మళ్లీ తిరిగి తీవ్రంగా రావడం
వైరస్ సోకితే కనిపించే ప్రధాన లక్షణాలు
- చలితో కూడిన అధిక జ్వరం
- దగ్గు, గొంతు నొప్పి, ముక్కు కారడం లేదా దిబ్బడ
- తీవ్రమైన ఒళ్లు నొప్పులు, తలనొప్పి
- నీరసం, అలసట, కొన్ని సందర్భాల్లో వాంతులు, విరేచనాలు
"(హెచ్1ఎన్1) ఇన్ఫ్లుయెంజా ఏ అనే వైరస్ సంక్రమణ గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అయినప్పటికీ పలు జాగ్రత్తలు అవసరం. ఈ వైరస్ సోకిన వారిలో సుమారు 95 శాతం మందిలో తేలికపాటి లక్షణాలు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. వీరు ఇంట్లో విశ్రాంతి తీసుకోవడంతో కోలుకోవచ్చు. వైద్యులు సూచించినంత కాలం యాంటీవైరల్ మందులను కచ్చితంగా తీసుకోవాలి. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా సీజనల్ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం సురక్షితం. ఇంట్లోనే ఉంటూ కాచి వడకట్టిన నీరు, పండ్ల రసాలు, వేడి సూప్లు, ఓఆర్ఎస్లను తీసుకోవడం ద్వారా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా ఉండొచ్చు. లక్షణాలు తీవ్రంగా ఉంటే ఆసుపత్రిలో చేరాలి" - డా.ఎంవీ రావు, యశోద హాస్పిటల్స్
సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్లే శ్వాసకోస సమస్యలుగా మారొచ్చు - హెచ్చరిస్తున్న వైద్యులు
సీజనల్ వ్యాధులతో పెరుగుతున్న రోగుల సంఖ్య - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి