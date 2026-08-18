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25 టన్నుల కల్తీ నెయ్యి - హెచ్-​ఫాస్ట్​ తనిఖీల్లో పట్టుకున్నారు

హైదరాబాద్​లో కల్తీ నెయ్యి తయారీ కేంద్రాలపై హెచ్​-ఫాస్ట్ దాడులు - 25.5 టన్నుల కల్తీ నెయ్యి స్వాధీనం - కల్తీ నెయ్యి తయారీకి వాడుతున్న 10.5 టన్నుల ముడి సరుకు సీజ్​

HFast Raids on Ghee processing unit
HFast Raids on Ghee processing unit (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 18, 2026 at 3:28 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 4:54 PM IST

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HFast Raids on Ghee processing unit : కల్తీ ఆహారపదార్థాలపై ఉక్కుపాదం మోపాలనే తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఆదేశాలపై హెచ్​ఫాస్ట్​ రంగంలోకి దిగింది. ఈ మేరకు హైదరాబాద్​ నగరంలో కల్తీ నెయ్యి తయారీ కేంద్రాలపై హెచ్​-ఫాస్ట్​ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీల్లో దాదాపు 25.5 టన్నుల కల్తీనెయ్యిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీని తయారీకి వాడుతున్న 10.5 టన్నుల ముడి పదార్థాలను అధికారులు సీజ్ చేశారు. తనిఖీల అనంతరం డీసీపీ గైక్వాడ్ మాట్లాడుతూ మొత్తం 130 కేంద్రాల్లో దాడులు నిర్వహించినట్లుగా వివరించారు. స్కిమ్డ్ మిల్క్, క్రీమ్, పామాయిల్, గంజి స్టార్చ్​ను ఉపయోగించి కల్తీ నెయ్యి తయారీ చేస్తున్నట్లుగా గుర్తించామన్నారు. వనస్పతి నూనె, రవ్వ కలిపి కల్తీ నెయ్యి తయారు చేస్తున్నారని చెప్పారు.

కల్తీ నెయ్యి అమ్మితే కఠిన చర్యలు : హెచ్​ఫాస్ట్​ నిర్వహించిన దాడుల్లో 8.7 టన్నుల క్రీమ్, 1,200 లీటర్ల పామాయిల్ సీజ్‌ చేసినట్లుగా డీసీపీ గైక్వాడ్​ వివరించారు. 600 లీటర్ల వనస్పతి నూనె, 30 కిలోల గంజి స్టార్చ్, నెయ్యి ఫ్లేవర్‌ కోసం వాడుతున్న 3 రకాల కెమికల్స్ 6 సీసాలు స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. హరియాణా, కర్ణాటక, తమిళనాడు, యూపీ, మధ్యప్రదేశ్‌ నుంచి క్రీమ్‌ తెస్తున్నారని చెప్పారు. కల్తీ నెయ్యిని ప్రముఖ బ్రాండ్లతో లేబుల్‌ చేసి అమ్ముతున్నామని తెలిపారు. ఫుడ్​ సేఫ్టీ లైసెన్స్ లేకుండా లూజు నెయ్యి అమ్మితే కఠిన చర్యలు ఉంటాయన్నారు. కల్తీ నెయ్యికి సంబంధించి ల్యాబ్ రిపోర్టులు నిన్న వచ్చాయని తెలిపారు.

25 టన్నుల కల్తీ నెయ్యి - హెచ్-​ఫాస్ట్​ తనిఖీల్లో పట్టుకున్నారు (ETV Bharat)

"కల్తీ నెయ్యి తయారీ కేంద్రాలపై హెచ్​-ఫాస్ట్ ఆధ్వర్యంలో గత కొన్ని రోజులుగా నిఘా ఉంచాం. 39 తయారీ యూనిట్లు, 91 ఔట్​లెట్​ షాప్​లపై దాడులు నిర్వహించాం. ఈ షాప్​ల నుంచి షాంపిల్స్​ సేకరించి ల్యాబ్​క పంపించాం. ల్యాబ్​ రిపోర్ట్​లో షాకింగ్ విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. 25 టన్నుల కల్తీ నెయ్యి, 11 టన్నుల ముడిపదార్థాలు సీజ్​ చేశాం. మిల్క్​ఫ్యాట్​లో పామాయిల్, స్టార్చ్​ను కలిపి కల్తీ నెయ్యి తయారు చేస్తున్నారు. తయారీదారులు నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్నట్లుగా తనిఖీల్లో బయటపడింది. ఇలాంటి నెయ్యి తీసుకోవడం వల్ల ప్రజలు అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడే అవకాశం ఉంది. తయారీదారులు ఫుడ్​ సేఫ్టీ ప్రమాణాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. కల్తీ నెయ్యి తయారీపైన, అలాంటి ఉత్పత్తులు ప్రచారం చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం."- వైభవ్ గైక్వాడ్, డీసీపీ

కల్తీ ఆహారపదార్థాలతో ప్రజారోగ్యానికి గండి : ఆహార పదార్థాలను విచ్చలవిడిగా కల్తీ చేస్తూ కొంతమంది అక్రమార్కులు సమాజంపై నిశ్శబ్ధ దాడికి దిగుతున్నారు. రసాయనాలు, నాణ్యత లేని కల్తీ ఆహారపదార్థాలతో ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్నారు. కల్తీ ఆహారంపై ఉక్కుపాదం మోపాలన్న ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో కల్తీ రాయుళ్లపై హెచ్​-ఫాస్ట్​ కొరడా ఝలిపించింది. ఇటీవల ఫుడ్​సెఫ్టీ అధికారులు పలు హోటళ్లులో నిర్వహించిన తనిఖీల్లో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పరిశుభ్రత లేని ఆహారపదార్థాలు, బొద్దింకలు లాంటివి దర్శనమిచ్చాయి.

కల్తీ రాయుళ్లపై హెచ్​-ఫాస్ట్​ యాక్షన్​ షురూ! - ఆహార కల్తీకి పాల్పడిన ఆరుగురు అరెస్టు

Last Updated : August 18, 2026 at 4:54 PM IST

TAGGED:

HFAST RAIDS ON FOOD ESTABLISHMENTS
HFAST RAIDS ON GHEE PROCESSING UNIT
కల్తీ నెయ్యి తయారీ కేంద్రంపై తనిఖీ
ADULTERATED GHEE DETECTED IN HYD
HFAST RAIDS ON GHEE PROCESSING UNIT

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