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హైదరాబాద్‌లో హెచ్‌-ఫాస్ట్‌ అధికారుల తనిఖీలు - 25.3 టన్నుల కల్తీ మసాలా దినుసులు స్వాధీనం

హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల హెచ్‌-ఫాస్ట్‌ అధికారుల తనిఖీలు - 13 మసాలా వ్యాపార సంస్థల్లో అధికారుల సోదాలు - 25.3 టన్నుల కల్తీ మసాలా దినుసులు, 89.15 టన్నుల ముడి పదార్థాలు స్వాధీనం- ముగ్గురి అరెస్ట్

H-FAST inspections in Hyderabad
H-FAST inspections in Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 4, 2026 at 12:42 PM IST

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H-FAST inspections in Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల హెచ్‌-ఫాస్ట్‌ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. 13 మసాలా వ్యాపార సంస్థల్లో సోదాలు నిర్వహించి, 25.3 టన్నుల కల్తీ మసాలా దినుసులు, 89.15 టన్నుల ముడి పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 3 క్రిమినల్ కేసుల్లో ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. మసాలాల్లో సింథటిక్ రంగులు, క్లాత్ డైలు, టాల్కమ్ పౌడర్ వాడినట్లు గుర్తించారు. కల్తీ మసాలాల వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదమని హెచ్చరించారు. హెచ్‌-ఫాస్ట్‌ ఏర్పాటైన 140 రోజుల్లో 659 దాడులు చేశారు. 202 కేసులు, 246 టన్నుల కల్తీ ఆహార పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కల్తీ ఆహారంపై హెచ్‌-ఫాస్ట్‌ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్‌ 87126 61212కు కాల్​ చేయాలని చెప్పారు.

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H FAST INSPECTIONS IN HYDERABAD
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