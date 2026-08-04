హైదరాబాద్లో హెచ్-ఫాస్ట్ అధికారుల తనిఖీలు - 25.3 టన్నుల కల్తీ మసాలా దినుసులు స్వాధీనం
హైదరాబాద్లో పలుచోట్ల హెచ్-ఫాస్ట్ అధికారుల తనిఖీలు - 13 మసాలా వ్యాపార సంస్థల్లో అధికారుల సోదాలు - 25.3 టన్నుల కల్తీ మసాలా దినుసులు, 89.15 టన్నుల ముడి పదార్థాలు స్వాధీనం- ముగ్గురి అరెస్ట్
Published : August 4, 2026 at 12:42 PM IST
H-FAST inspections in Hyderabad : హైదరాబాద్లో పలుచోట్ల హెచ్-ఫాస్ట్ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. 13 మసాలా వ్యాపార సంస్థల్లో సోదాలు నిర్వహించి, 25.3 టన్నుల కల్తీ మసాలా దినుసులు, 89.15 టన్నుల ముడి పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 3 క్రిమినల్ కేసుల్లో ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. మసాలాల్లో సింథటిక్ రంగులు, క్లాత్ డైలు, టాల్కమ్ పౌడర్ వాడినట్లు గుర్తించారు. కల్తీ మసాలాల వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదమని హెచ్చరించారు. హెచ్-ఫాస్ట్ ఏర్పాటైన 140 రోజుల్లో 659 దాడులు చేశారు. 202 కేసులు, 246 టన్నుల కల్తీ ఆహార పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కల్తీ ఆహారంపై హెచ్-ఫాస్ట్ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 87126 61212కు కాల్ చేయాలని చెప్పారు.