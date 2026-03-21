ఆహారం కల్తీ చేస్తే ఎంతటివారినైనా విడిచిపెట్టం: టాస్క్ఫోర్స్ డీసీపీ గైక్వాడ్ వైభవ్
హైదరాబాద్లో పుట్టగొడుగుల్లా వెలిసిన కల్తీ ఆహారం పదార్థాల తయారీ కేంద్రాలు - కల్తీ ఆహారంపై ఉక్కుపాదం మోపేందుకు హె-ఫాస్ట్ ఏర్పాటు - క్షేత్రస్థాయిలో దాడులు చేస్తూ సమర్థవంతమైన పర్యవేక్షణ చేస్తున్నట్లు వివరణ
Published : March 21, 2026 at 10:21 PM IST
Task Force DCP Gaikwad Vaibhav Interview : ఆహారాన్ని కల్తీ చేసి ప్రజల ఆరోగ్యాలతో చెలగాటం అడితే ఎంతటి వారినైనా విడిచిపెట్టమని టాస్క్ఫోర్స్ డీసీపీ గైక్వాడ్ వైభవ్ రఘునాథ్ అన్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో పుట్టగొడుగుల్లా కల్తీ ఆహారం పదార్ధాల తయారీ కేంద్రాలు వెలిశాయని వీటిపై ఉక్కుపాదం మోపేందుకే సీపీ సజ్జనార్ సూచనతో 'హైదరాబాద్ ఫుడ్ అడల్డ్రేషన్ సర్వైలెన్స్ టీమ్' (H-FAST) ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. తరచూ ఇదే తరహా ఆహారం కల్తీకి పాల్పడే వారిపై పీడీ యాక్ట్ కూడా నమోదు చేస్తామంటున్న గైక్వాడ్ వైభవ్ రఘునాథ్తో మా ప్రతినిధి నాగార్జున ముఖాముఖి.
ప్రశ్న : హైదరాబాద్ ఫుడ్ అడల్డ్రేషన్ సర్వైలెన్స్ టీమ్ విభాగానికి సంబంధించిన ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ఏంటి?
గైక్వాడ్ వైభవ్ రఘునాథ్ : హైదరాబాద్ నగరంలో జరుగుతున్న కల్తీ ఆహారాన్ని అరికట్టడానికి సీపీ సజ్జనార్ నాయకత్వంలో హైదరాబాద్ ఫుడ్ అడల్డ్రేషన్ సర్వైలెన్స్ టీమ్ (హెచ్ ఫాస్ట్)ను ప్రారంభించాం. మన హెచ్ ఫాస్ట్ టీమ్లో ఇప్పటి వరకు 30 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. పోలీసులు, ఫుడ్ సేప్టీ అధికారుల సమన్వయంతో స్పెషల్ వింగ్ మొదలుపెట్టాం. ఎవరైనా కల్తీ ఆహారాన్ని తయారు చేస్తున్నా, స్టోర్ చేస్తున్నా, అమ్మకాలు జరిపినా కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు ఈ వింగ్ను కొత్తగా ఏర్పాటు చేశాం.
ప్రశ్న : హెచ్ ఫాస్ట్ ఎలాంటి పనులు చేయబోతున్నారు?
గైక్వాడ్ వైభవ్ రఘునాథ్ : హెచ్ ఫాస్ట్లో సిబ్బందిని పెంచుతాం. ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులతో కలిసి జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నాం. ఆహార పదార్ధాల శాంపిల్స్ను సేకరించి టెస్టులకు పంపుతాం. ఇందులో ఆహార పదార్ధాలపై వచ్చే రిపోర్టు ఆధారంగా సంబంధింత వ్యక్తులపై కేసు రిజిస్టర్ చేస్తాం. వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం.
ప్రశ్న : ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి కల్తీ ఆహారపదార్ధాలు లభించాయి?
గైక్వాడ్ వైభవ్ రఘునాథ్ : పాలు, పన్నీరు, డెయిరీ ప్రొడక్ట్స్, చికెన్, టీ పొడి, అల్లం పచ్చడి లాంటి పదార్ధాలపై ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. వీటి శాంపిల్స్ సేకరించి ల్యాబ్ టెస్టులకూ పంపిచాం. రిపోర్టులు అందాక వారిపై యాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఎవరైతే కల్తీ ఆహారం అమ్ముతున్నారో అలాంటి వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. రిపీటెడ్గా కేసులు వస్తే వారిపై పీడీ యాక్ట్ పెడతాం.
ప్రశ్న : కల్తీ చేసేవారు ఎలాంటి లైసెన్సులపై కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నారు?
గైక్వాడ్ వైభవ్ రఘునాథ్ : కొందరి వద్ద షాప్ లైసెన్సు ఉండగా మరి కొందరి వద్ద అది కూడా లేదు. చాలా మంది లైసెన్స్ ఎక్స్పైర్ అయిన వారు ఉన్నారు. వీరు గడువు ముగిసిన కెమికల్స్, పౌడర్లతో కలిపి ఆహార పదార్థాలు తయారు చేస్తున్నారు. ఎవరైతే పాతవి పాడైన పదార్థాలతో ఆహార పదార్థాలను తయారు చేస్తున్నారు. వాటిని తక్కువ ధరకు విక్రయిస్తున్నారు. ఆహార పదార్థాలకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులకు సంబంధించి ప్రజల భద్రత కోసం టోల్ఫ్రీ నంబరును ప్రారంభించాం. 8712661212కు కాల్ చేసి సమాచారం అందించవచ్చు. ఎక్కడ అనుమానం కలిగినా ఫిర్యాదు చేయండి.
ప్రశ్న : ప్రజలకు ఇచ్చే సూచలేంటి?
గైక్వాడ్ వైభవ్ రఘునాథ్ : మనం తీసుకునే కల్తీ ఆహారం చాలా హానికరం. వీటివల్ల భవిష్యత్తులో క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. తినే వస్తువులు కొనే ముందు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్, ఎక్స్పైరీ డేట్ని చూడాలి. మనం తీసుకునే ప్రదేశంలో హైజీనిక్గా ఉందా లేదా పరిశీలించాలి. కేవలం వస్తువులు చవకగా వస్తుందని కొనొద్దు. దానిలోని నాణ్యతనూ పరిశీలించిన తర్వాత మాత్రమే తీసుకోవడం మేలు. అనుమానం వస్తే టోల్ఫ్రీ నంబరుకు లేదా పోలీస్ హెల్ప్లైన్ 100కు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయండి
ప్రశ్న : కేస్ ఇన్వేస్టిగేషన్ ఎలా ఉంటుంది?
గైక్వాడ్ వైభవ్ రఘునాథ్ : మన జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ టీమ్ రైడ్ చేస్తుంది. షాపులలోని కల్తీ ఆహారంగా అనుమానిత పదార్ధాల శాంపిల్స్ను సేకరిస్తాం. వీటిని ల్యాబ్స్కు పంపుతాం. వాటికి సంబంధించి ఫలితాలను అవి వెల్లడిస్తాయి. ఈ రిపోర్టుల ఆధారంగా సంబంధిత వ్యక్తులపై, షాపులపై కేసులు నమోదు చేస్తాం. దీనికి అనుగుణంగా వారిపై ఫైన్లు, కేసులు రిజిస్టర్ చేస్తాం.
మీరు 'సమోసా'ప్రియులా - ఈ తయారీ వీడియో చూశారంటే ఇక జన్మలో ముట్టుకోరు!