కల్తీ రాయుళ్లపై హెచ్-ఫాస్ట్ యాక్షన్ షురూ! - ఆహార కల్తీకి పాల్పడిన ఆరుగురు అరెస్టు
ఆహార పదార్థాల కల్తీ రాయుళ్లపై కొరడా ఝులిపిస్తున్న హెచ్- ఫాస్ట్ - ఆహార తయారీ, విక్రయకేంద్రాల్లో హెచ్-ఫాస్ట్ సిబ్బంది తనిఖీలు - ఆహార కల్తీకి పాల్పడిన ఆరుగురు వ్యాపారులు అరెస్టు
Published : July 19, 2026 at 8:29 PM IST|
Updated : July 19, 2026 at 8:53 PM IST
HFast Raids on Food Establishments : కొంతమంది అక్రమార్కులు ఆహార పదార్థాలను విచ్చలవిడిగా కల్తీ చేస్తూ సమాజంపై నిశ్శబ్ధ దాడికి దిగుతున్నారు. రసాయనాలు, నాణ్యత లేని కల్తీ ఆహారపదార్థాలతో ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్నారు. కల్తీ ఆహారంపై ఉక్కుపాదం మోపాలన్న ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో కల్తీ రాయుళ్లపై హెచ్-ఫాస్ట్ కొరడా ఝలిపించింది. ఈ మేరకు నగరంలోని బహదూర్పురా, కిషన్బాగ్, సికింద్రాబాద్, మల్కాజ్గిరి, బేగంబజార్లో హెచ్-ఫాస్ట్ సిబ్బంది, పోలీసులు సంయుక్తంగా తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఆహార కల్తీకి పాల్పడుతున్న ఆరుగురు వ్యాపారులను అరెస్టు చేశారు.
వాడిన నూనెలే పదేపదే వినియోగిస్తూ : అధికారుల తనిఖీలో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అత్యంత అపరిశుభ్ర వాతావరణంలో ఆహారపదార్థాలు తయారు చేస్తున్నట్లుగా గుర్తించారు. వాడిన నూనెను పదేపదే వాడుతూ, ప్రమాదకర రంగులు కలుపుతున్నట్లు తనిఖీల్లో బయటపడింది. ఆహారం తయారీలో గడువు తీరిన పదార్థాలను నిర్వాహకులు వాడుతున్నట్లుగా గుర్తించారు. ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ గుర్తింపు లేకుండానే వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు. కల్తీ ఆహారంపై టోల్ఫ్రీ నంబర్ 87126 61212కు ఫిర్యాదు చేయాలని పోలీసులు సూచించారు.
ఆహార కల్తీపై కఠిన చట్టం : ఆహార, ఔషధాల కల్తీ నిరోధానికి కఠిన చట్టం రూపొందించాలని శనివారం జరిగిన సమావేశంలో అధికారులను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు. కూరగాయలు, పండ్లు, పాలు తదితర ఆహార పదార్థాలు కల్తీమయం కావడంతో ప్రజలు రోగాల బారిన పడుతున్నారని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆహార, ఔషధ కల్తీ నియంత్రణపై ఎంసీహెచ్ఆర్డీలో రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పాలు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచేందుకు, పండ్లను త్వరగా మగ్గించేందుకు విచ్చలవిడిగా రసాయనాలు వాడుతుండడం వల్ల ప్రజలు అనారోగ్యం బారిన పడుతున్నారన్నారు.
ఆహార పదార్థాల కల్తీపై సమీక్ష : ఎరువులు, పురుగు మందులు అధికంగా వాడటం కారణంగా పంట ఉత్పత్తుల్లోనూ రసాయన అవశేషాలు బయటపడి దిగుమతి చేసుకునేందుకు విదేశాలు నిరాకరిస్తున్నాయని వివరించారు. మార్కెట్లో సేంద్రియ ఉత్పత్తుల పేరుతో అధిక ధరలకు అమ్ముతున్నారని, అయితే అవి ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులేనని నిర్ధారించేందుకు సరైన వ్యవస్థలు లేవని అధికారులతో సమీక్ష సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో కల్తీల నిరోధానికి సమగ్ర చట్టాలు ఉన్న దేశాలకు వెళ్లి అక్కడి విధానాలను అధ్యయనం చేసి సమగ్ర నివేదిక తయారు చేయాలని అధికారుల సీఎం ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. బిల్లు రూపొందించి శాసనసభలో సమగ్రంగా చర్చించడంతో పాటు ప్రజల అభిప్రాయాలు స్వీకరించనున్నట్లుగా ఆయన తెలిపారు.
ఆహార కల్తీపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష - అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు