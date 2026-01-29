చదువుకున్న కళాశాలకు సాయం - గుంటూరు జీజీహెచ్కు తరలివచ్చిన పూర్వ విద్యార్థులు
దేశ, విదేశాల్లోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి గుంటూరు GGHకు చేరుకున్న పూర్వ విద్యార్థులు - తమ కుటుంబసభ్యుల పేరిట నిర్మించిన బ్లాక్, గదుల వద్ద ఫొటోలు దిగిన జింకానా సభ్యులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 7:36 PM IST
Donor Day in Guntur GGH : అనేక వ్యయప్రయాసలకోర్చి, పదేళ్లు కష్టపడి 100 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన గుంటూరు జీజీహెచ్ (GGH) మాతా శిశు సంరక్షణ నూతన భవనాన్ని చూసి జింకానా (గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీ అలూమ్నై ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా) సభ్యులు మురిసిపోయారు. శుక్రవారం సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా MCH భవనం ప్రారంభం కానున్న వేళ డోనర్స్ డే నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమం కోసం దేశ, విదేశాల్లోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పూర్వ విద్యార్థులైన వైద్యులు గుంటూరు GGHకు చేరుకున్నారు. అధునాతన హంగులతో రూపుదిద్దుకున్న భవనంలోని వివిధ సముదాయాల్ని పరిశీలించారు. తమ కుటుంబసభ్యుల పేరిట నిర్మించిన బ్లాక్లను, గదుల వద్ద ఫొటోలు దిగారు.
గొప్ప సంకల్పంతో 100 కోట్ల రూపాయలు : గుంటూరు ప్రభుత్వ సమగ్రాసుపత్రికి వచ్చే గర్భిణిలు, బాలింతలు, పసిపిల్లలు వైద్యం కోసం పడుతున్న ఇబ్బందులు చూసి చలించి 2015లో మాతా శిశువుల సంరక్షణ కోసం నూతన భవనం కట్టాలని జింకానా ముందుకు వచ్చినట్లు నాటి సంగతులు గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రారంభంలో 20 కోట్ల రూపాయలతో ప్రభుత్వ సహకారంతో నిర్మించాలని అనుకున్నా అనేక కారణాలతో నిర్మాణం ఆగిపోయిందని, కానీ జింకానా సభ్యులు గొప్ప సంకల్పంతో 100 కోట్ల రూపాయలతో పూర్తి చేయడం సంతోషంగా ఉందని వైద్యులు తమ అనుభవాల్ని పంచుకున్నారు. నిరుపేదలకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలనే తపన, చదువుకున్న కళాశాలకు, ఆసుపత్రికి తమ వంతుగా సాయం చేయాలనే ఆశయంతో ఈ సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు.
ఈ డోనర్స్ డే కార్యక్రమంలో జీఎంసీ పూర్వ విద్యార్థులు డాక్టర్ వేములపల్లి లక్ష్మీప్రసాద్, డాక్టర్ తాతినేని గోపాలరావు, డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ రావు, డాక్టర్ వి. బాలబాస్కర్ రావు, డాక్టర్ నాగభైరవి విజయలక్ష్మి, డా. హిమబిందులు పొల్గొన్నారు.
"జింకానా మెదలు పెట్టినప్పటినుంచి ఇప్పటి వరకు చాలా చేశాం. గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీ మాకు ఎంతో నేర్పించింది. అందుకే తిరిగి సేవ చేయాలనుకున్నాం. వీటన్నింటికీ కారణం ఈటీవీ కథనాలు. ప్రసవించడానికి వచ్చి ఒకే పడకపై ఇద్దరు తల్లులు, వారి పిల్లలను పడుకోబెట్టిన ఘటనలు కథనంలో చూశాం. అందుకే మార్పు రావాలని నిశ్చయించుకున్నాం. ఇందుకు ప్రభుత్వ సహాకారం కూడా ఎంతో ఉంది. కొత్త వసతులతో మాతా శిశు సంరక్షణ మరింత పెరుగుతుందని నమ్ముతున్నాం." - జీఎంసీ పూర్వ విద్యార్థులు
1981లో ప్రారంభమైన జింకానా సంఘం : గుంటూరు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల (జీఎంసీ)లో చదువుకుని అమెరికాలో స్థిరపడిన వారంతా 45 ఏళ్లుగా తమ కాలేజీతోపాటు అనుబంధంగా ఉన్న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి (జీజీహెచ్) అభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్నారు. అతి తక్కువ మందితో 1981లో ప్రారంభమైన ఈ జింకానా సంఘంలో సంఖ్య పెరుగుతూ ఇప్పుడు 2 వేల మందికి పైగా సభ్యులున్నారు. జీఎంసీ కోసం తరుచూ విరాళాలు ఇస్తూ ఆధునిక వసతి సౌకర్యాలు కల్పిస్తూ, శాశ్వత భవనాలను నిర్మాణాలు చేయిస్తున్నారు. ఇక్కడి వైద్య విద్యార్థులకు ముఖ్యమైన, అవసరమైన మేధో పరిజ్ఞానం, శిక్షణలను అందించడంలోనూ సహకరిస్తూ వారికి అండగా ఉంటున్నారు. అంతే కాకుండా ఇప్పటికే వారంతా కలిసి పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేందుకు తమవంతు సాయం చేస్తూ రూ.150 కోట్లకు పైగా వెచ్చించడం విశేషమనే చెప్పొచ్చు.
మొదట చిన్న జిరాక్స్ యంత్రాన్ని అందించి :వైద్య కళాశాలకు ఎదో ఒకలా తమ వంతు సాయం అదించాలని మొదట్లో చిన్నపాటిగా జిరాక్స్ యంత్రాన్ని అందించడంతో మొదలుకుని ఆనాటి నుంచి తమ దాతృత్వాన్ని చాటుకుంటూనే ఉన్నారు జింకానా సభ్యులు. వైద్య విద్యాలయంలో సమావేశాలు, సభలు నిర్వహించేందుకు ఆడిటోరియం నిర్మించేందుకు 2005లో రూ.5 కోట్లు నిధులు సమకూర్చారు. సకల హంగులతో అత్యాధునికంగా దీనిని తీర్చిదిద్దారు.
పేదల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని జీజీహెచ్లో 2014లో పొదిల ప్రసాద్ జింకానా సూపర్ స్పెషాలిటీ అండ్ ట్రామా సెంటర్ను ఏర్పాటు చేశారు. రూ.35 కోట్లతో ఈ నిర్మాణాన్ని సంకల్పించారు. ఇందులో రూ.5 కోట్లను పొదిల ప్రసాద్ విరాళంగా అందించారు. ప్రస్తుతం ఈ భవనం జీజీహెచ్కు ‘గుండె’గా మారింది. కొవిడ్ కల్లోల సమయంలో జీజీహెచ్కు రూ.కోట్ల విలువైన యంత్రాలు, పరికరాలు సమకూర్చడంలో జింకానా పాత్ర వెలకట్టలేనిదని జీజీహెచ్ ప్రతినిధులు తెలుపుతున్నారు.
30న చంద్రబాబు చేతులమీదుగా ప్రారంభం : గుంటూరు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో మాతాశిశు సంరక్షణ ఏళ్ల తరబడి ఎన్నో ఇబ్బందుల్లో కొనసాగింది. సరైన భవన సదుపాయం లేకపోవడంతో ఒకే పడకపై ఇద్దరు తల్లులు, వారి పిల్లలను పడుకోబెట్టాల్సి పరిస్థితులు తలెత్తేని ఈ దుస్థితిని స్వయంగా చూసి చలించిన కొందరు జింకానా సభ్యులు తల్లీబిడ్డలకు అండగా నిలవాలనుకున్నారు. రూ.100 కోట్లతో సెల్లార్, జీ+5 అంతస్తుల్లో 597 పడకలు, అధునాతన సౌకర్యాలతో కానూరి జింకానా మాతా శిశు సంరక్షణ భవన నిర్మాణానికి పూనుకున్నారు. డాక్టర్ గవిని ఉమాదేవి ఒక్కరే తన భర్త డాక్టర్ కానూరి రామచంద్రరావు పేరిట రూ.22 కోట్లు విరాళం ఇచ్చారు. ప్రభుత్వం రూ.27 కోట్ల విలువైన పరికరాలు అందించేందుకు ముందుకొచ్చింది. ఇతర ఖర్చులు కలిపి రూ.132 కోట్లతో భారీ భవనం అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని ఈ నెల 30న సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు.
