జీవీఎంసీ సమీక్ష సమావేశంలో విషాదం - ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిన ఎస్ఈ, చికిత్స పొందుతూ మృతి
స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ పట్టాభి అధికారులతో సమీక్ష - ఛైర్మన్ ప్రశ్నలకు బదులిస్తూ గుండెపోటుకు గురైన ఎస్ఈ గోవిందరావు - ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి
Published : January 23, 2026 at 12:18 PM IST
GVMC SC Govindarao Dies While Review Meeting : మహావిశాఖ నగరపాలక సంస్థ (జీవీఎంసీ) గాజువాక జోనల్ కార్యాలయంలో గురువారం స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరామ్ అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఛైర్మన్ ప్రశ్నలకు బదులిచ్చే క్రమంలో గుండెపోటుకు గురైన మెకానికల్ సెక్షన్ సూపరింటెండెంట్ ఇంజినీర్ (ఎస్ఈ) గోవిందరావు (59) అక్కడే కుప్పకూలి అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్నారు. సపర్యలు చేసి వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించినప్పటికీ, అతని ప్రాణాలు నిలవలేదు.
గాజువాకలో జనావాసాల మధ్యనున్న డంపింగ్ యార్డులో రోజుల తరబడి చెత్త పేరుకుపోవడంతో వారం రోజులుగా స్థానికులు ధర్నా చేస్తున్నారు. ఈనెల 19న గేటుకు తాళం వేసి, చెత్త వాహనాలు రాకుండా అడ్డుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ గుత్తేదారుపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారు? కొత్త గుత్తేదారుకు ఏ లెక్కన టెండర్ ఇచ్చారు? ఈ యార్డు నుంచి చెత్తను తరలించడానికి రోజూ ఎన్ని వాహనాలు తిరుగుతున్నాయి? అన్న అంశాలపై పట్టాభిరామ్ ఎస్ఈ గోవిందరావును వివరణ అడిగారు.
అస్వస్థతకు గురై వెనక్కి కుప్పకూలిపోయి : అప్పటికే ఒత్తిడితో ఉన్న ఎస్ఈ సమాధానమిచ్చిన కాసేపటికి కొబ్బరినీరు తాగి సేదదీరారు. అంతలోనే అస్వస్థతకు గురై వెనక్కి కుప్పకూలిపోయారు. ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు వెంటనే వైద్యుల్ని రప్పించారు. వారు వచ్చి గుండెపోటుగా గుర్తించి సీపీఆర్ చేశారు. గాజువాకలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ హఠాత్పరిణామంతో పట్టాభిరామ్, పల్లా శ్రీనివాసరావు ఖిన్నులై, సమావేశాన్ని అర్ధాంతరంగా ముగించి ఆసుపత్రికి వెళ్లారు. గోవిందరావును పరామర్శించారు.
గుండెపోటుతో పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు చెప్పడంతో మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం మరో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్న ఆయన సాయంత్రానికి మరణించారు. గోవిందరావు కుటుంబసభ్యులు, జీవీఎంసీ ఉద్యోగులు విషాదంలో మునిగిపోయారు. ఇది దురదృష్టకరమని, పాజిటివ్గా మాట్లాడుతూనే ఒక్కసారిగా కుప్పకూలడం ఊహించలేకపోయామని పట్టాభిరామ్ తదితరులు విచారం వ్యక్తంచేశారు.
నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోన్న సంస్థ : అయితే విశాఖ పాతనగరం, గాజువాకలోని చెత్త నిల్వ కేంద్రాల నుంచి కాపులుప్పాడ డంపింగ్ యార్డుకు వ్యర్థాలను తరలించే టెండర్లు దక్కించుకున్న ‘రాశా’ సంస్థ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఆ సంస్థకు అనుకూలంగా కొందరు ప్రజాప్రతినిధులు, పలువురు జీవీఎంసీ అధికారులు వ్యవహరించడం వల్లే తగిన చర్యలు తీసుకోలేకపోతున్నారని, ఫలితంగా ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
ఇదీ పరిస్థితి: ఆయా కేంద్రాల నుంచి వ్యర్థాలను తరలించే ఒప్పందంలో భాగంగా జీవీఎంసీ ఏటా ఒక్కో కేంద్రానికి రూ.1.80 కోట్ల చొప్పున ‘రాశా’ సంస్థకు చెల్లిస్తుంది. ఆ నిధులతో క్లోజ్డ్ కాంపాక్షన్ వ్యవస్థ (సీసీఎస్) నిర్వహణ, సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేసుకోవడం, జీవీఎంసీ సమకూర్చే వాహనాల నిర్వహణ కొనసాగిస్తూ, వాటి ద్వారానే చెత్తను కాపులుప్పాడకు తరలించాల్సి ఉంటుంది. వాహనాలకు అవసరమైన డీజిల్ను జీవీఎంసీ సమకూర్చుతుంది.
ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు ఒక్క టన్ను చెత్తను కూడా రాశా సంస్థ తరలించలేదు. అయినా ఎలాంటి చర్యలు లేవు. గతంలో సీసీఎస్ నిర్వహణ సరిగ్గా చేయకపోవడం, రెండు లారీలు ప్రమాదానికి గురైనా మళ్లీ వాటిని తిరిగి తీసుకురాకపోవడం... వంటి కారణాలతో రాశా సంస్థకు చెల్లించాల్సిన నిధుల్లో రూ.1.20 కోట్లు కోత విధించారు. అలాంటి సంస్థకు మళ్లీ టెండర్లో పాల్గొనే అవకాశం ఇవ్వడం వెనుక ఎవరి ప్రమేయం ఉందనే చర్చ సాగుతోంది.
‘ఒత్తిడి’ అంశం ప్రస్తావన : గురువారం గాజువాక జోనల్ కార్యాలయంలో స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ కె.పట్టాభిరామ్ అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో చెత్త తరలింపు అంశంపై తమపై వస్తున్న ‘ఒత్తిడి’ అంశాన్ని జీవీఎంసీ పర్యవేక్షక ఇంజినీర్ గోవిందరాజు ప్రస్తావిం చారు. ఆ సమయంలోనే ఆయన ఒక్కసారిగా గుండెపోటుతో కుప్పకూలిపోయారు. ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లిన తరువాత చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
మళ్లీ ప్రయత్నాలు : గాజువాకలో సీసీఎస్ ప్రాజెక్టు పునరుద్ధరణ, చెత్త డంపింగ్ యార్డు గోడల ఎత్తు పెంచే పనులను రూ.10 కోట్లతో చేపట్టడానికి అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. ఆయా పనులు మళ్లీ ‘రాశా’కే అప్పగించేలా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయనేది సమాచారం.
