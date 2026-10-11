రాయలసీమ రహదారులకు మహర్దశ - సీమ ప్రగతికి గువ్వలచెరువు టన్నెల్ సిద్ధం
Tunnel Ghat Road in Kadapa: కడప-రాయచోటి మధ్య గువ్వలచెరువు ఘాట్లో 7.5 కిలోమీటర్ల మేర సొరంగం నిర్మిస్తున్నారు. రాయలసీమ రహదారుల విస్తరణకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 12:48 PM IST
Guvvalacheruvu Tunnel Ghat Road : రాయలసీమలో రవాణా వ్యవస్థ రూపురేఖలు మారనున్నాయి. వైఎస్సార్ కడప, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో దశాబ్దాలుగా వేధిస్తున్న రహదారి సమస్యలకు పరిష్కారం లభించనుంది. ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గించడంతోపాటు ప్రమాదాల నివారణ, పారిశ్రామిక అభివృద్ధి, ఉపాధి అవకాశాల కల్పనే లక్ష్యంగా కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ (మోర్త్) భారీ ప్రణాళికను రూపొందించింది. 2026-27 వార్షిక ప్రణాళికలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రూ.20,369 కోట్లతో ప్రతిపాదించిన ప్రాజెక్టుల్లో ఉమ్మడి కడప, అన్నమయ్య జిల్లాల రహదారుల విస్తరణకే సింహభాగం ప్రాధాన్యత లభించింది.
గువ్వలచెరువులో సొరంగం: కడప-రాయచోటి మధ్య గువ్వలచెరువు ఘాట్ రహదారిపై ప్రయాణం వాహనదారులకు ఒక పెద్ద సవాలుగా మారుతోంది. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు 7.5 కిలో మీటర్ల మేర పొడవైన 4 వరుసల అత్యాధునిక సొరంగ మార్గాన్ని (టన్నెల్) నిర్మించాలని ప్రతిపాదించారు. ఇందుకోసం రూ.940 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ప్రణాళిక సిద్ధమైంది. వన్యప్రాణి సంరక్షణ విభాగాల అనుమతుల కోసం జాతీయ రహదారుల అధికారులు ఇప్పటికే దరఖాస్తు చేశారు. అనుమతులు లభించి సొరంగ మార్గం పనులు పూర్తయితే ఘాట్ ప్రయాణ కష్టాలు తగ్గడంతోపాటు రాకపోకలు మరింత సురక్షితంగా మారనున్నాయి.
తమిళనాడు సరిహద్దు వరకు విస్తరణ: కడప నుంచి రాయచోటి, పీలేరు మీదుగా తమిళనాడు సరిహద్దు వరకు వెళ్లే రహదారి సీమకు వ్యాపార, పారిశ్రామిక వారధి వంటిది. ఈ 150 కిలో మీటర్ల రహదారిని (గువ్వలచెరువు ఘాట్ మినహా) రూ.3,100 కోట్లతో నాలుగు వరుసలుగా అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఈ మార్గంలో రోజుకు 13 వేలకు పైగా పీసీయూల వాహన రద్దీ ఉంది. రాయచోట, పీలేరు మీదుగా చెన్నై, బెంగళూరు పారిశ్రామిక కారిడార్లకు అనుసంధానం మెరుగుపడుతుంది. ముద్దనూరు, ఎర్రగుంట్ల, ప్రొద్దుటూరు పారిశ్రామిక ప్రాంతాల నుంచి జిల్లా కేంద్రం కడపకు రవాణా సులభతరం కానుంది.
ఉపాధికి కొత్త బాటలు: అన్నమయ్య, అనంతపురం జిల్లాల సరిహద్దుల్లోని కదిరి నుంచి ముదిగుబ్బ వరకు 27 కి.మీ. రహదారిని రూ.680 కోట్లతో నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించే ప్రాజెక్టుపైనా దృష్టి సారించారు. వచ్చే మార్చి నాటికి ఈ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన డీపీఆర్లు, సర్వేలు, అలైన్మెంట్లను పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. నిర్మాణ పనులు పూర్తయితే కడప, రాయచోటి, ప్రొద్దుటూరు, పీలేరు, రాజంపేట ప్రాంతాల్లో వ్యాపార కార్యకలాపాలు విస్తరించడంతో పాటు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. పర్యాటక రంగానికీ ఊతం లభించనుంది.
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