ETV Bharat / state

గురజాడ వారసులకు గౌరవ వేతనం నిలుపుదల - ఆస్తుల నిర్వహణలోనూ ఆర్థిక ఇబ్బందులు

సామాజిక అసమానతలను రూపుమాపడానికి విశేష కృషిసల్పిన మహాకవి - గురజాడ మునిమనవడుకు ఇంటి సంరక్షణ బాధ్యత - 10 నెలలుగా నిలిచిపోయిన గౌరవ వేతనం

Gurajada Grandson Honorarium Stopped
Gurajada Grandson Honorarium Stopped (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 1:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Gurajada Grandson Honorarium Stopped : సామాజిక అసమానతలను రూపుమాపడానికి మహాకవి గురజాడ అప్పారావు విశేష కృషి చేశారు. ఆయన ‘కన్యాశుల్కం’, ‘పూర్ణమ్మ’, ‘ముత్యాల సరాలు’ వంటి గొప్ప రచనలు రాశారు. అయితే ఆయన వారసత్వ సంపదను కాపాడటంలో నిర్లక్ష్యం నెలకొంది. ఆయన ఆస్తుల ఉనికి ప్రమాదంలో పడగా, వారసులకు గౌరవ వేతనం నిలిచిపోయింది.

గురజాడ అప్పారావు విజయనగరం సంస్థానంలో ఉద్యోగం చేస్తుండేవారు. ఈ క్రమంలో ఆయన అక్కడే స్థిరపడ్డారు. గురజాడ మరణానంతరం కొంతకాలం తర్వాత ఆయన ఇంటిని ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంది. అలాగే వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపాధి కల్పిస్తామని మాట ఇచ్చింది.

మునిమనవడకు ఇంటి నిర్వహణ బాధ్యత: ఆ తర్వాత ఇంటి సంరక్షణ బాధ్యతను ఆయన మునిమనవడు వెంకటేశ్వర ప్రసాద్‌కు అప్పగించింది. ప్రభుత్వం ఆయనకు నెలకు రూ.20 వేలు ఇస్తుండేది. గత 14 ఏళ్లుగా ఆ ఇల్లు ఆయన నిర్వహణలోనే ఉంది.

గౌరవ వేతనం నిలిపివేత: వెంకటేశ్వర ప్రసాద్‌ వయస్సు 62 ఏళ్లు వచ్చాయి. దీంతో 10 నెలలుగా ఆయనకు గౌరవ వేతనం నిలిచిపోయింది. ప్రస్తుతం ఆయన భార్య ఇందిరతో కలిసి వేరేచోట నివాసం ఉంటున్నారు. తనకు రూ.1.5 లక్షల పీఎఫ్‌ బకాయిలు రావాల్సి ఉందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం కార్యాలయాలకు వినతులు: ప్రభుత్వ నిధులతో గత కొన్నేళ్లుగా గురజాడ ఇంటికి పలుమార్లు మరమ్మతులు చేయించామని ఆయన తెలిపారు. నిబంధనల ప్రకారం జీవితాంతం గౌరవభృతి ఇవ్వాల్సి ఉండగా, అది ఇటీవల నిలిపివేసింది. దీంతో మంత్రులు లోకేశ్, కందుల దుర్గేష్‌ను కలిసి వివరించామని చెప్పారు. సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం కార్యాలయాల్లో వినతి పత్రాలు ఇచ్చామన్నారు. మానవీయ కోణంలో ఆలోచించి, ఆర్థిక సాయాన్ని పునరుద్ధరించాలని వెంకటేశ్వర ప్రసాద్‌ కోరుతున్నారు.

ఇతర రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే: తమిళనాడు ప్రభుత్వం ప్రసిద్ధ కవులు, రచయితలు, కళాకారుల కుటుంబాలకు గౌరవ వేతనం ఇస్తోంది. అలాగే ఇతరత్రా రూపాల్లో ఆర్థిక సాయం అందిస్తోంది. వారి రచనలను ప్రచురిస్తున్నాయి. అదేవిధంగా వాటికి వచ్చే రాయల్టీని ఆయా కుటుంబాలకు చెల్లిస్తోంది. పేద కళాకారులు, కవులు మరణిస్తే, వారి వారసులకు పింఛన్లు ఇస్తోంది.

  • జానపద కళాకారులు కళ్లద్దాల కొనుగోలుకు రూ.1,500
  • అలాగే వారి పిల్లల చదువులకు ఏటా రూ.1000 నుంచి రూ.8000 వేలు
  • పిల్లల వివాహానికి రూ.5,000
  • జానపద కళాకారిణి ప్రసూతికి 2 సార్లు రూ.6 వేల చొప్పున ఆర్థికసాయం
  • గుర్తింపు పొందిన కళాకారులు ప్రమాదవశాత్తు మరణిస్తే రూ.లక్ష
  • సహజ మరణమైతే అంత్యక్రియలకు రూ.2,500

వారికి ప్రభ్వుత సాయం: ఒడిశాలో ముఖ్యమంత్రి కళాకార్ సహాయత యోజన కింద అర్హులైన 40-80 ఏళ్ల వయస్సున్న కళాకారులకు నెలకు రూ.3 వేలు ఇస్తోంది. అలాగే 80 ఏళ్లు పైబడిన వారికి రూ.3,500 చొప్పున ప్రభుత్వ సాయమందిస్తోంది.

జీవితాంతం గౌరవ వేతనం: ఏపీలో కళాకారులకు సుమారు రూ.6.50 కోట్ల బకాయిలు ఉన్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక రూ.5.50 కోట్ల వరకు చెల్లించింది. కళాకారులకు నెలకు రూ.4,000 పింఛను ఇస్తోంది. ప్రసిద్ధ కవుల కుటుంబాల్లోని వారసులకు వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా జీవితాంతం గౌరవ వేతనం ఇవ్వాలన్న నిబంధన కూడా ఉంది.

గిడుగు వారసులదీ అదే దైన్యం: వ్యావహారిక భాషోద్యమ పితామహుడు గిడుగు రామమూర్తి పంతులు వారసులకు సొంతిల్లు లేదు. కానీ ప్రభుత్వం గౌరవ వేతనమిచ్చేది. ఆయన వారసుడు వెంకట నాగేశ్వరరావు (72) హైదరాబాద్​లో నివాసం ఉంటున్నారు. ఆయనకు ఒక కుమార్తె. ప్రభుత్వం 2015 నుంచి గౌరవ వేతనంగా నెలకు రూ.10,000 అందిస్తోంది. భార్య మరణించగా, నాగేశ్వరరావు అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నారు. ప్రభుత్వ వేతనం అద్దెకే సరిపోతోందని వాపోతున్నారు. మందులు, ఇతరత్రా ఖర్చులకు ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.

వందేళ్ల నాటి ఇంట్లో పదిలంగా గురజాడ గురుతులు

గురజాడ స్వగృహానికి కొత్త సొబగులు - ఆడిటోరియం నిర్మాణానికి రూ.1.20 కోట్ల ప్రతిపాదనలు

TAGGED:

GURAJADA HOUSE VIZIANAGARAM
గురజాడ వారసులకు గౌరవ వేతనం నిలుపుదల
GURAJADA APPARAO GRANDSON
GURAJADA GRANDSON HONORARIUM
GURAJADA GRANDSON HONORARIUM STOP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.