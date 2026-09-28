8.7 కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి గంట - నరకం అనుభవిస్తున్న వాహనదారులు
గుంటూరు నుంచి రాజధానికి వెళ్లే మార్గం గజానికో గొయ్యి అడుగుకో గుంతలా మారింది. ఏడాదిగా వాహనదారులు నరకం చూస్తున్నా సమస్య పరిష్కారం కావటం లేదు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 12:19 PM IST
Guntur Amaravati Road Potholes : ఆ రహదారిలో వెళ్లాలంటే వాహనదారులకు వణుకు పుడుతుంది. పోనీ అదేమైనా మారుమూల రోడ్డా అంటే అదీకాదు! గుంటూరు నుంచి రాజధానికి వెళ్లే మార్గం. అంతటి కీలక రహదారి గజానికో గొయ్యి అడుగుకో గుంతలా మారింది. ఏడాదిగా వాహనదారులు నరకం చూస్తున్నా సమస్య పరిష్కారం కావటం లేదు.
అత్యంత అద్వానంగా రోడ్డు : గుంటూరు నుంచి రాజధాని అమరావతికి తాడికొండ, పెదపరిమి మీదుగా వెళ్లాలి. తాడికొండ అడ్డరోడ్డు నుంచి పెదపరిమి వరకు అడుగుకో గుంత గజానికో గొయ్యి అన్నట్లుగా తయారైంది. గోతుల మధ్య రోడ్డు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది. తాడికొండ అడ్డరోడ్డు నుంచి పెదపరిమి వరకూ 8.7 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణానికి గంట సమయం పడుతోంది. రాజధాని నిర్మాణ సామగ్రి తీసుకెళ్లే భారీ వాహనాల రాకపోకలతో రోడ్డు అత్యంత అద్వానంగా తయారైంది. నల్లరేగడి భూమి కావడంతో రోడ్డు ఎక్కడికక్కడ కుంగిపోయి గోతులు ఏర్పడ్డాయి. ఇటీవల వర్షాలకు గోతుల్లో నీరు నిలిచి రోడ్డు ఎక్కడుందో తెలియక వాహనదారులు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. కార్లు గోతుల్లో వెళ్లే క్రమంలో బేస్ నేలకు తగిలి మరమ్మతులకు గురవుతున్నాయి. మోకాలిలోతు నీళ్లు, గోతుల్లో బైకర్లు ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు.
మంగళగిరి మీదుగా చుట్టూ తిరిగి : అమరావతిలోని రాష్ట్ర సచివాలయానికి వెళ్లే ఉద్యోగులు, అధికారులు హైకోర్టుకు వెళ్లే న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు, కక్షిదారులు ఈ మార్గంలోనే వెళ్లేవారు. గోతులు విపరీతంగా పెరిగిపోవడంతో దూరమైనా మంగళగిరి మీదుగా చుట్టూ తిరిగి వస్తున్నారు. రాయలసీమ, పల్నాడు ప్రాంతం నుంచి వచ్చేవారు పేరేచర్ల నుంచి గుంటూరులోని ఇన్నర్ రింగ్రోడ్డు మీదుగా తాడికొండ మార్గంలో రాజధాని చేరుకోవడానికి దగ్గరిదారి. ఇంతటి కీలకమైన రహదారి అభివృద్ధి మరమ్మతుల్లో జాప్యం జరుగుతోంది.
అదనంగా 6 కోట్ల 40 లక్షలు : తాడికొండ అడ్డరోడ్డు నుంచి పెదపరిమి వరకు 8.7 కిలోమీటర్లు అభివృద్ధికి సీ.ఆర్.డీ.ఏ నుంచి 8 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయల నిధులు కేటాయించారు. అయితే ఆర్అండ్బీ ఈఎన్సీ, ఎస్ఈలు రోడ్డును పరిశీలించి అత్యంత అధ్వానంగా ఉందని గుర్తించి రెండున్నర అడుగుల మేర తవ్వి అక్కడి నుంచి లేయర్ల వారీగా వేస్తూ నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. దీనికోసం అదనంగా 6 కోట్ల 40 లక్షల రూపాయలు కేటాయించాలని సీ.ఆర్.డీ.ఏకు ప్రతిపాదనలు పంపించారు. తొలుత మంజూరు చేసిన 8 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయలతో ఇప్పటికే టెండర్లు పిలిచి గుత్తేదారుతో ఒప్పందం చేసుకున్నామని త్వరలోనే పనులు ప్రారంభిస్తామని అధికారులు తెలిపారు.
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