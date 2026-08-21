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రోడ్డు మార్గంలో 40 నిమిషాలు - రైల్లో గంటన్నర ప్రయాణం

ప్రయాణికులకు శాపంగా మారిన రైల్వే అధికారుల లోపభూయిష్టమైన ప్రణాళిక - రైళ్ల తీరు కారణంగా ప్రైవేటు వాహనాలను ఆశ్రయిస్తున్న ప్రయాణికులు

రైల్వే అధికారులకు సరైన ప్రణాళిక లేకపోవడం వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రయాణికులు
రైల్వే అధికారులకు సరైన ప్రణాళిక లేకపోవడం వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రయాణికులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 5:06 PM IST

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South Central Railway Timetable Problems : రైల్వే అధికారుల లోపభూయిష్టమైన, అసమర్థమైన ప్రణాళిక ప్రయాణికులకు శాపంగా మారింది. బస్సుల కంటే చాలా వేగంగా ప్రయాణించాల్సిన రైళ్లు ఇప్పుడు తీవ్రమైన ఆలస్యంతో నడుస్తున్నాయి. రైల్వే టైమ్‌టేబుల్‌ను కాస్త లోతుగా పరిశీలిస్తే, ప్రణాళికలోని లోపాలు ఎంత తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నాయో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మార్గమధ్యంలో ఇంకా ఎక్కువ జాప్యం జరుగుతూ, గమ్యస్థానానికి చేరుకునేసరికి బస్సు ప్రయాణం కంటే ఎక్కువ సమయం పడుతోంది.

ఇది పరిస్థితి : గుంటూరు నుంచి తెనాలికి రోడ్డు మార్గం 30 కిలోమీటర్లు ఆర్టీసీ బస్సులో వెళ్తే ప్రయాణ సమయం 40 నుంచి 50 నిమిషాలు పడుతోంది. అదే రైలు మార్గం 26 కిలోమీటర్లు ప్రయాణానికి పడుతున్న సమయం గంటన్నర, కొన్ని సందర్భాల్లో మరో పదిహేను నిమిషాలు అదనంగా పడుతోంది.

గుంటూరు-తెనాలి మెము (67235) : రాత్రి 9.30 గంటలకు బయల్దేరి తెనాలికి 10.50కు చేరుతోంది. మధ్యలో సర్కార్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు దారివ్వడానికే సమయమంతా సరిపోతోంది.

సికింద్రాబాద్‌-రేపల్లె ఎక్స్‌ప్రెస్‌ (17645) : సాయంత్రం 6.15 గంటలకు గుంటూరులో కదిలి తెనాలికి 7.43కు చేరుతోంది. అంటే 1.28 గంటల సమయం. శబరి ఎక్స్‌ప్రెస్‌ కోసం ఈ రైలును జాగర్లమూడి వద్ద నిలిపేస్తున్నారు.

సరైన ప్రణాళిక ఉంటే ఈ దూరాన్ని అరగంటలో చేరుకోవచ్చు. విజయవాడ మార్గంలోనూ గుంటూరు - విజయవాడ మార్గంలోనూ రైలు ప్రయాణం నరకాన్ని తలపిస్తోంది.

హుబ్లీ-విజయవాడ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ (17329) : ఉదయం 9.50కు గుంటూరులో బయల్దేరి మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు విజయవాడకు చేరుతోంది. ఈ 2.10 గంటల సమయంలో బస్సులో విజయవాడ వెళ్లి గుంటూరుకు తిరగొచ్చేయొచ్చు.

మాచర్ల-విజయవాడ రైలు : గుంటూరులో ఉదయం 9 గంటలకు బయల్దేరి 11 గంటలకు విజయవాడ చేరుతోంది.

సింహాద్రి ఎక్స్‌ప్రెస్‌ : మంగళగిరి వద్ద చాలాసేపు నిలిపేస్తున్నారు.

రైల్వే అధికారులు స్పందిస్తేనే : రైళ్ల తీరు కారణంగా ప్రయాణికులు బస్సులు లేదా ప్రైవేటు వాహనాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఇతర ప్రాంతాలకు కనెక్టింగ్‌ రైళ్లను అందుకోవాల్సిన వారు సైతం ఆర్టీసీ బస్టాండ్లవైపు పరుగులు తీస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ఉద్యోగులు అటు గుంటూరు ఇటు విజయవాడ వచ్చి వెళ్లడానికి రైళ్ల సమయాల కారణంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రైల్వే అధికారులు స్పందించి సమయపట్టికను సమీక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది.

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TAGGED:

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TRAIN VS BUS TRAVEL TIME
RAILWAY PLANNING FAILURES
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