పగలు జిలేబీ అమ్మకాలు - రాత్రి పుస్తకాలతో కుస్తీ - పీహెచ్డీ సాధించిన చరక కుమార్
కుటుంబ పోషణ కోసం రోజూ జిలేబీల విక్రయం - వ్యాపారం చేస్తూనే ఏఎన్యూలో పీహెచ్డీ పూర్తి - తోటి వీధి వ్యాపారుల కష్టాలపైనే లోతైన పరిశోధన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 1:30 PM IST
Guntur Street Vendor Gets PhD : వృత్తి ఓ వీధి వ్యాపారం. ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి వరకూ కష్టపడితే కానీ పూట గడవని పరిస్థితి. రోడ్డు పక్కన బండి పెట్టుకుని జిలేబీలు అమ్మితేనే ఆ కుటుంబానికి పోషణ. అలాగని ఆయన తన లక్ష్యాన్ని మర్చిపోలేదు. ఉన్నత చదువులు చదవాలన్న కలను ఏనాడూ వదులుకోలేదు. పగలు వ్యాపారం, రాత్రి పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టారు. ఆ శ్రమకు ఫలితంగా ఏకంగా పీహెచ్డీ సాధించారు. జిలేబీలు అమ్మే చేతులతోనే 'డాక్టరేట్' పట్టా అందుకున్నారు. గుంటూరుకు చెందిన వీధి వ్యాపారి చరక కుమార్ సాధించిన ఈ విజయం ఇప్పుడు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
చరక కుమార్ స్వస్థలం గుంటూరు. ఆయన గత 20 ఏళ్లుగా నగరంలోని బ్రాడీపేటలో వీధి వ్యాపారం చేస్తున్నారు. రోడ్డు పక్కన బండి పెట్టుకుని వేడివేడి జిలేబీలు, మాల్పూరీలు తయారు చేసి అమ్ముతుంటారు. ఆ వచ్చే అరకొర ఆదాయంతోనే ఆయన తన కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు. జీవితంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొన్నారు. ఎండ, వాన, చలిని సైతం లెక్క చేయకుండా వ్యాపారం చేశారు. అయినా సరే, ఆయనలో ఏదో సాధించాలన్న తపన బలంగా ఉండేది.
మిత్రుడి సూచనతో ఆర్సెట్ : చదువుకోవాలన్న ఆసక్తి చరక కుమార్కు మెండుగా ఉండేది. ఈ క్రమంలో ఆయనకు తెలిసిన ఒక మిత్రుడు మంచి సలహా ఇచ్చారు. ఉన్నత చదువుల వైపు అడుగులు వేయాలని ప్రోత్సహించారు. ఆ సూచనతో కుమార్ ఆర్సెట్ పరీక్ష రాశారు. అందులో మంచి ప్రతిభ కనబరిచారు. స్థానికంగా ఉన్న ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో (ఏఎన్యూ) పీహెచ్డీ చేసేందుకు అర్హత సాధించారు. ఒకవైపు బండి వద్ద వ్యాపారం చేసుకుంటూనే తీరిక దొరికిన సమయంలో పరిశోధనలు ప్రారంభించారు.
పీహెచ్డీలో తనకు ఏమాత్రం సంబంధం లేని అంశాన్ని ఆయన ఎంచుకోలేదు. నిత్యం తన కళ్ల ముందు కనిపించే జీవితాలనే పరిశోధనాంశంగా మార్చుకున్నారు. తన లాంటి వీధి వ్యాపారుల పరిస్థితులపైనే ఆయన స్టడీ చేశారు. ఏఎన్యూ సోషియాలజీ, సోషల్ వర్క్ విభాగం అధ్యాపకులు, ఈసీ సభ్యులు అయిన ఆచార్య త్రిమూర్తిరావును గైడ్గా ఎంచుకున్నారు. ఆయన పర్యవేక్షణలో పరిశోధనలు పూర్తి చేశారు.
అన్ని కోణాల్లో విశ్లేషణ : వీధి వ్యాపారుల సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి? వారి జీవనోపాధి ఎలా సాగుతోంది? వృత్తి జీవితంలో వారు పడుతున్న ఇబ్బందులు ఏంటి? వారి సంక్షేమం కోసం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి? తదితర అంశాలపై చరక కుమార్ లోతైన విశ్లేషణ చేశారు. వారి కష్టనష్టాలను కళ్లకు కట్టినట్లుగా తన పరిశోధన వ్యాసంలో పొందుపరిచారు. ఎన్నో ఏళ్ల శ్రమ అనంతరం తన పీహెచ్డీని విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు.
తాను కన్న కల నెరవేరడంతో చరక కుమార్ ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. గురువారం నాడు ఆయనకు డాక్టరేట్ ప్రదానం చేశారు. వర్సిటీ ఇన్ఛార్జి వీసీ ఆచార్య గంగాధర్ చేతుల మీదుగా ఆయన పీహెచ్డీ పట్టాను సగర్వంగా అందుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా చరక కుమార్ను వీసీ గంగాధర్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఒకవైపు వీధి వ్యాపారం చేసుకుంటూ పీహెచ్డీ చేయడం అంత సులువైన విషయం కాదన్నారు. కుమార్ పట్టుదల ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిదాయకమని వీసీ ప్రశంసించారు.
"నేను స్వయంగా ఒక వీధి వ్యాపారిని. వీధి వ్యాపారులు పడుతున్న ఇబ్బందులను నేను ప్రత్యక్షంగా గమనించాను. ఆ బాధలను ప్రపంచానికి తెలియజేసేందుకే నేను ఈ పరిశోధన చేశాను. మా లాంటి చిరు వ్యాపారుల కష్టాలు తీరాలంటే ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి. 2014లో కేంద్రం తీసుకువచ్చిన వీధి వ్యాపారుల చట్టాన్ని పక్కాగా అమలు చేయాలి. అప్పుడే మా బతుకులకు ఒక భరోసా దొరుకుతుంది" -చరక కుమార్, వీధి వ్యాపారి
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