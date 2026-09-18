గుంటూరు ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్ - శరవేగంగా శంకర్ విలాస్ వంతెన పనులు
గుంటూరు ప్రజల ఎన్నో ఏళ్ల నిరీక్షణకు త్వరలోనే తెరపడనుంది. ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్ పెట్టే శంకర్ విలాస్ నూతన వంతెన పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 3:30 PM IST
Guntur Shankar Vilas ROB : గుంటూరు ప్రజల ఎన్నో ఏళ్ల నిరీక్షణకు త్వరలోనే తెరపడనుంది. ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్ పెట్టే శంకర్ విలాస్ నూతన వంతెన పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. హామీని నిలబెట్టుకుంటూ, అడ్డంకులను అధిగమిస్తూ అనుకున్న గడువులోపే నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసే దిశగా అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు అడుగులు వేస్తున్నారు. సుమారు రూ.100 కోట్ల వ్యయంతో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఆర్వోబీ ప్రత్యేకతలు, పనుల పురోగతిపై ప్రత్యేక కథనం.
శంకర్ విలాస్ ఫ్లైఓవర్ గుంటూరు నగరంలో 6 దశాబ్దాలకు పైగా వాహనదారులకు సేవలందించింది. పాత వంతెన కాలం తీరటంతో కొత్త వంతెన నిర్మాణం కోసం కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ చొరవ చూపారు. కేంద్రం నుంచి రూ.98 కోట్లు మంజూరు చేయించారు. 2025 మే 7న ఆర్వోబీకి శంకుస్థాపన చేశారు. గతంలో కేవలం 2 వరుసల వంతెన ఉండగా ఇప్పుడు 4 లేన్లతో నూతన వంతెన నిర్మిస్తున్నారు. మొత్తం 22 పిల్లర్లలో అరండల్పేట వైపు 11, జీజీహెచ్ వైపు 11 నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో 6 పిల్లర్లు సింగిల్ కాగా 16 డబుల్ పిల్లర్లు ఉన్నాయి. వీటిలో 20 పిల్లర్ల నిర్మాణం పూర్తికావొచ్చింది. పిల్లర్ల పనులు పూర్తయ్యాక గడ్డర్లు తెచ్చి అనుసంధానం చేసేందుకు గుత్తేదారు సంస్థ ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. మిగిలిన పనులు వివిధ దశల్లో నిర్మాణంలో ఉన్నాయి.
"గుంటూరు ప్రజల ట్రాఫిక్ కష్టాలు తీర్చే శంకర్ విలాస్ వంతెన పనులు అత్యంత వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రజల నిరీక్షణకు త్వరలోనే తెరపడనుంది. కేంద్రం నిధులతో నాలుగు వరుసల వంతెనను విశాలంగా నిర్మిస్తున్నాం. భూసేకరణ వంటి చిన్నచిన్న అడ్డంకులు ఉన్నా పరిష్కరిస్తాం. మిగిలిన పనులన్నింటినీ నిర్దేశిత గడువులోగా కచ్చితంగా పూర్తి చేసేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది."-పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, కేంద్ర మంత్రి
వచ్చే మార్చి నాటికి : వంతెనకు ఇరువైపులా 1,732 మీటర్ల మేర సీసీ రోడ్లు, డ్రెయిన్లు నిర్మించాల్సి ఉంది. ఈ పనులు వచ్చే మార్చి నాటికి పూర్తి కానున్నాయి. ఆర్వోబీకి అనుసంధాన రహదారులు 383 మీటర్ల మేర నిర్మించాల్సి ఉంది. అలాగే సర్వీసు రోడ్ల నిర్మాణమూ చేపట్టాలి. భూసేకరణ విషయంలో తలెత్తిన ఇబ్బందుల వల్ల ఆ ప్రక్రియ ప్రారంభం కాలేదు. మిగిలిన పనులు నిర్దేశిత గడువులోగా పూర్తి చేసేలా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోందని కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ చెప్పారు. భవనాల యజమానులు కొందరు టీడీఆర్ బాండ్లు వద్దనటంతో వారికి 2013 భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం పరిహారం అందించేలా చర్యలు చేపట్టామని జీఎంసీ కమిషనర్ మయూర్ అశోక్ వెల్లడించారు.
"శంకర్ విలాస్ ఆర్వోబీకి సంబంధించిన సర్వీసు రోడ్లు, అప్రోచ్ రోడ్ల నిర్మాణానికి భూసేకరణ చేయాల్సి ఉంది. అయితే, సంబంధిత భవనాల యజమానుల్లో కొందరు పరిహారంగా టీడీఆర్ బాండ్లు తీసుకునేందుకు నిరాకరిస్తున్నారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు 2013 భూసేకరణ చట్టం నిబంధనల ప్రకారం వారికి నగదు రూపంలో పరిహారం అందించేలా ఇప్పటికే చర్యలు చేపట్టాం. త్వరలోనే భూసేకరణ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది."-మయూర్ అశోక్, జీఎంసీ కమిషనర్
గుంటూరు శంకర్ విలాస్ వంతెనకు నిధులు - ఏప్రిల్ నుంచి పనులు
7న గుంటూరుకు సీఎం చంద్రబాబు - శంకర్ విలాస్ వంతెన పనులకు శంకుస్థాపన