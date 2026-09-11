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స్వచ్ఛ వాయు సర్వేక్షణ్‌-2026 - కాలుష్యాన్ని జయించి దేశంలోనే రెండో స్థానంలో నిలిచిన గుంటూరు

పర్యావరణ పరిరక్షణ, కాలుష్య నియంత్రణలో గుంటూరు నగరపాలక సంస్థకు జాతీయస్థాయి గుర్తింపు లభించింది. పట్టణాభివృద్ధితో పాటు స్వచ్ఛతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ చేపట్టిన చర్యలతో స్వచ్ఛ వాయు సర్వేక్షణ్–2026లో ర్యాంకింగ్‌లో దేశంలో రెండో స్థానంలో సాధించింది.

SWACHH VAYU SURVEKSHAN IN GUNTUR
కాలుష్యాన్ని జయించి దేశంలోనే రెండో స్థానంలో నిలిచిన గుంటూరు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 10:39 AM IST

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Guntur Swachh Vayu Survekshan : పర్యావరణ పరిరక్షణ, కాలుష్య నియంత్రణలో గుంటూరు నగరపాలక సంస్థకు జాతీయస్థాయి గుర్తింపు లభించింది. పట్టణాభివృద్ధితో పాటు స్వచ్ఛతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ చేపట్టిన చర్యలతో స్వచ్ఛ వాయు సర్వేక్షణ్–2026లో ర్యాంకింగ్‌లో దేశంలో రెండో స్థానంలో సాధించింది. ఏడాది క్రితం వాయు కాలుష్యం అధికంగా ఉన్న నగరాల్లో ఒకటిగా ఉన్న గుంటూరు ఇప్పుడు వందకు పైగా నగరాల్ని దాటుకుని స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్‌లో అగ్ర స్థానంలో నిలవటం విశేషం. గుంటూరు నగరాన్ని ఈ ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు వరించటం వెనుక కార్పొరేషన్ అధికారులు అనుసరించిన విధానాలు అమలు చేసిన ప్రణాళిలపై ప్రత్యేక కథనం.

కాలుష్యాన్ని జయించి దేశంలోనే రెండో స్థానంలో నిలిచిన గుంటూరు (ETV Bharat)

ఒకప్పుడు దుమ్ము, ధూళితో నిండిన వీధులు, అనేక ప్రాంతాల్లో ముక్కు మూసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు. కానీ ఏడాది తిరిగేలోగా పరిస్థితి మారిపోయింది. నేడు దుమ్ము, ధూళి కనిపించని రోడ్లు, దుర్వాసన లేని కాలనీలు కాలుష్య రహిత కూడళ్లు గుంటూరు నగరానికి దేశంలోనే ప్రత్యక గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టాయి. 'స్వచ్ఛ వాయు సర్వేక్షణ్- 2026' లో దేశంలోని 130 నగరాల మధ్య జరిగిన పోటీలో గుంటూరు నగరం 2వ స్థానంలో నిలిచింది. ఈనెల 7న స్వచ్ఛవాయు దినోత్సవం సందర్భంగాజాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ ఛైర్‌పర్సన్ జస్టిస్ ప్రకాశ్​ శ్రీవాస్తవ చేతుల మీదుగా గుంటూరు నగపాలకసంస్థ కమిషనర్ మయూర్ అశోక్ అవార్డు అందుకున్నారు.

ఆ విషయంలో విషయంలో మొదటి స్థానం : దేశంలోని 130 నగరాలతో పోటీపడి గుంటూరు రెండో స్థానంలో నిలవడం ప్రత్యేకించి చెప్పుకోవాలి. కార్పొరేషన్లోని 42వ వార్డు 10 నుంచి 20వేల మధ్య జనాభా ఉన్న డివిజన్లలో స్వచ్ఛమైన గాలి విషయంలో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. గతేడాది గుంటూరులో కాలుష్యం తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నట్లు నివేదికలు వచ్చాయి. నగరపాలక సంస్థ తీసుకున్న దిద్దుబాటు చర్యలు, క్షేత్రస్థాయిలో సిబ్బంది చేసిన పనుల వల్ల దుమ్ము, ధూళి తగ్గటంతో పాటు కాలుష్య ప్రభావం పడిపోయింది.

చెత్త సేకరణ కోసం ఈ-ఆటోలు తెచ్చి వాయు కాలుష్యానికి అడ్డుకట్ట వేశారు. అపరిశుభ్ర వాతావరణం, దుర్వాసన లేకుండా చేశారు. ఈ-ఆటోల చార్జింగ్ కోసం సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ల ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే గ్రీన్ ఎనర్జీని ఉపయోగిస్తున్నారు. యంత్రాల సాయంతో రోడ్లను శుభ్రం చేస్తున్నారు. దుమ్ము, ధూళి ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో స్ప్రింక్లర్ల ద్వారా నీటిని వెదజల్లి గాలిలో ధూలి శాతం తగ్గించేశారు.

వ్యర్థాల నిర్వహణలోనూ గుంటూరు రోల్ మోడల్‌గా నిలుస్తోంది. వార్డు స్థాయిలో ఏర్పాటు చేసిన క్లస్టర్ కంపోస్టింగ్ యూనిట్ల ద్వారా తడి వ్యర్థాలను స్థానికంగానే ఎరువుగా మారుస్తున్నారు. ఆర్​ఆర్​ఆర్​ కేంద్రాల ద్వారా పునర్వినియోగ వస్తువులను సేకరించి అవసరమైన వారికి అందిస్తున్నారు. రోడ్లపై గుంతలను వెంటనే మరమ్మత్తులు చేస్తూ వాహనదారులకు అనువుగా ఉంచుతున్నారు. సమగ్ర ప్రణాళిక, శాస్త్రీయ విధానాలు, అధికారుల కృషితో గుంటూరు నగరం కాలుష్య రహితంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది.

"స్వచ్ఛ వాయు సర్వేక్షణ్-2026లో గుంటూరు నగరానికి జాతీయ స్థాయిలో రెండో స్థానం దక్కడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. పర్యావరణ పరిరక్షణ, కాలుష్య నియంత్రణ కోసం క్షేత్రస్థాయిలో నగరపాలక సంస్థ సిబ్బంది చేసిన అహర్నిశల కృషికి దక్కిన గుర్తింపు ఇది. చెత్త సేకరణకు ఈ-ఆటోలు వాడటం, వాటి ఛార్జింగ్‌కు సోలార్ విద్యుత్ వినియోగించడం, వార్డు స్థాయిలోనే వ్యర్థాల నిర్వహణ చేపట్టడం మంచి ఫలితాలను ఇచ్చాయి. ప్రజల సహకారం కూడా ఈ విజయానికి కారణం. భవిష్యత్తులోనూ గుంటూరును మరింత స్వచ్ఛమైన, కాలుష్య రహిత నగరంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తాం."-మయూర్ అశోక్, కమిషనర్, గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ

స్వచ్ఛ వాయు సర్వేక్షణ్‌ 2026 - జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటిన గుంటూరు

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