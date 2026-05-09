గుంటూరు డివిజన్కు కొత్త హంగులు - రూ.22.42 కోట్లతో కంట్రోల్ ఆఫీస్
రైళ్ల రద్దీకి చెక్ పెడుతూ గుంటూరులో అత్యాధునిక కంట్రోల్ భవనానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ - రాబోయే ఐదేళ్లలో దక్షిణ కోస్తా రైల్వేలో కీలక హబ్గా మారనున్న గుంటూరు డివిజన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 6:45 PM IST
Guntur Railway Division New Control Office Rs 22.42 Crore: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్రాంతమైన గుంటూరు రైల్వే డివిజన్ ముఖచిత్రం మారబోతోంది. దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్లో విలీనమవుతున్న ఈ డివిజన్లో ఆదాయం వచ్చే మార్గాలను కోల్పోవడం, పరిధి తగ్గిపోవడం వంటి సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ పెరుగుతున్న రైళ్ల రద్దీ, కొత్త ప్రాజెక్టులను దృష్టిలో పెట్టుకొని రైల్వేశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గుంటూరు డీఆర్ఎం కార్యాలయ ప్రాంగణంలో రూ.22.42 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో సరికొత్త కంట్రోల్ ఆఫీస్ భవన నిర్మాణానికి రంగం సిద్ధమైంది.
నిధుల కేటాయింపు ప్రాధాన్యం: ఇటీవల ప్రకటించిన రైల్వే బడ్జెట్లో ఈ భవన నిర్మాణానికి అవసరమైన నిధులను కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించింది. ప్రస్తుతం ఉన్న నియంత్రణ గదులు సరిపోకపోవడం, సాంకేతికంగా పాతబడటంతో ఆధునికీకరణ అనివార్యమైంది. దీంతో ఈ కొత్త ప్రాజెక్టును అత్యంత ప్రాధాన్యతగా రైల్వే అధికారులు భావిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో రైళ్ల రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో కంట్రోల్ ఆఫీస్ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు.
అన్ని విభాగాలు ఒకేచోట: గుంటూరు డీఆర్ఎం కార్యాలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు కానున్న ఈ కంట్రోల్ ఆఫీసులో ఆపరేషన్స్ కంట్రోల్, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ సిగ్నలింగ్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సెల్ వంటి కీలక విభాగాలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు రైల్వేశాఖ వర్గాలు తెలిపాయి. రైళ్ల రాకపోకలను వేగవంతం చేయడం, ప్రయాణికుల భద్రతను మరింత పెంపొందించడం దీని ఏర్పాటు ప్రధాన ఉద్దేశం. ఇప్పటికే భవన నమూనా, ఇతర సాంకేతిక అంశాలపై ఇంజినీరింగ్ విభాగం కసరత్తు చేస్తోంది. టెండర్ల ప్రక్రియ ముగిసిన వెంటనే నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి.
దక్షిణ కోస్తాలో కీలక హబ్గా: రాబోయే ఐదేళ్లలో గుంటూరు డివిజన్ దక్షిణ కోస్తా రైల్వేలో కీలకమైన హబ్గా మారనున్న నేపథ్యంలో ఈ కంట్రోల్ ఆఫీసు ఆ మార్పునకు పునాది కానుందని అధికార వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. నూతన భవనంలో అత్యాధునిక సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ, రియల్ టైమ్ రైలు పర్యవేక్షణ పరికరాలు, మెరుగైన కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీంతో రైళ్ల నిర్వహణ మరింత సమర్థంగా జరగడంతో పాటు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తక్షణం స్పందించే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
గుంటూరు డివిజన్ పరిధిలో రాబోయే కాలంలో:
అమరావతి రైల్వేలైను: నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిని అనుసంధానిస్తూ కొత్త రైల్వేలైను పనులు వేగవంతం చేయడంపై అధికారులు దృష్టి పెడుతున్నారు. ఈ లైన్ పూర్తయితే గుంటూరు ప్రాధాన్యత మరింత పెరుగుతుంది.
నడికుడి - శ్రీకాళహస్తి ప్రాజెక్టు: ఈ కీలకమైన లైను అందుబాటులోకి వస్తే, రాయలసీమ, చెన్నై వైపు వెళ్లే రైళ్లకు గుంటూరు ప్రధాన జంక్షన్గా మారుతుంది. దీంతో రద్దీ అనేక రెట్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
సాంకేతిక ఆధునికీకరణ: ప్రస్తుత కంట్రోల్ రూమ్లో స్థలం, సాంకేతిక వసతులు సరిపోవడం లేదు. కొత్త భవనంలో ఆటోమేటిక్ సిగ్నలింగ్, జీపీఎస్ ఆధారిత రైలు ట్రాకింగ్ వంటి అత్యాధునిక వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేస్తారు.
ఈ నేపథ్యంలో గుంటూరు డివిజన్ను భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు రైల్వే వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
