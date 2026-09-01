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20 ఏళ్ల పగ, హత్య కేసులో నిందితుడితో పాటు మరో పది మంది అరెస్టు

గత నెల 30న గుంటూరులో జరిగిన హత్య కేసు వివరాలు వెల్లడించిన పోలీసులు - ఆఖరిచూపుకని వెళ్లి అనంతలోకాలకు వెళ్లిన చిన్నా - పక్కా ప్లాన్​తో చంపిన బంధువులు - పోలీసులకు లొంగిపోయిన కుమారుడు

Guntur Pendra Chinna Murder Case Updates
గుంటూరు పెండ్ర చిన్న హత్య కేసు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 12:17 PM IST

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Guntur Pendra Chinna Murder Case Updates : రెండు దశాబ్దాల నాటి పాత కక్షలు, కుటుంబ అనుమానాల నేపథ్యంలో గుంటూరులో సంచలనం సృష్టించిన పెండ్ర చిన్నా (55) దారుణ హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. బాబాయ్ అంత్యక్రియల కోసం వచ్చిన వ్యక్తిని నడిరోడ్డుపై కిరాతకంగా నరికి చంపిన ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడితో సహా 11 మందిని గుంటూరు నగరంపాలెం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పరారీలో ఉన్న మరో ముగ్గురి కోసం గాలింపు తీవ్రం చేశారు. 2006లో జరిగిన ఓ పాత హత్యకు ప్రతీకారంగానే, పక్కా పథకం ప్రకారమే ఈ ఘాతుకానికి ఒడిగట్టినట్లు ఇన్‌ఛార్జి డీఎస్పీ సీతారాం, సీఐ రాజేశ్​ మీడియాకు వెల్లడించారు.

తన తండ్రి హత్యకు ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనే పట్టుదలతో ఉన్న అతను చనిపోయిన తండ్రి ఫొటోను ఇంట్లో అందరికీ కనిపించేలా ఉంచి ప్రతిరోజూ దానిని చూస్తూ ఇరవై ఏళ్లుగా పగను పెంచుకున్నాడు. తండ్రి హత్యకు కారణమైన వ్యక్తిని అంతం చేయడానికి ఒక పక్కా ప్రణాళికను అమలు చేశాడు. గత నెల 30న కేవీపీ కాలనీలో జరిగిన పెండ్ర చిన్న హత్య వెనుక ఉన్న నేపథ్యం ఇదే. ఈ కేసులో పోలీసులు 11 మంది అనుమానితులను అరెస్టు చేయగా, మరో ముగ్గురు పరారీలో ఉన్నారు. సోమవారం నగరపాలెం పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఇన్‌ఛార్జ్ డీఎస్పీ సీతారాం, సీఐ రాజేశ్​తో కలిసి ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.

కుటుంబం కాపు కాసింది: ఇరవై ఏళ్ల క్రితం పెండ్రాల వెంకన్న (అలియాస్ చిన్న లేదా 'కాకులోడు') కేవీపీ కాలనీకి చెందిన పెండ్రాల బుల్లయ్యను హత్య చేశాడు. బుల్లయ్య పెద్ద కుమారుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ రాజుకు చిన్నపై తీవ్రమైన పగ ఉండేది. రెండు దశాబ్దాలుగా సూర్యాపేటలో అజ్ఞాతంగా ఉంటూ పాత ఇనుము విక్రయిస్తూ జీవనం సాగించిన చిన్న, తన బాబాయి మత్తయ్య మరణించడంతో ఆగస్టు 30న గుంటూరుకు తిరిగి వచ్చాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఇమ్మాన్యుయేల్ రాజు, తన సోదరుడు, కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, స్నేహితులతో కూడిన 14 మంది బృందంతో అతన్ని చంపడానికి పథకం వేశాడు.

మద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్న చిన్నను శనివారం రాత్రి వీఐపీ రోడ్డులోని ఒక బార్ దగ్గర చంపాలని మొదట అనుకున్నారు. కానీ చిన్న అక్కడికి రాకపోవడంతో ఆ ప్రణాళిక విఫలమైంది. ఆదివారం ఉదయం, అల్పాహారం కోసం కాలనీకి వచ్చిన చిన్నను వారు వెంబడించారు. బాధితుడు పారిపోతుండగా కర్రలతో కొట్టడంతో అతను కింద పడిపోయాడు. అప్పుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ రాజు పదునైన కత్తితో దాడి చేసి, తన తండ్రిని ఏ విధంగానైతే కత్తితో పొడిచి చంపారో, అదే రీతిలో ఇతన్ని కూడా చంపేశాడు. సీఐ రాజేశ్​ ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టారు. డీఎస్పీ బెల్లం శ్రీనివాసరావు పర్యవేక్షణలో, సీఐ రాజేశ్​, ఎస్సైలు రాంబాబు, ప్రసన్న కుమార్, రామచంద్ర రెడ్డి, వారి సిబ్బందితో కూడిన బృందాలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. ఇమ్మాన్యుయేల్ రాజు, అమూల్య రాజు, దేవ రాజు, గురవయ్య, శ్యామ్, బుజ్జి, జమలమ్మ, రాజ్‌కుమార్, మోషే రాజు, షాలేమ్ రాజు, ఇరుగు బాబు లొంగిపోయారు. మరో ముగ్గురిని త్వరలోనే అరెస్టు చేస్తామని డీఎస్పీ తెలిపారు.

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