సైనికుల ప్రాణాలకు రక్షక కవచం - శత్రువులకు చిక్కితే దానంతట అదే పేలిపోయే 'స్మార్ట్ బైక్'

సైనికుల కోసం అరుదైన బైక్‌ రూపొందించిన యువ ఇంజినీర్లు - ల్యాండ్ మైన్స్ నుంచి జవాన్లు రక్షించేలా రూపకల్పన - సెన్సార్లు అమర్చడం వల్ల క్షణాల్లో ల్యాండ్ మైన్‌ గుర్తింపు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 4:49 PM IST

Smart E-Bike for Indian Army Yuva Story : సమస్య ఎలాంటిదైనా సాంకేతికత సాయంతో పరిష్కారం చూపేందుకు సదా సిద్ధమంటోంది నేటితరం యువత. విద్య, వైద్యం, పరిశ్రమలు, వ్యవసాయం ఇలా అన్ని రంగాల్లో ఆవిష్కరణలు చేస్తున్నారు యువ ఇంజినీర్లు. దేశ ప్రజల రక్షణకై పోరాడుతున్న సైనికుల కోసం అరుదైన స్మార్ట్ బైక్ రూపొందించారు గుంటూరు జిల్లా ఎన్​ఆర్​ఐ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు. మూడు రకాల డ్రైవింగ్ ఆప్షన్‌తో తయారు చేసి ఔరా అనిపిస్తున్నారు. ల్యాండ్ మైన్స్ సమీపంలోకి బైక్ వెళ్లగానే వెంటనే అలర్ట్ చేసేలా సెన్సర్ అమర్చారు. ఆ ప్రాంతాన్ని వెంటనే ఫొటోలు తీసి కంట్రోల్ సెంటర్‌కు పంపేలా ప్రోగ్రామింగ్ చేశారు. ల్యాండ్ మైన్స్ వల్ల ప్రాణహాని జరగకూడదనే లక్ష్యంతో ఈ స్మార్ట్ బైక్‌ను రూపొందించారు. ఈ ద్విచక్రవాహనాన్ని మెుబైల్ ద్వారా కూడా కంట్రోల్ చేయవచ్చని చెబుతున్నారు ఈ విద్యార్థులు.

​"ఈ మెటల్ డిటెక్టర్ ద్వారా సేఫర్ అనే ఒక వాహనం తయారు చేసి సైనికులను సేవ్ చేయడానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ తయారు చేశాం. ఇది ఏం చేస్తుందంటే, అక్కడ ఎక్స్పోజర్ కానీ బాంబ్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే అది డిటెక్ట్ చేసి, వాళ్లకి ఫొటోస్, కోఆర్డినేట్స్ పంపించి సైరన్ కూడా మోగుతుంది. దీనివల్ల సోల్జర్స్​కి ఇక్కడ బాంబ్ ఉందని తెలిసి అలెర్ట్ అవుతారు. సోల్జర్స్​కి ప్రాణాపాయం జరగకుండా మనం హెల్ప్ చేయొచ్చు. దీన్ని మనం మొబైల్ ద్వారా యూస్ చేయొచ్చు. మొబైల్​లో రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా కూడా దీన్ని ఆపరేట్ చేయొచ్చు. ఇది చాలా సింపుల్​గా, ఎఫిషియంట్​గా ఉంటది. ఇది ముందు వెళ్లి ఎక్కడైనా ల్యాండ్ మైన్స్ ఉంటే వాటిని డిటెక్ట్ చేసి సైనికులకు ముందే అలెర్ట్ ఇస్తుంది." -విద్యార్థులు

ఆటోమెటిక్​గా పేలిపోయేలా డిజైన్ : రెండు నెలలు శ్రమించి అరుదైన ఇ-వాహనాన్ని రూపకల్పన చేసింది ఈ విద్యార్థుల బృందం. ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో సైనికులు స్వయంగా వెళ్లకుండా ఈ వాహనం ద్వారా బాంబులు, ల్యాండ్ మైన్స్ ఉనికిని గుర్తించేలా రూపొందించారు. బైక్ శత్రువులకు చిక్కినా ఎలాంటి డేటా లభించకుండా దానంతట పేలిపోయేలా డిజైన్ చేశారు. ఈ స్మార్ట్ బైక్​ను విద్యార్థులు కుబేరా ఈ-బైక్ సంస్థ నుంచి తీసుకున్నారు. ఇక టెక్నికల్‌ పరంగా లెవల్ జోన్ సంస్థ వీరికి సహకారం అందించింది. ఇందులో అమర్చిన హై-రేంజ్ సెన్సర్లు రియల్‌టైం పరిస్థితులను క్షణాల్లో పసిగట్టేలా తయారు చేశారు. శాటిలైట్, జీపీఎస్ నావిగేషన్, ఫోన్ కాల్స్, మెసేజ్‌లు పంపే సదుపాయాల్ని ఈ స్మార్ట్ బైక్‌లో అమర్చినట్లు అధ్యాపకులు వివరిస్తున్నారు. దేశాన్ని రక్షించే సైనికుల ప్రాణాలను కాపాడడం కోసం ఈ స్మార్ట్ బైక్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు ఈ ఇంజినీర్లు.

​"ఆర్మీ ఫీల్డ్​లోకి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్లకి తెలియకుండా కింద ల్యాండ్ మైన్స్ ఉండడం వల్ల వాళ్లు అడుగుపెట్టగానే ప్రాణనష్టం జరుగుతుంది. ఒక గొప్ప సోల్జర్​ని మనం కోల్పోతున్నాం. ఆ లాస్​ని తగ్గించడం కోసం ఈ వెహికల్​ని మేం క్రియేట్ చేసాం. మ్యాన్యువల్​గా వెళ్లి మెటల్ డిటెక్టర్​తో కనుక్కున్నా గానీ ఒక్కోసారి ల్యాండ్ మైన్స్ డిటెక్ట్ అవ్వగానే బ్లాస్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అదే ఇది ఆటోమేటిక్​గా వెళ్లేసి డిటెక్ట్ చేసుకొని వస్తే ఒకవేళ బ్లాస్ట్ అయినా గానీ జస్ట్ మనకి వెహికల్ మాత్రమే లాస్ జరుగుతుంది, హ్యూమన్ లాస్ అనేది అవాయిడ్ అవుతుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద మేం మొత్తం 1,20,000 రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేసాం. ఇందులో ఆడినో బోర్డ్స్, రిలేస్, కెమెరా, మెటల్ డిటెక్టర్ లాంటివి వాడాం. ఎన్నో ఫెయిల్యూర్స్, ఎర్రర్స్ దాటుకుని దీన్ని డెవలప్ చేశాం."-విద్యార్ధులు

​"ఈ బైక్​ను త్రీ వేస్​లో (మూడు రకాలుగా) మనం ఆపరేట్ చేయొచ్చు. ఒకటి మ్యాన్యువల్​గా నార్మల్​గా​ మనిషి డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్లొచ్చు. సెకండ్ వన్, అటానమస్ డ్రైవర్ లెస్ వెహికల్ లాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. థర్డ్ వన్ రిమోట్ కంట్రోల్ మొబైల్ యాప్ ద్వారా కూడా దీన్ని మనం రన్ చేసుకోవచ్చు. దీని మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే, ల్యాండ్ మైన్ ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని డిటెక్ట్ చేసి, దానికి సంబంధించిన ఇమేజెస్ అన్నీ ఆర్మీ ఆఫీసర్స్​కి సెండ్ చేస్తుంది." -కోటేశ్వరరావు, అధ్యాపకులు

​"రక్షణ రంగానికి, ముఖ్యంగా ప్రజాపయోగమైన విషయాలకు ఆధునిక సాంకేతికత జోడించి ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్​కి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్​ని రూపొందించారు. ఏ విధంగా ఎక్కడికి వెళ్లినా సరే సెన్సార్ల ద్వారా, యుద్ధ వాతావరణం కావచ్చు, లేదా జనరల్​గా ఏదైనా అసాంఘిక కార్యక్రమాలు జరిగేటువంటి విషయాల్లో కూడా ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సొసైటీకి ఉపయోగపడే విధంగా తీర్చిదిద్దాలనే సంకల్పానికి మా సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ సిఎస్సి విద్యార్థినీ విద్యార్థులు మంచి రూపకల్పన చేశారు." -తిలక్​, ఎన్​ఆర్​ఐ కళాశాల ప్రతినిధి.

అంబరాన్నంటేలా అన్నమయ్య ఖ్యాతి - అమెరికా గడ్డపై 111 అడుగుల భారీ విగ్రహం

కనకదుర్గమ్మ పాటతో ప్రధానినే ఫిదా చేసిన శ్రీలలిత - ఒక్క పాటతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు

