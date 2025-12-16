ETV Bharat / state

శరవేగంగా గుంటూరు రైల్వే బ్రిడ్జి పనులు - నందివెలుగు వంతెనకు మోక్షం

కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చొరవతో నిధుల వెల్లువ - 2026 నాటికి అందుబాటులోకి - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న నగరవాసులు

NANDIVELUGU ROB
శరవేగంగా గుంటూరు రైల్వే బ్రిడ్జి పనులు (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 1:46 PM IST

4 Min Read
Nandivelugu Railway Over Bridge Work Expedited: గుంటూరు నందివెలుగు రోడ్డులో రైల్వే వంతెన పనులు జోరందుకున్నాయి. నిధుల సమస్య తీరడంతో నిర్మాణం చకచకా సాగుతోంది. దశాబ్దాలుగా ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులకు త్వరలోనే తెరపడనుంది. పాత గుంటూరు, ఆర్టీసీ బస్టాండు నుంచి నందివెలుగు, తెనాలి వెళ్లే వారికి ఇది ప్రధాన మార్గం. ఇక్కడ రైల్వే గేటు తరచూ పడుతుండటంతో వాహనదారులు నరకం చూసేవారు. దీనికి పరిష్కారంగా ఆర్‌ అండ్‌ బీ, రైల్వే శాఖలు సంయుక్తంగా వంతెన నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టాయి.

శరవేగంగా గుంటూరు రైల్వే బ్రిడ్జి పనులు (ETV)

పెరిగిన నిర్మాణ వ్యయం: 2016-17లో రూ.31 కోట్ల అంచనాలతో టెండర్లు పిలిచారు. ఆర్‌ అండ్‌ బీ పరిధిలో రూ.18 కోట్లతో పనులు మొదలయ్యాయి. 2019 నాటికి గుత్తేదారు 25 శాతం పనులు పూర్తి చేశారు. అయితే ఆ తర్వాత వచ్చిన వైసీపీ ప్రభుత్వం బిల్లులు చెల్లించలేదు. దీంతో గుత్తేదారు పనులను మధ్యలోనే ఆపేశారు. రైల్వే శాఖ మాత్రం తన పరిధిలోని పనులను రూ.13 కోట్లతో పూర్తి చేసింది. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాటా పనులు ఆగిపోవడంతో వంతెన నిర్మాణం ఆలస్యమైంది. ఫలితంగా నిర్మాణ వ్యయం భారీగా పెరిగిపోయింది.

పెమ్మసాని ప్రత్యేక దృష్టి: రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌ ఈ వంతెనపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. పనులు త్వరగా పూర్తి చేసేలా చొరవ తీసుకున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులిచ్చే పరిస్థితిలో లేదని గుర్తించారు. అందుకే పెండింగ్‌ పనులను రైల్వే శాఖే చేపట్టాలని కోరారు. ఈ మేరకు కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రికి లేఖ రాశారు.

రూ.36.91 కోట్ల అదనపు భారాన్ని రైల్వేనే భరించాలని విన్నవించారు. పెమ్మసాని విజ్ఞప్తికి రైల్వే శాఖ సానుకూలంగా స్పందించింది. అడిగిన వెంటనే నిధులు విడుదల చేసింది. దీంతో మిగిలిన పనులకు అధికారులు టెండర్లు పిలిచారు. ఈ ఏడాది జులై 19న పనులు పునఃప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పటికే కొన్ని పిల్లర్ల నిర్మాణం పూర్తయింది. వాటిని అనుసంధానిస్తూ వంతెన పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి.

"గుంటూరు నగర అభివృద్ధిలో భాగంగా నందివెలుగు ఆర్ఓబీ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం శరవేగంగా సాగుతోంది. దీని మీద ప్రత్యేకమైన చొరవ తీసుకున్న కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ గారికి ధన్యవాదాలు. గత ఐదు సంవత్సరాల పరిపాలనలో ఎక్కడా తట్ట మట్టి కూడా వేయలేదు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక పరిస్థితి మారింది. రైల్వే అధికారులు పిల్లర్స్ మీద స్లాబ్స్ పనులు వేగంగా చేస్తున్నారు. 20 స్లాబ్స్‌కు గాను ఇప్పటికే 11 పూర్తి చేశారు. అప్రోచ్ రోడ్లు, డ్రైన్స్ పనులు కూడా వేగవంతం చేశాం." - నసీర్ అహ్మద్‌, గుంటూరు తూర్పు ఎమ్మెల్యే

ముమ్మరంగా స్లాబ్ పనులు: గుంటూరు నగర అభివృద్ధిలో ఈ వంతెన కీలకం కానుంది. ప్రస్తుతం పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. దీనిపై స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, స్థానిక ఎమ్మెల్యే నసీర్ అహ్మద్‌ ఎప్పటికప్పుడు పనులను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. గత ఐదేళ్లలో ఎక్కడా పనులు జరగలేదని, కనీసం తట్ట మట్టి కూడా వేయలేదని విమర్శలు ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు కూటమి సర్కార్ రాగానే వంతెన పనులు పరుగులు పెడుతున్నాయి.

రైల్వే అధికారులు చేపట్టిన పిల్లర్ల మీద స్లాబ్స్ పనులు ముమ్మరమయ్యాయి. మొత్తం 20 స్లాబ్స్‌ వేయాల్సి ఉండగా, ఇప్పటికే 11 స్లాబ్స్ పూర్తి చేశారు. వీటితో పాటు అప్రోచ్ రోడ్లు, డ్రైన్స్ నిర్మాణం కూడా వేగంగా సాగుతోంది. అవసరమైన అన్ని కార్యక్రమాలను అధికారులు దగ్గరుండి చూసుకుంటున్నారు.

వాహనదారులు హర్షం: ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పనుల తీరు చూసి వాహనదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో పనులు అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయినప్పుడు నరకం అనుభవించామని వారు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. అప్పట్లో దుమ్ము, ధూళి, బురదతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు మారాయి. ప్రజల ఇబ్బందులు తొలగించేందుకు ప్రస్తుతం సర్వీసు రోడ్లు వేశారు. దీంతో రాకపోకలకు ఆటంకం లేకుండా పోయింది. గతంలో ఐదు పిల్లర్లను అనుసంధానిస్తూ పనులు జరిగాయి. ఇప్పుడు మిగిలిన 16 పిల్లర్లను కలుపుతూ వంతెన నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. పనులన్నీ ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం సాగుతున్నాయి. 2026 జులై నాటికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పనులు పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అప్పటికల్లా వంతెనను ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

"గత ప్రభుత్వంలో పనులు ఆగిపోయి చాలా అవస్థలు పడ్డాం. జారడం, బురదతో నరకం చూశాం. కానీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చాక పనులు చాలా వేగంగా జరుగుతున్నాయి. రోడ్లు కూడా పెద్దవి చేశారు. ఈ బ్రిడ్జి పనులు మొదలుపెట్టి దాదాపు పదేళ్లు అవుతుంది. ఇన్నాళ్లు మేజర్ వర్కులేవీ జరగలేదు. ఇప్పుడు నాలుగు నెలల నుంచి పనులు ఫాస్ట్‌గా చేస్తున్నారు. నందివెలుగు, బారు, పెద్ద వెలుగు వైపు వెళ్ళడానికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీలో ఆంబులెన్స్‌లు వెళ్లాలన్నా గేట్ పడితే ఇబ్బందిగా ఉండేది. బ్రిడ్జి పూర్తయితే అందరికీ మంచిది." - స్థానికులు

