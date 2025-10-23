ETV Bharat / state

విదేశాలకు గుంటూరు మిర్చి - ఆసియా ఖండంలో అతిపెద్ద మార్కెట్‌ మనదే!

తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు మరో 16 రాష్ట్రాల్లో సాగు - ప్రత్యేకంగా గుంటూరు మిర్చినే ఫేమస్​ - ఏటా రూ.10 వేల కోట్ల లావాదేవీలు

Guntur Mirchi Yard is the Largest Market in Asia
Guntur Mirchi Yard is the Largest Market in Asia (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 10:58 AM IST

Guntur Mirchi Yard : భారతదేశానికి 17వ శతాబ్దంలో పోర్చుగీసు దేశస్థుడైన వాస్కోడిగామా ద్వారా మిరప వచ్చింది. దీన్ని తెలుగు లోగిళ్లు మమకారంతో అక్కున చేర్చుకున్నాయి. ఇప్పుడు మిరపను గుంటూరుకు పర్యాయపదంగా పిలుస్తుంటారు. రుచిలో, ఘాటులో, దీనికిదే సాటి అని చెప్పవచ్చు.

తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు మరో 16 రాష్ట్రాల్లో దీన్ని పండిస్తున్నారు. కానీ గుంటూరు మిర్చికి ఉన్న ప్రత్యేకతే వేరు. లాంఫామ్​లో ఉన్న మిరప పరిశోధన కేంద్రం కొత్త వంగడాలను ఆవిష్కరిస్తోంది.

గుంటూరు మిర్చి విశేషాలు ఇలా: ప్రతీ సంవత్సరం రూ.10 వేల కోట్లకు పైనే లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి. సీజన్లో అయితే రోజుకు 2 లక్షల బస్తాలకు పైనే విక్రయాలు జరుగుతుంటాయి. ఏటా యార్డుకు దాదాపు 2 కోట్లు బస్తాలు వస్తుంటాయి. ఈ మిర్చి యార్డులో ప్రత్యక్షంగా 30 వేల మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు.

ఉపాధి ఇలా: యార్డులో బస్తాలు దించడం, తూకం, లారీల్లోకి లోడింగ్, మిర్చి తొడిమలు తీయడం, శీతల గోదాములకు తరలించడం, నిల్వ చేయడం, ఎగుమతులకు వీలుగా బస్తాల్లో నింపడం, కంటైనర్లకు లోడ్‌ చేయడం వంటివి స్థానికులకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నాయి. సరకు రవాణా లారీల ద్వారా యజమానులు, డ్రైవర్లు, మధ్యవర్తులు, దిగుమతి, ఎగుమతి వ్యాపారులకు అవకాశాలు ఉంటాయి. యార్డు కేంద్రంగా జరిగే ఆర్థిక లావాదేవీలకు బ్యాంకులు, సిబ్బంది, యార్డు ఉద్యోగులు ఉంటారు. తుక్కు సేకరణ, తుక్కు నుంచి విత్తనాలు వేరు చేయడం, పొరుగు రాష్ట్రాలకు ఎగుమతులు వంటివి చేస్తుంటారు. అలాగే విత్తనాల నుంచి నూనె తయారీ చేస్తారు.

శీతల గోదాముల కేంద్రంగా: గతంలో రైతులు మిర్చిని ఇళ్లల్లోనే నిల్వ చేసే వారు. వేసవిలో అధిక ఉష్ణోగ్రతల సమయంలో వాటి రంగు మారి ఘాటు, నాణ్యత తగ్గిపోతుండేవి. 1980 ప్రాంతం నుంచి శీతల గోదాముల వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వచ్చింది. మిర్చి ధరలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అమ్ముకోకుండా శీతల గోదాముల్లో నిల్వ చేసుకునే అవకాశం వచ్చింది. పొగాకు ఉత్పత్తుల్లో ఐటీసీ సంస్థ రారాజుగా నిలుస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ సంస్థ మిరపకాయలతోనూ గుంటూరు కేంద్రంగా వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తోంది. అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం సుగంధద్రవ్యాల పార్కును వంకాయలపాడు వద్ద ఏర్పాటు చేసింది.

విదేశాలకు ఎగుమతి: చైనా దేశస్థులు ఎక్కువగా తేజ రకానికి చెందిన అధిక ఘాటు కలిగిన మిరపను దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. దీని ఘాటు 60 వేల నుంచి 1.1 లక్షల స్కోవిల్లే హీట్‌ యూనిట్లు (SHU) ఉంటుంది. బంగ్లాదేశ్, సింగపూర్, మలేషియా, శ్రీలంక, మధ్య ఆసియా దేశాలు సాధారణ రకానికి చెందిన మిర్చిని దిగుమతి చేసుకుంటున్నాయి. రంగులను వెలికి తీయడంలో ఉపయోగించే డబ్బీ బ్యాడిగీ ప్రత్యేక రకం మిరపకు గరిష్ఠ ధరలు దక్కుతున్నాయి.

గుంటూరు పచ్చళ్లకు అధిక డిమాండ్: మరోవైపు గుంటూరు మిర్చి ఘాటుకు మనదేశం వారితో పాటు విదేశీయులు సైతం ఫిదా అవుతున్నారు. మన రుచులను ఇష్టపడుతున్నారంటే అది ఘాటు గొప్పదనమే అని చెప్పాలి. ఈ మిర్చితో తయారు చేస్తున్న పచ్చళ్లు, పొడులను దేశ, విదేశీయుల రుచిని ఆస్వాదిస్తున్నారు. గుంటూరు పచ్చళ్లకు అధికంగా గిరాకీ పెరగుతోంది. వీటి తయారీ, అమ్మకాలూ అదే స్థాయిలో ఉండటం గమనార్హం. అందుకు అనుగుణంగానే ఎక్కువగా ఆన్‌లైన్‌ ఆర్డర్ల ద్వారా కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయి.

