ఒకే వైద్య కళాశాల నుంచి 8 మందికి పద్మశ్రీలు - జీఎంసీ అరుదైన రికార్డు
80 ఏళ్ల చరిత్రలో అపూర్వ రికార్డు - గుంటూరు వైద్య కళాశాల పూర్వ విద్యార్థుల ఘనత - 8 పద్మశ్రీ అవార్డులు - ప్రపంచవ్యాప్తంగా సేవలందిస్తున్న పూర్వ విద్యార్థులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 5:15 PM IST
Guntur Medical College Padma Shri Awardees: ఒకే కుటుంబంలో ఇద్దరు ముగ్గురు ఐఏఎస్లు సాధించడం, ఒకే గ్రామం నుంచి వంద మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పొందడం చూస్తుంటాం. కానీ ఒకే వైద్య కళాశాలకు చెందిన ఎనిమిది మంది పూర్వ విద్యార్థులు దేశ నాలుగో అత్యున్నత పురస్కారం ‘పద్మశ్రీ’ అందుకోవడం అరుదైన విషయం. ఆ ఘనత గుంటూరు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల సొంతం చేసుకుంది.
80 ఏళ్ల చరిత్ర - మేధావులకు పుట్టినిల్లు: 1946లో ఏర్పాటైన గుంటూరు వైద్య విద్యాలయం గడిచిన 80 ఏళ్లలో అనేక మంది వైద్య, వైజ్ఞానిక నిపుణులను తీర్చిదిద్దింది. ఇక్కడ విద్యనభ్యసించిన వారు ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు దేశాల్లో విశిష్ట సేవలు అందిస్తున్నారు. వీరిలో ఎనిమిది మంది పూర్వ విద్యార్థులు పద్మశ్రీ పురస్కారాలు పొంది కళాశాల కీర్తిని ఇనుమడింపజేశారు. వారు డా. సీఎం. హబీబుల్లా, డా. బీ. సోమరాజు, డా. జీఎన్. రావు, డా. వై. నాయుడమ్మ, డా. డీ. ప్రసాదరావు, డా. ఎల్. నరేంద్రనాథ్, డా. ఎం. గోపీచంద్, డా. ఎ. గోపాలకృష్ణ గోఖలే ఉన్నారు.
పద్మశ్రీలు పొందిన ప్రముఖుల వివరాలు:
డా. సీఎం. హబీబుల్లా - గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ, స్టెమ్సెల్ పరిశోధన: హైదరాబాద్లోని డెక్కన్ కాలేజ్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్లో లివర్ రీసెర్చ్ అండ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ సెంటర్ డైరెక్టర్గా, రాష్ట్ర వైద్య విద్య డైరెక్టర్గా సేవలందించారు. 1997లో నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఫెలోగా ఎంపికయ్యారు. అనేక పరిశోధన పత్రాలు ప్రచురించారు. 1997లో ఖ్వారిజ్మి ఇంటర్నేషనల్ అవార్డు, 2001లో పద్మశ్రీ పొందారు. 2010 జులై 10న కన్నుమూశారు.
డా. బీ. సోమరాజు - కార్డియాలజీ: నిమ్స్లో కార్డియాలజీ విభాగాధిపతిగా, డీన్గా పనిచేశారు. కేర్ హాస్పిటల్స్ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్. అనేక వైద్య పరిశోధనా వ్యాసాలు రాశారు. 1998లో డా. ఏపీజే. అబ్దుల్ కలామ్తో కలిసి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన కలాం-రాజు కరోనరీ స్టెంట్ను అభివృద్ధి చేశారు. 2001లో పద్మశ్రీ అందుకున్నారు.
డా. వై. నాయుడమ్మ - పీడియాట్రిక్ సర్జరీ: యార్లగడ్డ నాయుడమ్మ ప్రముఖ పసిపిల్లల శస్త్రచికిత్స నిపుణులు. గుంటూరు జనరల్ హాస్పిటల్లో పీడియాట్రిక్ సర్జరీ విభాగాధిపతిగా పనిచేశారు. తల, ఛాతీ, ఉదరం, పెల్విస్ భాగాల్లో కలిసిన ఐదు జంటల సయామీస్ కవలలను విజయవంతంగా వేరు చేసిన ఏకైక భారతీయ వైద్యుడిగా ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పారు. 2016లో పద్మశ్రీ పొందారు.
డా. జీఎన్. రావు - ఆఫ్తల్మాలజీ: గుల్లపల్లి నాగేశ్వరరావు అకాడెమియా ఆఫ్తల్మాలజికా ఇంటర్నేషనాలిస్ ఛైర్మన్, ఎల్వీ.ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ వ్యవస్థాపకుడు. 2017లో అమెరికన్ సొసైటీ ఆఫ్ క్యాటరాక్ట్ అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ సర్జరీ ఏర్పాటు చేసిన ఆఫ్తల్మాలజీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లో చోటు దక్కించుకున్నారు. 2002లో పద్మశ్రీ అందుకున్నారు.
డా. డీ. ప్రసాదరావు - కార్డియో థొరాసిక్ సర్జరీ: ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొలి కరోనరీ బైపాస్ సర్జరీ చేసిన ఘనత సాధించారు. తక్కువ ఖర్చుతో అధునాతన వైద్యానికి మార్గదర్శకుడు. 1979లో ఎయిమ్స్, దిల్లీ నుంచి ఎం.సీహెచ్. పూర్తిచేశారు. న్యూజిలాండ్, ఇంగ్లండ్లో శిక్షణ పొందారు. 2001లో పద్మశ్రీ పొందారు.
డా. ఎల్. నరేంద్రనాథ్ - ఆర్థోపెడిక్ సర్జరీ: నిమ్స్లో అసోసియేట్ డీన్గా, డైరెక్టర్గా పనిచేశారు. డా. అబ్దుల్ కలామ్తో కలిసి పోలియో బాధితుల కోసం అతి తేలికపాటి కృత్రిమ కాళ్ల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులో పనిచేశారు. 2005లో పద్మశ్రీ అందుకున్నారు.
డా. ఎం. గోపీచంద్ - కార్డియాక్ సర్జరీ: 50 వేలకు పైగా గుండె శస్త్రచికిత్సలు చేశారు. దేశంలో బీటింగ్ హార్ట్ కరోనరీ బైపాస్ సర్జరీకి పునాది వేశారు. స్టార్ హాస్పిటల్స్ వ్యవస్థాపకుడు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొలి రోబోటిక్ హార్ట్ సర్జరీ నిర్వహించారు. 2016లో పద్మశ్రీ పొందారు.
డా. ఎ. గోపాలకృష్ణ గోఖలే - కార్డియాక్ సర్జరీ: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తొలి హృదయ మార్పిడి, ఊపిరితిత్తుల మార్పిడి విజయవంతంగా నిర్వహించారు. గుంటూరు జీజీహెచ్లోని పొదిల జింకానా భవనంలో సేవా దృక్పథంతో 300కు పైగా ఉచిత గుండె ఆపరేషన్లు చేశారు. 2016లో పద్మశ్రీ అందుకున్నారు.
పద్మ విభూషణ్ కూడా: పద్మ విభూషణ్ పురస్కార గ్రహీత డా. నాగేశ్వరరెడ్డి.. గుంటూరు వైద్య కళాశాల మాజీ పాథాలజీ ప్రొఫెసర్, ప్రిన్సిపల్ డా. భాస్కరరెడ్డి కుమారుడు కావడం మరో విశేషం.
చదువుకున్న కళాశాలకు సాయం - గుంటూరు జీజీహెచ్కు తరలివచ్చిన పూర్వ విద్యార్థులు
