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మిరప రైతులకు లాం పరిశోధనా కేంద్రం శుభవార్త - కొత్త వంగడాల విక్రయాలు షురూ

అధిక దిగుబడి, తెగుళ్లను తట్టుకునే రకాల అభివృద్ధి - పచ్చి, ఎండు మిరపకు అనువైన ఎల్‌సీఏ 643, ఎల్‌సీఏ 625 - ఒక్కో రైతుకు 250 గ్రాముల చొప్పున పంపిణీ

​​Lam Chilli New Seeds
​​Lam Chilli New Seeds ((ETV (file photo)))
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 10:22 AM IST

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​​Lam Chilli New Seeds : మిరప రైతులకు గుంటూరులోని లాం ప్రాంతీయ ఉద్యాన పరిశోధనా స్థానం శుభవార్త చెప్పింది. అధిక దిగుబడినిచ్చే కొత్త మిరప విత్తనాలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. వాతావరణ మార్పులు, తెగుళ్లను సమర్థవంతంగా తట్టుకునే అద్భుతమైన రకాలను శాస్త్రవేత్తలు అభివృద్ధి చేశారు. అందులో ఎల్‌సీఏ 643, ఎల్‌సీఏ 625 అనే రెండు రకాల విత్తనాలను ప్రస్తుతం రైతులకు విక్రయిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని పరిశోధనా కేంద్రం అసోసియేట్ డైరెక్టర్ టి.సుశీల ప్రకటించారు.

విత్తనాల కొనుగోలు వివరాలు : ఈ రెండు కొత్త రకాల మిరప విత్తనాల అమ్మకాలను మంగళవారం నుంచే ప్రారంభించారు. విత్తనాలు కావాల్సిన రైతులు నేరుగా లాం ఉద్యాన పరిశోధనా కేంద్రానికి వెళ్లాలి. అమ్మకాల సమయం ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఉంటుంది. ప్రభుత్వ సెలవు దినాల్లో విక్రయాలు ఉండవు. (రెండో శనివారం, ఆదివారం విత్తనాలు ఇవ్వరు). నాణ్యమైన ఈ విత్తనాల ధరను కిలోకు రూ.1,200 గా నిర్ణయించారు. అయితే, అందరికీ విత్తనాలు అందాలనే ఉద్దేశంతో పరిమితి విధించారు. కేవలం ఒక్కో రైతుకు 250 గ్రాముల విత్తనాలను మాత్రమే పంపిణీ చేస్తారు.

ఎల్‌సీఏ 643 రకం ప్రత్యేకతలు : ఈ రకం విత్తనాలు సాగు చేసే రైతులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇది పచ్చి మిరప, ఎండు మిరప సాగుకు చాలా అనుకూలమైన రకం. ఈ మిరప కాయలు లేత ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటాయి. వీటి పొడవు 13 నుంచి 14 సెంటీమీటర్ల వరకు ఉంటుంది. ఇవి ఎండిన తర్వాత కాయలకి కొంచెం ముడత వస్తుంది. అచ్చం ప్రసిద్ధ 'బ్యాడగి' రకం మిరపలా ఇవి ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి. ఈ రకానికి బెట్టను తట్టుకునే శక్తి చాలా ఎక్కువ. మిరపను తీవ్రంగా నష్టపరిచే 'జెమిని వైరస్‌'ను కూడా ఇది కొంతవరకు తట్టుకోగలదు. కొద్దిపాటి పురుగుమందులు పిచికారీ చేస్తే చాలు, రైతులను భయపెట్టే నల్లతామర పురుగు ఉద్ధృతిని సులభంగా తగ్గించవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.

ఎల్‌సీఏ 625 రకం ప్రత్యేకతలు : నాణ్యమైన ఎండు మిరప కోసం చూసే రైతులకు ఈ రకం ఎంతో అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని అధికారులు అంటున్నారు. ఈ రకం విత్తనాలు ప్రత్యేకంగా ఎండు మిరప సాగుకు ఎంతో అనువైనవి. దీని కొమ్మలు చాలా బలంగా, ఎత్తుగా పెరుగుతాయి. కణుపులు దగ్గరగా ఉంటాయి. కాయల కాపు కూడా చాలా చిక్కగా వస్తుంది. ఇవి నేరుగా ఎద పెట్టడానికి ఎంతో అనువైన రకం. కాయలు సన్నగా ఉంటాయి. పొడవు 8 నుంచి 10 సెంటీమీటర్ల మధ్య ఉంటుంది. చూడటానికి ఇవి 'తేజ' రకం మిరపను పోలి ఉంటాయి. పచ్చి కాయ ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో నిగనిగలాడుతుంది. సూటి రకాలలో దీనికి ఘాటు అత్యధికం. దీని ఘాటు తీవ్రత 45,000 - 50,000 ఎస్‌.హెచ్‌.యు వరకు ఉంటుంది. రంగు కూడా ఆకర్షణీయమైన ఎరుపు రంగులో 60 - 65 ఎ.ఎస్‌.టి.ఏ ప్రమాణాలతో ఉంటుంది. ఈ కాయల తోలు పలచగా ఉంటుంది. కాయకుళ్లు తెగులును ఇది కొంతవరకు తట్టుకుంటుంది. ఇందులో తాలు కాయలు (పనికిరానివి) చాలా తక్కువగా వస్తాయి. తద్వారా రైతుకు నష్టం తప్పుతుంది.

మరిన్ని వివరాలకు : విత్తనాల గురించి, సాగు పద్ధతుల గురించి రైతులు నేరుగా అధికారులను సంప్రదించవచ్చు. ఇందుకోసం లాం ఉద్యాన పరిశోధనా స్థానం అధికారులు ప్రత్యేక ఫోన్ నంబర్లను అందుబాటులో ఉంచారు. 99898 09554, 94405 92982 నంబర్లను సంప్రదించవచ్చు. ఈ అవకాశాన్ని రైతులు సద్వినియోగం చేసుకుని అధిక లాభాలు పొందాలని వ్యవసాయ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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