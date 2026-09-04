గుంటూరు బాలిక కిడ్నాప్ కేసు - పోలీసులకు సవాల్ విసురుతున్న నిందితుడు
ఇన్స్టాగ్రామ్ పరిచయంతో 15 ఏళ్ల బాలికను కిడ్నాప్ చేసిన యువకుడు - ఇంట్లోంచి భారీగా నగదు, బంగారం తీసుకెళ్లిన వైనం - ఆ డబ్బుతోనే పది ఫోన్లు మారుస్తూ పోలీసుల కళ్లుగప్పుతున్న నిందితుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 9:32 AM IST
Guntur 15 Year Old Girl Kidnapping : గుంటూరు నగరంలో 15 ఏళ్ల బాలిక కిడ్నాప్ కేసు పోలీసులకు సవాల్గా మారింది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయమైన ఓ యువకుడు మాయమాటలు చెప్పి ఆమెను తీసుకెళ్లిపోయాడు. దాదాపు మూడు నెలలుగా పోలీసుల కళ్లుగప్పుతూ, స్థావరాలు మారుస్తూ పలు రాష్ట్రాల్లో తిరుగుతున్నాడు. ఈ కేసులో ఆచూకీ కనిపెట్టడంలో పోలీసుల వైఫల్యంపై హైకోర్టు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడటంతో యంత్రాంగం ఉరుకులు పరుగులు పెడుతోంది.
నగరంలోని ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో సదరు బాలిక (15) పదో తరగతి చదువుతోంది. ఆ బాలికది సంపన్న కుటుంబ నేపథ్యం. కొన్నాళ్ల క్రితం ఇన్స్టాగ్రామ్లో పర్చూరుకు చెందిన షేక్ జాన్ సైదా (28) అనే యువకుడితో బాలికకు పరిచయం ఏర్పడింది. బాలికను మభ్యపెట్టి తన బుట్టలో వేసుకున్నాడు. రోజు మాదిరిగానే జూన్ 9న ట్యూషన్ నుంచి వచ్చిన బాలిక, తల్లిదండ్రులు ఉండే దుకాణం వద్దకు వెళ్తున్నానని అమ్మమ్మకు చెప్పి బయటకు వెళ్లింది. వెళ్లే సమయంలో ఇంట్లోంచి భారీగా నగదు, బంగారు నగలు వెంట తీసుకెళ్లింది.
కిడ్నాప్ కేసుగా మార్పు : రాత్రి అయినా బాలిక ఇంటికి రాకపోవడంతో ఆందోళన చెందిన తండ్రి, పలుచోట్ల గాలించారు. ఆచూకీ దొరక్కపోవడంతో జూన్ 10న పట్టాభిపురం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీని పరిశీలించగా జాన్ సైదా ఆమెను బైక్పై తీసుకెళ్లినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అయితే ఈ కేసులో పోలీసులు మూడు నెలలైనా పురోగతి సాధించకపోవడంపై హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. దీంతో గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ అప్రమత్తమయ్యారు. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (సిట్) ఏర్పాటు చేశారు. అప్పటివరకు అదృశ్యం కేసుగా ఉన్న ఫైలును గురువారం రాత్రి కిడ్నాప్ కేసుగా మార్చారు.
బాలిక ఇంటి నుంచి భారీగా నగదు, నగలు తీసుకెళ్లడమే నిందితుడికి వరంగా మారింది. పోలీసులకు దొరకకుండా ఉండేందుకు అతడు ఎక్కడా ఆన్లైన్ పేమెంట్లు చేయడం లేదు. చేతినిండా డబ్బు ఉండటంతో నగరాలు, లాడ్జీలు మారుస్తూ పోలీసులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే పదికి పైగా సెల్ ఫోన్లు, సిమ్ కార్డులు మార్చినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వేర్వేరు సోషల్ మీడియా ఖాతాలు తెరిచి మెసేజ్లు చేస్తున్నాడు. పోలీసులు ఐపీ అడ్రస్ ట్రేస్ చేసి ఆయా ప్రాంతాలకు చేరుకునే సరికి అక్కడి నుంచి ఉడాయిస్తున్నాడు.
దమ్ముంటే పట్టుకోండి : నిందితుడు జాన్ సైదా ఐదు రోజుల క్రితం బాలిక తల్లిదండ్రులకు ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా మెసేజ్ చేశాడు. 'మీకు చేతనైతే నన్ను పట్టుకోండి' అంటూ సవాల్ విసిరాడు. అదే ఇన్స్టా ఖాతా నుంచి తల్లికి మిస్డ్ కాల్ రావడంతో దాని ఆధారంగా నిందితుడిని సాంకేతికంగా ట్రేస్ చేసే ప్రయత్నంలో పోలీసులు ఉన్నారు.
ఎస్పీ ఏమన్నారంటే : ఎస్సై ఆధ్వర్యంలోని సిట్ బృందం బాలిక తల్లిదండ్రులతో కలిసి ముమ్మరంగా గాలిస్తోంది. పర్చూరు, నెల్లూరు, తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు, కేరళలోని పాలక్కాడ్ తదితర ప్రాంతాల్లో గాలించారు. తమిళనాడులోని ఓ లాడ్జిలో వీరు ఉన్నట్లు సీసీ ఫుటేజీలో గుర్తించారు. అక్కడి నుంచి పాలక్కాడ్ రైల్వేస్టేషన్కు చేరుకుని, సికింద్రాబాద్ రైలు ఎక్కినట్లు తెలుసుకున్నారు. సికింద్రాబాద్ నుంచి బేగంపేట రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుని అక్కడి నుంచి ఆటోలో వెళ్లిపోయినట్లు నిర్ధారించారు. ప్రస్తుతం సాంకేతిక నిపుణుల సాయంతో అన్వేషణ సాగిస్తున్నారు. వీలైనంత త్వరగా నిందితుడిని పట్టుకుంటామని గుంటూరు ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ తెలిపారు. ఇది 'లవ్ జిహాద్' కేసు కాదని, ప్రజలు ఎలాంటి వదంతులు వ్యాప్తి చేయవద్దని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.
తుని చిన్నారి మిస్సింగ్ కేసు - 70 రోజులైనా ఇంకా దొరకని జాడ
బాలిక ఆచూకీ ఏదీ? - ప్రధాని, సీఎం కష్టపడుతుంటే మీరేం చేస్తున్నారు? - ఏపీ పోలీసులపై హైకోర్టు ఫైర్