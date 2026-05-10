శరవేగంగా గుంటూరు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు మూడో దశ పనులు

రూ.48 కోట్ల నిధులతో 4.21 కి.మీ రోడ్డు నిర్మాణం - నిర్వాసితులకు పరిహారమిచ్చి పనులు ప్రారంభించిన కూటమి ప్రభుత్వం

Guntur Inner Ring Road Phase 3 Works Speed Up
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 8:21 AM IST

Guntur Inner Ring Road Phase 3 Works Speed Up: గుంటూరు ఇన్నర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు, మూడో దశ నిర్మాణ పనులు జోరందుకున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పూర్తిగా పక్కనపెట్టిన ఈ ప్రాజెక్టును కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. వచ్చే ఏడాది నాటికి అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు సీఆర్​డీఏ కసరత్తు చేస్తోంది. ఇక గుంటూరు నగరంపై ట్రాఫిక్‌ ఒత్తిడి తగ్గడమేగాక రాయలసీమ నుంచి విజయవాడ వైపు వాహనాలు నేరుగా వెళ్లే వెసులుబాటు రానుంది.

నిర్వాసితులకు పరిహారం: గుంటూరు నగర విస్తీర్ణం పెరుగుతున్నా వాహనదారులకు మాత్రం ట్రాఫిక్ తిప్పలు తప్పడం లేదు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, రాయలసీమ, పల్నాడు ప్రాంతాల నుంచి రాజధాని అమరావతి, విజయవాడ వెళ్లే ప్రయాణికులకు నగరంలోని రద్దీ నరకం చూపిస్తోంది. ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారమైన ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు మూడో దశ పనులపై కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. స్వర్ణభారతి నగర్ నుంచి పెదపలకలూరు వరకు 4.21 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మించే ఈ రోడ్డు కోసం సుమారు రూ. 48 కోట్లను ప్రభుత్వం కేటాయించింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఈ పనులు పూర్తిగా అటకెక్కాయి. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక రోడ్డు నిర్మాణంలో ఇళ్లు కోల్పోతున్న నిర్వాసితులకు దాదాపు 6 కోట్లు పరిహారం చెల్లించి, ఆటంకాలను తొలగించింది.

"కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రజల అవసరాల దృష్ట్యా స్థానిక ప్రజాప్రతినిధుల చొరవతో ఇక్కడ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణం శరవేగంగా సాగుతోంది. ప్రాజెక్టు రద్దీకి అనుగుణంగా మళ్లీ ప్రతిపాదనలు పంపి కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, మంత్రి నారాయణ దృష్టికి తీసుకుని వెళ్లి ప్రభుత్వం ద్వారా ఆమోద ముద్ర వేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత స్థానికంగా ఇక్కడ నివాసముండే పేద ప్రజలకు ఏ విధమైన ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా వారికి నిర్వాసితులకు పరిహారమిచ్చి పనులు ప్రారంభించడం హర్షణీయం. త్వరలో ఈ రోడ్డును పూర్తి చేస్తే పల్నాడు నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్​కు ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. కూటమి ప్రభుత్వం సరైన విధి విధానాలతో ఈ రోడ్డు నిర్మాణాన్ని చేపట్టడం ద్వారా స్థానికులకు ఎంతో మేలు చేకూరనుంది"-స్థానికులు

వాస్తవానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభించి దశాబ్దంపైనే అవుతోంది. 2010-14 మధ్య తొలిదశలో ఆటోనగర్ నుంచి రెడ్డిపాలెం వరకు పనులు పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత 2014 లో టీడీపీ అధికారంలో ఉండగా అమరావతి రోడ్డు నుంచి స్వర్ణభారతి నగర్ వరకు రెండో దశను పూర్తి చేశారు. 2019లో మూడో దశకు నిధులు మంజూరైనప్పటికీ వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆక్రమణల తొలగించకపోవడం వల్ల పనులు ఎక్కడివక్కడే నిలిచిపోయాయి. ప్రస్తుతం నగరంలో శంకర విలాస్ ఫ్లైఓవర్‌ పనులు కూడా జరుగుతున్నందున ట్రాఫిక్ సమస్య జఠిలమైంది. ఈ నేపథ్యంలో అటు కేంద్రం నుంచి ఆర్వోబీలకు అనుమతి సాధించిన ప్రభుత్వం పేరేచర్ల నుంచి పెదపలకలూరు మీదుగా ఆటోనగర్ వరకు వెళ్లే ఈ రహదారిని పూర్తి చేసేందుకు చిత్తశుద్ధితో అడుగులు వేస్తోంది.

అభివృద్ధికి ఊతమివ్వనున్న రహదారి: ఇన్నర్‌ రింగ్‌రోడ్డు మూడో దశ పూర్తైతే గుంటూరు నగర రూపురేఖలే మారిపోనున్నాయి. రాయలసీమ, పల్నాడు నుంచి వచ్చేవారు నగరంలోకి ప్రవేశించాల్సిన అవసరం లేకుండానే నేరుగా అమరావతి, విజయవాడ వైపు వెళ్లవచ్చు. ఇది అమరావతి రోడ్డు, లాంఫామ్, పంచారామ క్షేత్రాలకు ప్రధాన అనుసంధాన మార్గంగా మారనుంది. నగరంలోని అంతర్గత ట్రాఫిక్ తగ్గడమే కాకుండా, శివారు కాలనీల అభివృద్ధికి ఈ రహదారి ఊతమివ్వనుంది.

