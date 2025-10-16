జైల్లో పరిచయం - ముఠాగా ఏర్పడి రైళ్లలో చోరీలు - విమానాల్లో జర్నీలు
ఐదు రాష్ట్రాల్లో 50కి పైగా నేరాలు- 45 రోజుల పాటు గాలించి అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠాను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 1:42 PM IST
Guntur Police Arrested Thief Gang : 'కష్టపడకుండా సమయానికి ఫుడ్, విలాసవంతమైన జీవితం' ఈ అజెండాతో కొందరు దొంగతనాలు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. చివరకు పోలీసులకు దొరికి జైలు పాలవుతున్నారు. అయితే ఈ దొంగలు మాత్రం ఖైదీలుగా కలిసి దొంగల ముఠాగా అవతారమెత్తారు. రైల్వేస్టేషన్లలో ప్రయాణికుల వద్ద దొరికినకాడికి దోచుకుని పరావుతున్నారు. ఆపై టిప్టాప్గా విమానాల్లో పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్లిపోతున్నారు. జల్సాగా తప్పులు చేస్తూ బతికేస్తున్న వీరిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
45 రోజుల పాటు ఐదు రాష్ట్రాల్లో గాలింపులు : దర్జాగా విమానాల్లో వస్తారు, అందరు ప్రయాణికులతో పాటు రైళ్లలో ప్రయాణించి అదును చూసి ప్రయాణికుల బంగారు ఆభరణాలను దోచుకుంటారు. మళ్లీ విమానాల్లో ప్రయాణించి మాయమవుతారు. వీరికోసం 45 రోజుల పాటు ఐదు రాష్ట్రాల్లో గాలించిన గుంటూరు జీఆర్పీ పోలీసులు ఎట్టకేలకు అరెస్టు చేశారు. గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్లో బుధవారం జీఆర్పీ డీఎస్పీ అక్కేశ్వరరావు వివరాలు వెల్లడించారు.
నలుగురికీ జైలులో పరిచయం : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం అస్సాంకు చెందిన సంజోయ్రాయ్ అలియాస్ సంజు జల్సాలకు అలవాటుపడి రైళ్లలో చోరీలు చేసేవాడు. హరియాణాకు చెందిన సత్యేందర్కుమార్ ఆర్మ్డ్ రిజర్వు జవానుగా పని చేసేవాడు. ఓ హత్య కేసులో శిక్ష పడిన కారణంగా ఉద్యోగం పోవడంతో రైళ్లలో చోరీలకు అలవాటు పడ్డాడు. రాజస్థాన్కు చెందిన సతీష్ గుజ్జర్, రవికుమార్లు కూడా దొంగతనాల్లో ఆరితేరినవారే. ఈ నలుగురికీ జైలులో పరిచయమైంది. వీరంతా కలిసి సంజోయ్రాయ్ నేతృత్వంలో ఒక ముఠాగా ఏర్పడ్డారు.
వీరు స్వస్థలాల నుంచి విమానాల్లో వచ్చి మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల పరిధిలో రైళ్లలో ప్రయాణిస్తుంటారు. అవి నెమ్మదిగా వెళ్తున్నప్పుడు కిటికీల పక్కన కూర్చున్న మహిళలు, వాష్రూమ్ వద్ద ఒంటరిగా ఉన్నవారి మెడల్లోంచి బంగారు గొలుసులు తెంపి, రైలు దూకి పారిపోతారు. ఆ సొత్తు అమ్మగా వచ్చిన డబ్బుతో జల్సాలు చేసేవారు. గుంటూరు జిల్లా కృష్ణా కెనాల్ సమీపంలో వరుసగా దోపిడీ ఘటనలు చోటు చేసుకోవడంతో జీఆర్పీ పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు.
5 రాష్ట్రాల్లో 50కు పైగా కేసులు : బృందాలుగా ఏర్పడి మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో 45 రోజుల పాటు గాలించారు. చివరకు నిందితులు అస్సాంలో ఉన్నట్లు గుర్తించి అక్కడి పోలీసుల సహకారంతో అరెస్టు చేశారు. వీరిపై 5 రాష్ట్రాల్లో 50కు పైగా కేసులు, 12 నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్లున్నాయి. వీరు ఏడేళ్లుగా పోలీసులకు చిక్కలేదు. రైళ్లలో దోపిడీలు చేశాక విమానంలో హైదరాబాద్ వెళ్లి, అక్కడి నుంచి విశాఖ, రాజమహేంద్రవరం, తిరుపతి, చెన్నై తదితర ప్రాంతాలకు పారిపోయేవారు. వారి నుంచి 34 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు జప్తు చేసినట్లు డీఎస్పీ వెల్లడించారు.
