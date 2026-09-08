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స్వచ్ఛ వాయు సర్వేక్షణ్‌ 2026 - జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటిన గుంటూరు

రాష్ట్ర స్థాయిలో విజయవాడ 31వ వార్డుకు మొదటి స్థానం - 10 లక్షలకుపైబడి జనాభా ఉన్న నగరాల్లో విజయవాడకు 8, విశాఖపట్నానికి 21వ ర్యాంకు- వార్డుల కేటగిరీలో విజయవాడ 60వ వార్డుకు రెండో స్థానం

Swachh Vayu Survekshan 2026
స్వచ్ఛ వాయు సర్వేక్షణ్‌-2026లో గుంటూరుకు రెండో ర్యాంకు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 12:22 PM IST

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Swachh Vayu Survekshan 2026 : పర్యావరణ పరిరక్షణలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీశాఖ విడుదల చేసిన ‘స్వచ్ఛ వాయు సర్వేక్షణ్‌-2026’ ఫలితాల్లో గుంటూరు నగరం జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటింది. 3 నుంచి 10 లక్షల లోపు జనాభా ఉన్న నగరాల కేటగిరీలో గుంటూరు జాతీయ స్థాయిలో రెండో ర్యాంకును కైవసం చేసుకుని రికార్డు సృష్టించింది. ఈ కేటగిరీలో ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌కు చెందిన ఫిరోజాబాద్‌ నగరంతో కలిసి గుంటూరు రెండో ర్యాంకును పంచుకుంది. ఈ ఘనతకు గానూ కేంద్రం ప్రకటించిన రూ.50 లక్షల నగదు బహుమతిలో గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ రూ.25 లక్షల ప్రైజ్ మనీని చేజిక్కించుకుంది.

దిల్లీ పర్యావరణ భవన్‌లో సోమవారం జరిగిన అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమంలో జాతీయ హరిత ట్రైబ్యునల్‌ (NGT) ఛైర్‌పర్సన్‌ జస్టిస్‌ ప్రకాశ్‌ శ్రీవాస్తవ, ఎయిర్‌క్వాలిటీ మేనేజ్‌మెంట్‌ కమిషన్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ రాజేష్‌వర్మ, కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ కార్యదర్శి తన్మయ్‌కుమార్, సీపీసీబీ ఛైర్మన్‌ అమన్‌దీప్‌గర్గ్‌ల చేతుల మీదుగా గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ ప్రతినిధులు ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డును స్వీకరించారు.

ఏపీలోని ఇతర నగరాల ర్యాంకులు ఇలా: దేశవ్యాప్తంగా "నేషనల్ క్లీన్ ఎయిర్​ ప్రోగ్రామ్" (NCAP) కింద ఉన్న 130 నగరాల్లో వాయు నాణ్యత ప్రమాణాల ఆధారంగా ఈ సర్వే నిర్వహించారు. ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన పలు నగరాలు తమ స్థానాలను మెరుగుపరుచుకోగా, కొన్ని వెనుకబడ్డాయి. 10 లక్షలకు పైగా జనాభా 48 నగరాలు, 3-10 లక్షలలోపు జనాభా ఉన్న 42 నగరాలు, 3 లక్షలలోపు జనాభా ఉన్న 40 పట్టణాలకు ర్యాంకులు ప్రకటించారు.

ఇందులో 10 లక్షలకు పైబడి జనాభా ఉన్న నగరాల్లో విజయవాడ గతేడాదితో పోలిస్తే 5 స్థానాలు మెరుగుపరుచుకుని 8వ ర్యాంకు సాధించింది. 2025 ర్యాంకులతో పోలిస్తే విశాఖపట్నం 4 స్థానాలు కోల్పోయి 21వ ర్యాంకుకు పడిపోయింది. 3-10 లక్షలలోపు జనాభా కేటగిరీలో గుంటూరు 4 స్థానాలు ఎగబాకి రెండో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది.

గతేడాది 18వ స్థానంలో ఉన్న నెల్లూరు, ఈసారి ఏకంగా 9వ స్థానానికి చేరి టాప్-10 లో నిలిచింది. అనంతపురం ఒక స్థానం మెరుగుపరుచుకుని 35 నుంచి 34వ స్థానానికి చేరింది. కర్నూలు రెండేళ్లుగా ఎటువంటి మార్పు లేకుండా 29వ స్థానంలోనే యథాతథంగా నిలిచింది. రాజమహేంద్రవరం గతేడాది 12వ స్థానంలో ఉండగా, ఈసారి రెండు స్థానాలు కోల్పోయి 14కి పడిపోయింది. గతేడాది 23వ ర్యాంకులో ఉన్న కడప, ఈసారి ఏకంగా 34వ స్థానానికి పడిపోయింది.

ఏలూరు సరికొత్త రికార్డు: 3 లక్షలలోపు జనాభా ఉన్న పట్టణాల కేటగిరీలో ఏలూరు నగరం అనూహ్యమైన ప్రగతిని సాధించింది. గతంలో 31వ స్థానంలో నిలిచిన ఏలూరు, ఈసారి ఏకంగా జాతీయ స్థాయిలో 4వ ర్యాంకుకు ఎగబాకింది. విజయనగరం గతంలో 8వ ర్యాంకులో ఉండగా, ఈసారి 6వ స్థానానికి ఎగబాకింది. శ్రీకాకుళం 16వ స్థానం నుంచి 11వ ర్యాంకుకు చేరుకుంది. చిత్తూరు గతంలో 29వ ర్యాంకులో ఉండగా, ఈసారి 26వ స్థానానికి మెరుగైంది. ఒంగోలు మాత్రం గతేడాది కంటే వెనుకబడి 21 నుంచి 25వ ర్యాంకుకు పడిపోయింది.

10 వేల నుంచి 30 వేల లోపు జనాభా ఉన్న మున్సిపల్ వార్డుల కేటగిరీలో విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని 60వ వార్డు జాతీయ స్థాయిలో రెండో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఈ అరుదైన ఘనతకుగానూ కేంద్రం నుంచి రూ.30 లక్షల నగదు బహుమతిని సొంతం చేసుకుంది. మొత్తంగా చూస్తే జాతీయ స్వచ్ఛ వాయు కార్యక్రమం (NCAP) కింద రాష్ట్రం నుంచి ఎంపికైన 13 నగరాల్లో 9 నగరాలు గతేడాది కంటే తమ ర్యాంకులను మెరుగుపరుచుకోగా, 4 నగరాలు మాత్రం కిందికి పడిపోయాయి.

రాష్ట్రస్థాయిలో వార్డులకు ప్రకటించిన ర్యాంకుల్లో 30 వేలకు పైబడిన జనాభా విభాగంలో గుంటూరు రాష్ట్రంలోనే తొలి స్థానంలో నిలిచి రూ.25 లక్షలు గెలుచుకుంది. 10-30 వేలలోపు జనాభా విభాగంలో విజయవాడ 31వ వార్డు మొదటి స్థానాన్ని సాధించి రూ.15 లక్షలు గెలుచుకొంది. 10 వేలలోపు జనాభా ఉన్న వార్డుల విభాగంలో నెల్లూరు 6వ వార్డు ప్రథమ స్థానాన్ని దక్కించుకుని, రూ.10 లక్షల నగదు బహుమతిని సొంతం చేసుకుంది. మొత్తం 8 కేటగిరీల్లో నగరాలు, వార్డులు ప్రదర్శించిన పనితీరు ఆధారంగా కేంద్రం ఈ ర్యాంకులు ప్రకటించారు.

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