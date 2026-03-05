గుంటూరు జీజీహెచ్లో వైద్య సిబ్బంది కొరత - తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న రోగులు
రాత్రి 8 గంటలు దాటితే అత్యవసర విభాగంలో వైద్యుల ఉండని పరిస్థితి - ఆర్ఎంవోల పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు పీజీ విద్యార్థులకే అప్పగింత - నెఫ్రాలజీ విభాగాధిపతి బదిలీ ఇప్పటికీ ఖాళీగానే పోస్టు
Published : March 5, 2026 at 10:35 AM IST
Guntur GGH Suffers due to Shortage of Medical Staff : నిత్యం 4 వేల నుంచి 5 వేల మంది రోగులు వైద్యం కోసం వస్తారు. దాదాపు 1600 ఎప్పుడూ ఇన్పేషంట్లుగా చికిత్స పొందుతూ ఉంటారు. ఇలా ఆరేడు జిల్లాలకు వైద్యప్రదాయినిగా మారింది గుంటూరు సమగ్ర వైద్యశాల. అయితే రద్దీకి తగ్గట్లు సిబ్బంది మాత్రం అందుబాటులో ఉండటం లేదు. డాక్టర్లు, నర్సులు, ఇతర సిబ్బంది ఇలా 5 వందలకు పైగా పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. దీంతో నిరుపేద రోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
ఉమ్మడి గుంటూరు, కృష్ణ, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల ప్రజలకు ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్య వచ్చినా గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రే గుర్తుకు వస్తుంది. నిరుపేదల ప్రాణాలు కాపాడే ఈ బోధనాసుపత్రి ప్రస్తుతం వైద్య సిబ్బంది లేక పూర్తిస్థాయిలో సేవలు అందించలేక వెనుకబడుతుంది. రాత్రి 8 గంటలు దాటితే అత్యవసర విభాగంలో వైద్యులు ఉండట్లేదు. వైద్యుల కొరత వల్ల ఆర్ఎంవోల పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు రాత్రి వేళలల్లో పీజీ విద్యార్థులకే అప్పగిస్తున్నారు. దీంతో యుద్ధప్రాతిపదికన వైద్యం అందని పరిస్థితి నెలకొంది.
సేవలు అందించడంలో ఇబ్బందులు: నెఫ్రాలజీ విభాగాధిపతి బదిలీపై వెళ్లగా ఆ పోస్టు ఇప్పటికీ ఖాళీగానే ఉంది. దీంతో కిడ్నీ మార్పిడి, డయాలసిస్ లాంటి సేవలు అందించడంలో ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. ఆర్ఎంవోలు, ఎఫ్ఎన్ఓలు కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. సాధారణ విభాగాల నుంచి అత్యవసర సేవల వరకు అన్నిచోట్లా స్ట్రెచర్లు, వీల్ఛైర్లపై రోగులను తీసుకెళ్లేది వీరే. మృతదేహాలను శవాగారానికి లేదా మహా ప్రస్థానం వాహనాల్లోకి తరలించాలన్నా వీరి సాయం కావాల్సిందే. అలాంటిది ఇంత పెద్ద ఆసుపత్రిలో కేవలం 50 మంది ఎఫ్ఎన్ఓలు, 60 ఎంఎన్ఓలు మాత్రమే ఉన్నారు. మరో 150 మంది సిబ్బంది కావాల్సి ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
"స్టాఫ్ నర్సులు 200 మందికి ఖాళీలు ఉన్నాయి. పారా మెడికల్ స్టాఫ్ కూడా 60 మంది అవసరం ఉంది. ప్రస్తుతం శానిటరీ వర్కర్లు, సెక్యూరిటీ సిబ్బంది చేత కొంత వర్క్ చేయిస్తున్నాం. ఇప్పుడు డీఎస్సీ (డిస్ట్రిక్ట్ సెలక్షన్ కమిటీ)లో 30 మందిని పెట్టాం. నెఫ్రాలజీలో హెచ్ఓడీ బదిలీపై వెళ్లారు. ఇప్పటికీ ఆ పోస్టు ఖాళీగానే ఉంది. దీంతో కిడ్నీ మార్పిడి, డయాలసిస్ సేవల్లో ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. " - యశస్వి రమణ, జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్
ఎంఆర్ఐ కోసం అందుబాటులో కేవలం ఒక్క యంత్రమే! : ఎంఆర్ఐ సేవల కోసం కూడా రోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. పీపీపీ విధానంలో ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఎంఆర్ఐ సేవలు అందిస్తుండగా ఒక్క యంత్రమే ఉన్నందున రద్దీ వల్ల స్కానింగ్ చేయలేకపోతున్నారు. రోజుకు 80 నుంచి 100 వరకు స్కానింగ్స్ చేస్తుండగా అత్యవసర సందర్భాల్లో ఈ సంఖ్య మరింత పెరుగుతోంది. తాజాగా యంత్రంలో సాంకేతిక సమస్య రావడంతో రోగుల అవస్థలు రెట్టింపయ్యాయి. ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి వెళ్లాలంటే 7 వేల నుంచి 20 వేల వరకు తీసుకుంటారని రోగులు చెబుతున్నారు. సీటీ స్కాన్కి 5 వేల వరకు ఖర్చవుతుంది. అందుకే రద్దీకి తగ్గట్టుగా యంత్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని రోగులు కోరుతున్నారు.
