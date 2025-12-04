ETV Bharat / state

Guntur GGH Assures Quality Treatment: సాధారణ జ్వరం అనుకుని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారా? ఒళ్లు నొప్పులు, దగ్గుతో పాటు శరీరంపై ఎక్కడైనా నల్లని మచ్చ కనిపిస్తోందా? అయితే జాగ్రత్త! అది 'స్క్రబ్ టైఫస్' అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇటీవల గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాల్లో ఈ కేసులు పెరుగుతుండటంతో ప్రజల్లో ఆందోళన నెలకొంది. అయితే, దీని గురించి భయపడాల్సిన పనిలేదని, సకాలంలో గుర్తిస్తే పూర్తిగా నయం చేయవచ్చని గుంటూరు జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ యశస్వి రమణ భరోసా ఇస్తున్నారు. ఇది ప్రాణాంతక వ్యాధి కాదని, కానీ నిర్లక్ష్యం చేస్తే మాత్రం ప్రమాదమని హెచ్చరిస్తున్నారు.

అసలేంటీ స్క్రబ్ టైఫస్?: ఇది ఒక బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చే వ్యాధి. 'మైట్' అనే చిన్న కీటకం (నల్లి లాంటిది) కుట్టడం వల్ల ఈ బ్యాక్టీరియా మనిషి శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ కీటకాలు ఎక్కువగా పొదలు, తుప్పలు, పచ్చిక బయళ్లలో ఉంటాయి. ఇది కుట్టినప్పుడు ఆ ప్రదేశంలో ఒక నల్లని మచ్చ ఏర్పడుతుంది. విచిత్రం ఏంటంటే, ఆ మచ్చ ఉన్న చోట నొప్పి గానీ, దురద గానీ ఉండదు. అందుకే చాలామంది రోగులు తమకు కీటకం కుట్టిన విషయాన్ని కూడా గుర్తించలేకపోతుంటారు.

'స్క్రబ్ టైఫస్ గురించి భయం వద్దు - సకాలంలో గుర్తిస్తే నయం చేయొచ్చు' (ETV Bharat)

లక్షణాలు ఇలా ఉంటాయి: కీటకం కుట్టిన వెంటనే జ్వరం రాదు. సుమారు ఆరు రోజుల నుంచి పదకొండు రోజుల మధ్యలో లక్షణాలు బయటపడతాయి. తీవ్రమైన జ్వరం వస్తుంది. జ్వరంతో పాటు విపరీతమైన ఒళ్లు నొప్పులు, పొడి దగ్గు ఉంటాయి. సరైన సమయంలో గుర్తించకపోతే, వయసు పైబడిన వారికి, షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు, రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉన్నవారికి ఇది ప్రాణాంతకంగా మారే ప్రమాదం ఉంది.

ఎక్కడ పొంచి ఉంది ప్రమాదం?: ఈ బ్యాక్టీరియా ప్రధానంగా అపరిశుభ్ర వాతావరణంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉతకని దుప్పట్లు, పాత దిండ్లలో ఈ కీటకాలు చేరే అవకాశం ఉంది. వర్షాకాలం ఆరంభం (జూన్) నుంచి చలికాలం (ఫిబ్రవరి) వరకు వీటి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇళ్లలో పెంచే మిద్దె తోటలు, కుండీల్లోని మొక్కల దగ్గర కూడా ఇవి ఉండవచ్చు.

రైతన్నలూ జర భద్రం: పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూపరింటెండెంట్ సూచించారు. పొలంలో పనులు చేసేటప్పుడు కాళ్లకు బూట్లు (తొడుగులు) వేసుకోవాలి. చేతులకు తప్పనిసరిగా గ్లౌజులు ధరించాలి. శరీరం పూర్తిగా కప్పబడేలా దుస్తులు ధరించడం ఉత్తమం.

జీజీహెచ్‌లో ప్రత్యేక వార్డు: వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే గుంటూరు జీజీహెచ్‌కు రావాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఇక్కడ 'ఎలిసా' టెస్టు ద్వారా కచ్చితమైన రోగ నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ వ్యాధికి 'ఎజిత్రోమైసిన్', 'డాక్సిసైక్లిన్' వంటి యాంటీ బయోటిక్స్ అద్భుతంగా పని చేస్తాయి. రెండు వారాల పాటు మందులు వాడితే జ్వరం పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో ప్రత్యేక వార్డు ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటికే 8 మంది చికిత్స పొందుతుండగా, కోలుకున్న ముగ్గురు డిశ్చార్జ్​ అయ్యారు.

వ్యాక్సిన్ లేదు, కానీ భయం వద్దు: స్క్రబ్ టైఫస్‌కు ఇప్పటివరకు ఎటువంటి వ్యాక్సిన్ లేదు. కేవలం జాగ్రత్తలే దీనికి మందు. ఇది ఒకరి నుంచి మరొకరికి సోకే అంటువ్యాధి కాదు. కాబట్టి రోగిని చూసి భయపడాల్సిన పనిలేదు. ప్రజలు అభద్రతా భావంతో ఉండకూడదని, పరిసరాల పరిశుభ్రత పాటిస్తే దీని దరిచేరదని డాక్టర్ యశస్వి రమణ స్పష్టం చేశారు.

