అక్క కలను నిజం చేస్తున్న గుంటూరు యువతి - కూచిపూడిలో అదరగొడుతున్న హిరణ్య సాయి
నేటి యువతకు ప్రేరణగా నిలుస్తున్న హిరణ్య - విజ్ఞాన్స్ యూనివర్సిటీలో ఇంజినీరింగ్ చేస్తోన్న హిరణ్య - కూచిపూడిలో రాణిస్తున్న యువ కళాకారిణి - రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో ఎన్నో ప్రదర్శనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 11:44 AM IST
Guntur Kuchipudi Dancer YUVA Story : ఆ యువతికి కూచిపూడి అంటే ఆసక్తి. కూచిపూడి క్లాసేస్లో చేరిన కొన్ని రోజులకే అక్క మరణించడంతో ఆ కుటుంబంలో విషాదం నెలకుంది. ఆ బాధ నుంచే సోదరి కలను నిజం చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. తన తల్లి, గురువు ఇచ్చిన ప్రోత్సహంతో మరింత సాధన చేసి రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో ప్రదర్శనలిచ్చింది. హిరణ్య బృందం చేసిన ఓ ప్రదర్శన నోబుల్ ప్రపంచ రికార్డులో నమోదైంది. బాలరత్న, నాట్యశిరోమణి, గురు శిష్య పరంపర అవార్డు వంటి పురస్కారాలు అందుకుంది. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి కూచిపూడి సర్టిఫిరెట్ కోర్సులో డిస్టింక్షన్లో ఉత్తీర్ణురాలైంది.
చదువు కొనసాగిస్తూనే శిక్షణ : గుంటూరుకు చెందిన ఈ యువతి హిరణ్య సాయి. విజ్ఞాన్స్ యూనివర్సిటీలో ఇంజినీరింగ్ చదువుతోంది. కజిన్ సిస్టర్ కూచిపూడి నేర్చుకోవడం చూసిన ఈ యువతి నాట్యంపై ఇష్టం పెంచుకుంది. అమ్మ ప్రోత్సాహంతో కూచిపూడి శిక్షణలో చేరింది. ఓ వైపు చదువు కొనసాగిస్తూనే కూచిపూడి తరగతులకు హాజరైంది. ఆసక్తి, ప్రతిభతో రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో అనేక ప్రదర్శనలు ఇచ్చింది. పదుల సంఖ్యలో అవార్డులు అందుకుంది. హిరణ్య అక్క దేవకిసాయి అనారోగ్యంతో మరణించడంతో వారి కుటుంబంలో విషాధ చాయలు నిండుకున్నాయి. ఆ బాధ నుంచే తనను మంచి కళాకారిణిగా చూడాలన్న అక్క ఆశయాన్ని గుర్తు చేసుకుంది. విషాదాన్ని దూరం చేసే ఔషదం నాట్యమే ఇస్తుందన్న టీచర్ మాటలతో కదిలింది. కాలికి మువ్వలు తొడిగి ప్రాక్టీసుకు వెళ్లడం ప్రారంభించింది. పలు కార్యక్రమాల్లో అనేక ప్రదర్శనలిచ్చి అవార్డులు అందుకుంది.
"యాక్చువల్లీ మా అక్క మరణం తర్వాత మా ఫ్యామిలీ అంతా డిప్రెస్డ్ గా ఉన్నాం. అప్పుడు మా సార్ నా దగ్గరికి వచ్చి అన్న ఒకే మాట 'నువ్వు డాన్స్ క్లాసెస్కి రా' అన్నారు. అది జరిగిన త్రీ డేస్కి నేను డాన్స్ క్లాసెస్కి వెళ్లడం స్టార్ట్ చేశాను. కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను ఆ పెయిన్ని మర్చిపోయి డాన్స్ నేర్చుకుంటూ ఉంటే అక్క ఇష్టాన్ని నువ్వు అంతే కంటిన్యూ చెయ్ అని చెప్పి నన్ను సర్ దగ్గర ఉండి రా అని చెప్పి నాకు ఇలా డాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ పుట్టించారు. అప్పుడు నాకు డాన్స్ మీద ఇష్టం ఇంకా ఎక్కువ పెరిగింది. డాన్స్ మీద కానీ, సర్ మీద గౌరవం కానీ అదే చాలా పెరిగి డాన్స్ని వదులుకోలేకపోయాను. ఐసిఎండి ఫౌండేషన్ వాళ్ల తరపున మాకు 10 వరల్డ్ రికార్డ్స్ వచ్చాయండి. మేం 'ఐగిరి నందిని' అనే ఒక సాంగ్ని ఆన్లైన్ రూపంలో చేశాం. దానిని చూసి మాకు వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మేం గోవా, నాగ్పూర్(మహారాష్ట్ర) లాంటి చాలా నేషనల్ కాంపిటీషన్స్కి వెళ్లాం, వెళ్లిన ప్రతి చోట మాకు ప్రైజెస్ వచ్చాయి."-హిరణ్యసాయి, కూచిపూడి కళాకారిణి
పది, ఇంటర్లో మంచి మార్కులు : సాధారణంగా డ్యాన్స్ క్లాస్లకు వెళ్లేవారిని పరీక్షలకు కొన్ని రోజులకు ముందు నుంచే సాధన ఆపేసి చదువుపై దృష్టి పెట్టాలని చెబుతుంటారు తల్లిదండ్రులు. అందుకు భిన్నం హిరణ్య. పరీక్షలకు ముందు రోజు వరకు కూడా డ్యాన్స్ క్లాస్లకు వెళ్లింది. అయినా పది, ఇంటర్లో మంచి మార్కులతో పాసైంది. నృత్యంలో అలవర్చుకున్న క్రమశిక్షణ, ఏకాగ్రత, పద్ధతులు ఆమెను చదువులోనూ రాణించేలా చేశాయని అంటోంది హిరణ్య. ఆమె తల్లి కేటరింగ్లో పనిచేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నా, అవేవీ హిరణ్య చదువు, కళాతృష్ణని ఆపలేకపోయాయి. తల్లి, గురువులు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం, భరోసా ఆమెను ముందుకు నడిపించాయి. హిరణ్యలోని ఆ ఆసక్తి, కష్టపడే తత్వమే ఆమెను ఈ స్థాయికి చేర్చాయని చెబుతున్నారు గురువు భరణి.
"హిరణ్య సాయి సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి నేర్చుకుంటుంది. సర్టిఫికెట్ కోర్స్ ఎగ్జామ్ కూడా పాస్ అయింది, తనకి డిస్టింక్షన్ వచ్చింది. ఎక్కడ కాంపిటీషన్ అయినా కచ్చితంగా ప్రోగ్రాం చేయటం, ఫస్ట్ ప్రైజ్ తీసుకురావడం చేస్తుంది. నేను ఏది చెప్తే అది చేద్దాం అని రెడీగా ఉండేది ఆమె కళ్లల్లో నేను గమనించాను. ప్రతిదీ నేను ఏది చెప్పినా కూడా వెంటనే చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది."-భరణి, హిరణ్య గురువు
"తను క్లాసులకి వెళ్తది, ఎడ్యుకేషన్ పరంగా చేస్తది. ఇన్స్టిట్యూట్కి ఎవ్రీ పేరెంట్ వెళ్తారు కానీ నేను ఎప్పుడూ వెళ్లలేదు, తను ఏం నేర్చుకుంటుంది ఎలా అని చెప్పి నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. హైదరాబాద్ అటు ఇటు ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్లినప్పుడు తన స్టేజ్ మీద పర్ఫార్మెన్స్ చేయడం చూసి చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని. చాలా హ్యాపీగా అనిపించేది."-రాజేశ్వరి, హిరణ్య తల్లి
ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబ విషాదాలను అధిగమించి, కూచిపూడి నృత్యంలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హిరణ్య సాయి నేటి యువతకు ప్రేరణగా నిలుస్తోంది.
అటు చదువు, ఇటు కళ - ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు అందుకున్న రిషిక
దేశ, విదేశాల్లో 1500కి పైగా ప్రదర్శనలు - నాట్యరంగంలో రాణిస్తున్న విజయవాడ యువతి