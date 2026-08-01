సింగపూర్లో గుంటూరు వైద్యుడికి అంతర్జాతీయ గౌరవం - వెన్నెముక పరిశోధనకు పురస్కారం
మల్లిక స్పెయిన్ సెంటర్ అధినేత డాక్టర్ జె. నరేష్బాబుకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు - మెడ, వెన్నెముక సమస్యలపై చేసిన పరిశోధనకు పురస్కారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 5:23 PM IST
International Honor For Guntur Doctor In Singapore : గుంటూరుకు చెందిన ప్రముఖ వెన్నెముక శస్త్రచికిత్స నిపుణుడు, మల్లిక స్పైన్ సెంటర్ అధినేత డాక్టర్ జె. నరేష్బాబు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరోసారి తెలుగు రాష్ట్రాలకు గర్వకారణంగా నిలిచారు. సింగపూర్లో జులై 16 నుంచి 19 వరకు నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ వెన్నెముక నిపుణుల ఉమ్మడి వార్షిక సదస్సులో ఆయన ప్రతిష్ఠాత్మకమైన "ఉత్తమ పరిశోధన పత్రం" పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. మెడ, వెన్నెముక సమస్యల నిర్ధారణలో కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ చేసిన పరిశోధనకు ఈ అవార్డు లభించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరొందిన వెన్నెముక నిపుణుల సమక్షంలో ఈ గుర్తింపు రావడం విశేషంగా భావిస్తున్నారు.
'సిట్టింగ్ ఎంఆర్ఐ'తో కొత్త దిశ : సాధారణంగా మెడ నొప్పితో బాధపడే రోగులకు పడుకోబెట్టి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ నిర్వహిస్తారు. అయితే ఆ సమయంలో మెడపై పడే ఒత్తిడి సహజ పరిస్థితుల్లో ఉండే విధంగా కనిపించకపోవడం వల్ల కొన్ని సమస్యలు గుర్తించడంలో పరిమితులు ఉంటాయని డాక్టర్ నరేష్బాబు గుర్తించారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా ‘సిట్టింగ్ ఎంఆర్ఐ’ సాంకేతికతను ఉపయోగించి పరిశోధన చేపట్టారు. రోగి కూర్చున్నప్పుడు, నిల్చున్నప్పుడు, అలాగే మెడను ముందుకు, వెనక్కు వంచినప్పుడు వెన్నెముకలో జరిగే మార్పులను పరిశీలించారు.
ఈ పరిశోధనలో మెడ సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారిలో లోపలి కండరాలు బలహీనపడటం వల్ల మెడను కదిలించిన ప్రతిసారీ వెన్నుపాము నరంపై అధిక ఒత్తిడి పడుతుందని నిర్ధారించారు. దీనివల్ల మెడ నొప్పి తీవ్రత పెరగడం, చేతులు లాగడం, తిమ్మిర్లు వంటి సమస్యలు ఎక్కువయ్యే అవకాశముందని వెల్లడించారు. ఈ కొత్త విధానం ద్వారా సమస్యలను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించి సరైన చికిత్స అందించే అవకాశాలు మెరుగుపడతాయని ఆయన తెలిపారు.
సింగపూర్లో 19 ఏళ్ల తర్వాత అంతర్జాతీయ అవార్డు : ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ నరేష్బాబు మాట్లాడుతూ, 2007లో కూడా సింగపూర్ నుంచి ఒక పురస్కారం అందుకున్నానని, దాదాపు 19 ఏళ్ల తర్వాత అదే దేశంలో మరోసారి ప్రపంచస్థాయి గుర్తింపు లభించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందన్నారు. ఈ విజయం తన ఒక్కరిదే కాకుండా పరిశోధన బృందం కృషి ఫలితమని పేర్కొన్నారు. గుంటూరులోని మల్లిక స్పైన్ సెంటర్ ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ స్థాయి పరిశోధన కేంద్రంగా గుర్తింపు పొందడం గర్వకారణమని, భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఆధునిక పరిశోధనలతో వెన్నెముక వైద్యంలో కొత్త ప్రమాణాలు నెలకొల్పేందుకు కృషి కొనసాగిస్తామని తెలిపారు. ఈ అవార్డుతో గుంటూరు వైద్యరంగానికి, తెలుగు రాష్ట్రాలకు అంతర్జాతీయ వేదికపై మరోసారి విశిష్ట గుర్తింపు లభించింది.
అరుదైన వ్యాధిని జయించి సేవా బాటలో డాక్టర్ లావణ్య - తన బాధను సేవగా మలిచిన వైద్యురాలు
మూడున్నర గంటల పాటు సర్జరీ - లచ్చిరెడ్డికి పునర్జన్మనిచ్చిన కాకినాడ కేజీహెచ్