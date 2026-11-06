బ్యాలెట్ బాక్సును అడ్డుకుని ఆందోళన - వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డికి 14 రోజుల రిమాండ్
YSRCP MLC Lella Appireddy Remanded : వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డికి గుంటూరు కోర్టు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది. వెంగళాయపాలెంలో పోలింగ్ అనంతరం ఆందోళనల నేపథ్యంలో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 10:49 PM IST
ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల అనంతర ఆందోళనల కేసులో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డికి గుంటూరు కోర్టు రిమాండ్ విధించింది. గుంటూరు జిల్లా వెంగళాయపాలెంలో పరిషత్ పోలింగ్ తర్వాత ఎన్నికల సిబ్బంది నుంచి బ్యాలట్ బాక్సు లాక్కొని ఆందోళన చేసిన కేసులో న్యాయమూర్తి ఈ నెల 19 వరకు రిమాండ్ విధించారు. గురువారం రాత్రి గుంటూరు-నల్లపాడు రహదారిపై బైఠాయించి అటు ఎన్నికల అధికారుల విధులకు ఇటు జనజీవనానికీ ఆటంకం కలిగించడంతో లేళ్ల అప్పిరెడ్డిని నల్లపాడు పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. శుక్రవారం సాయంత్రం గుంటూరు జీజీహెచ్లో వైద్య పరీక్షల అనంతరం న్యాయస్థానంలో హాజరుపరిచారు. వైఎస్సార్సీపీ లీగల్ సెల్ ప్రతినిధులు పొన్నవోలు సుధాకర్రెడ్డి, మనోహర్రెడ్డి, సుదర్శన్ రెడ్డి లేళ్ల అప్పిరెడ్డి తరఫున వాదనలు వినిపించారు. వారి వాదనలను తోసిపుచ్చిన న్యాయమూర్తి లేళ్ల అప్పిరెడ్ఠికి 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు.