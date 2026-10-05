అమెరికా యూనివర్సిటీకి రూ.10 కోట్లు - విరాళంగా అందించిన గుంటూరు దంపతులు
అమెరికాలో స్థిరపడిన గుంటూరుకు చెందిన ప్రవాసాంధ్రులు డాక్టర్ శ్రీమన్నారాయణ, రమ దంపతులు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో(UCSF)కు 1మిలియన్ డాలర్ల విరాళాన్ని ప్రకటించారు. భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.10 కోట్లు వరకూ ఉంటుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 3:36 PM IST
Guntur Couple Donates 10 Crore to US University : అమెరికాలో స్థిరపడిన గుంటూరుకు చెందిన ప్రవాసాంధ్రులు డాక్టర్ అంబటి శ్రీమన్నారాయణ, రమ దంపతులు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో(UCSF)కు 1 మిలియన్ డాలర్లు విరాళాన్ని ప్రకటించారు. భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.10 కోట్లు వరకూ ఉంటుంది. ఈ సందర్భంగా అంబటి దంపతుల దాతృత్వ స్ఫూర్తిని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా డీన్ డాక్టర్ జోస్ ఎమ్ భారల్ సాంచేజ్ అభినందించారు. ఈ విరాళం శాశ్వత నిధి కింద జమవుతుందని దాని నుంచి వచ్చే వడ్డీతో ప్రతిభ గల విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు అందజేస్తామని తెలిపారు. భావితరాల వైద్య విద్యార్థుల పరిశోధనలకు లబ్ధి చేకూరుతుందన్నారు.
డాక్టర్ అంబటి శ్రీమన్నారాయణ మాట్లాడుతూ, మాతృభూమి భారతదేశంతో పాటు తాను స్థిరపడిన అమెరికా రుణం తీర్చుకునే క్రమంలో విరాళం అందజేసినట్లు చెప్పారు. డాక్టర్ శ్రీమన్నారాయణ 1986 నుంచి అమెరికాలోని UCSFలో యూరాలజీ క్లినికల్ ప్రొఫెసర్గా పని చేస్తున్నారు. ఆయన సతీమణి రమతో కలిసి సంపదలో కొంత భాగాన్ని తిరిగి ఈ సమాజానికి ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. ఈ నిధి వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్న, ప్రతిభ కలిగిన విద్యార్థులు వైద్య విద్యను అభ్యసిస్తారనే ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
డాక్టర్ నారాయణ అంబటి గురించి :
- సెంట్రల్ కాలిఫోర్నియా యూరాలజీ అసోసియేట్స్ వ్యవస్థాపక సభ్యులలో ఒకరైన డాక్టర్ నారాయణ అంబటి, అమెరికన్ బోర్డ్ ఆఫ్ యూరాలజీ ద్వారా బోర్డ్ సర్టిఫికేషన్ పొందారు. తన సాధారణ యూరాలజీ ప్రాక్టీస్తో పాటు, డాక్టర్ అంబటి యూరాలజికల్ ఆంకాలజీలో కూడా ఉపనిపుణులుగా ఉన్నారు. కణితుల నిర్ధారణ, చికిత్స, నివారణలో డాక్టర్ అంబటి అనుభవజ్ఞుడైన యూరాలజిస్ట్గా ఉన్నారు.
- డాక్టర్ అంబాటి వ్యాలీ చిల్డ్రన్స్, సెయింట్ ఆగ్నెస్, కమ్యూనిటీ మెడికల్ సెంటర్స్, తులారే డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్తో సహా ఫ్రెస్నోలోని అన్ని ఆసుపత్రుల వైద్య సిబ్బందిలో ఉన్నారు. భారతదేశంలో విద్యాభ్యాసం చేసిన డాక్టర్ అంబటి, సర్జరీలో మాస్టర్స్ డిగ్రీని చేశారు. అలాగే ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్లో జూనియర్ రీసెర్చ్ ఫెలోగా పని చేశారు. ఆయన ఐర్లాండ్లోని రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ సర్జన్స్లో తన రెసిడెన్సీని పూర్తి చేశారు. అయోవా విశ్వవిద్యాలయం యూరాలజీ విభాగంలో అధ్యాపకుడిగా పని చేయడానికి ఆహ్వానించడంతో డాక్టర్ అంబటి యునైటెడ్ స్టేట్స్కు వచ్చారు.
- శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలోని కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయంలో ఆయనకు 'యూరాలజీ క్లినికల్ ప్రొఫెసర్' బిరుదు లభించడంతో విద్యా రంగంలో ఆయన అనుభవం కొనసాగింది. ఆయన ఫ్రెస్నో క్యాంపస్లో రెసిడెన్సీలో ఉన్న వైద్యులకు శిక్షణ ఇవ్వడం కొనసాగిస్తున్నారు. యూరాలజీ రంగంలో అనేక విశిష్టతలతో పాటు, డాక్టర్ అంబటి అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్, ఫ్రెస్నో-మడేరా మెడికల్ సొసైటీ, అమెరికన్ యూరాలజికల్ అసోసియేషన్, వెస్ట్రన్ సెక్షన్-అమెరికన్ యూరాలజికల్ అసోసియేషన్, సొసైటీ ఆఫ్ అకడమిక్ సర్జన్స్, అలాగే అసోసియేషన్ ఆఫ్ వెటరన్స్ అఫైర్స్ ఫిజిషియన్స్ వంటి సంస్థలలో వృత్తిపరమైన సభ్యులుగా ఉన్నారు.
- డాక్టర్ అంబటి వైద్య వృత్తి, బోధనలో పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉన్నారు. అయినప్పటికీ, ఆయన గోల్ఫ్, టెన్నిస్ ఆడటానికి సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నారు. ఆయన తన కుటుంబంతో గడిపే సమయాన్ని ఎంతో ఆస్వాదిస్తారు.
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