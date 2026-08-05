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ప్రాణాలు దక్కాలంటే రూ.26 కోట్ల ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి - సాయం కోసం తల్లిదండ్రుల ఎదురుచూపు

నాలుగేళ్ల బాలుడు అశ్వర్థ్ గురుదత్తకు అరుదైన వ్యాధి - 'డ్యూచెన్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ'తో బాధపడుతున్న చిన్నారి - ప్రాణాలు దక్కాలంటే రూ.26 కోట్ల విలువైన ఇంజెక్షన్ తప్పనిసరి

Ashwarth Gurudatta fund appeal
Ashwarth Gurudatta fund appeal (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 3:33 PM IST

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Ashwarth Gurudatta fund appeal : ఆ పసివాడి వయసు కేవలం నాలుగేళ్లు. ఆడుతూ పాడుతూ గడపాల్సిన వయసులో అరుదైన జన్యు సంబంధిత వ్యాధి ఆ చిన్నారికి వచ్చింది. ఆ వ్యాధి నుంచి ఆ బిడ్డను కాపాడుకోవాలని ఆ తల్లిదండ్రులు చేయని ప్రయత్నం లేదు, తిరగని ఆసుపత్రి లేదు. ఆ బాబు ప్రాణాలు దక్కాలంటే ఏకంగా రూ.26 కోట్లు ఖరీదు చేసే ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలని వైద్యులు చెప్పారు. అంత స్థోమత లేక, కళ్లెదుటే కుమారుడు కరిగిపోతుంటే చూసి తట్టుకోలేక ఆ తల్లిదండ్రులు దాతల సాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. గుంటూరుకు చెందిన నాలుగేళ్ల బాలుడు అశ్వర్థ్ గురుదత్త దీనస్థితి ఇది.

అశ్వర్థ్ గురుదత్త 'డ్యూచెన్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ' అనే అరుదైన జన్యు సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు. ఈ వ్యాధి బారిన పడిన వారి కండరాలు రోజురోజుకీ క్షీణించిపోతాయి. బలం కోల్పోయి క్రమంగా కదలలేని స్థితికి చేరుకుంటారు. చివరకు ఆ కండరాల బలహీనత గుండెకు కూడా వ్యాపించి ప్రాణాలకు ప్రమాదం తెచ్చిపెడుతుంది. ఇప్పుడు అశ్వర్థ్ పరిస్థితి కూడా అలాగే మారుతోంది. ఈ మహమ్మారి నుంచి బాలుడిని రక్షించాలంటే ఒకే ఒక్క మార్గం ఉంది. ఆ పసివాడికి రూ.26 కోట్ల విలువ చేసే అత్యంత ఖరీదైన ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాల్సి ఉందని బాలుడి తండ్రి హరీశ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

అశ్వర్థ్ గురుదత్తకు అరుదైన వ్యాధి (ETV Bharat)

ఇంకా రూ. 23 కోట్లు కావాలి : బిడ్డను బతికించుకునేందుకు ఆ తండ్రి హరీశ్, తల్లి ప్రాధేయపడుతున్నారు. సమాజంలోని దాతల నుంచి సాయం అర్థిస్తున్నారు. దాతలు, పలు స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారంతో ఇప్పటి వరకు రూ. 3 కోట్ల వరకు నిధులు సమకూరాయి. కానీ, ఆ ఇంజెక్షన్ కోసం ఇంకా రూ. 23 కోట్లు కావాలి. ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమ బిడ్డను ఆదుకోవాలని అశ్వర్థ్ తల్లిదండ్రులు వేడుకుంటున్నారు. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్ జోక్యం చేసుకుని తమను ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు.

గతంలో కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన పునర్విక అనే చిన్నారి సైతం ఇలాగే అరుదైన వ్యాధి బారిన పడితే, మంత్రి నారా లోకేశ్ చొరవ తీసుకున్నారు. దాతలతో పాటు తన వంతు ఆర్థిక సాయం అందించి ఇంజెక్షన్‌కు అవసరమైన వ్యయాన్ని సమకూర్చి ఆ పాప ప్రాణాలు నిలబెట్టారు. ఇప్పుడు తమ బిడ్డ అశ్వర్థ్ కోసం కూడా ప్రభుత్వం, దాతలు అదే విధంగా మానవతా దృక్పథంతో ముందుకు రావాలని ఆ తల్లిదండ్రులు ప్రాధేయపడుతున్నారు.

బాలుడి దీనస్థితిపై మాస్టర్ మైండ్స్ విద్యాసంస్థల అడ్మిన్ అడ్వైజర్ మట్టుపల్లి మోహన్ స్పందించారు. అశ్వర్థ్ వైద్యానికి తమ సంస్థ తరఫున ఆర్థిక సాయం అందిస్తామని ఆయన ప్రకటించారు. సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరూ మానవతా దృక్పథంతో ముందుకు రావాలని తమ వంతు సాయం చేసి ఆ పసివాడి ప్రాణాలు నిలబెట్టాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

అశ్వర్థ్ వైద్యం కోసం సాయం చేయాలనుకునే దాతలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు లేదా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకునే వారు నేరుగా బాలుడి తండ్రి హరీశ్‌ను సంప్రదించవచ్చు. ఆయన మొబైల్ నంబర్ 97003 65341 ను సంప్రదించి, తమ వంతు ఆర్థిక సాయం అందించి ఆ పసివాడికి పునర్జన్మ ప్రసాదించాలని కుటుంబ సభ్యులు కోరుతున్నారు.

"నా కుమారుడు అశ్వర్థ్ అరుదైన డ్యూచెన్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు. దీనికి ఇచ్చే ఇంజెక్షన్ కోసం 26 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చవుతుందని వైద్యులు చెప్పారు. దాతల సహకారంతో ఇప్పటివరకు రూ.3 కోట్లు సమకూరాయి. మిగతా మొత్తం కోసం సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్ స్పందించి మమ్మల్ని ఆదుకోవాలి." -హరీశ్, బాలుడి తండ్రి

"అశ్వర్థ్ వైద్యానికి అయ్యే ఖర్చులో మాస్టర్ మైండ్స్ సంస్థ తరఫున మేం కూడా ఆర్థిక సాయం అందిస్తాం. సమాజంలోని దాతలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు అందరూ మానవతా దృక్పథంతో స్పందించి తమ వంతు సాయం చేయాలని కోరుతున్నాను." -మట్టుపల్లి మోహన్, మాస్టర్ మైండ్స్ విద్యాసంస్థల అడ్మిన్ అడ్వైజర్

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