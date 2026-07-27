మ్యాచ్ ఓడిపోయాడని రివాల్వర్తో ఫైరింగ్ - కర్నూలులో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి హల్చల్
కర్నూలులోని వీఆర్ఎన్ బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీ వద్ద కలకలం - కేబీపీఎల్ సెమీస్లో ఓటమిని జీర్ణించుకోలేక కౌశిక్ అనే వ్యాపారి ఫైరింగ్ - లైసెన్స్డ్ తుపాకీతో మూడు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపిన వైనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 10:02 AM IST
Gunfire Incident in Kurnool : క్రీడల్లో గెలుపోటములు సహజం. వాటిని క్రీడాస్ఫూర్తితోనే స్వీకరించాలి. కానీ, ఓ టోర్నమెంట్లో తన జట్టు ఓడిపోయిందనే అసహనాన్ని ఓ వ్యక్తి ఏకంగా తుపాకీతో ప్రదర్శించాడు. అందరూ చూస్తుండగానే కాల్పులు జరిపి స్థానికంగా భయాందోళనలు సృష్టించాడు. ఈ ఘటన కర్నూలు నగరంలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.
నాలుగు వారాలుగా బ్యాడ్మింటన్ లీగ్ : కర్నూలు నగరంలోని చాణక్యపురి కాలనీలో వీఆర్ఎన్ బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీ ఉంది. ఇక్కడ గత నాలుగు వారాలుగా 'కర్నూల్ బ్యాడ్మింటన్ ప్రీమియర్ లీగ్' పోటీలు అట్టహాసంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రీడా పోటీల్లో కర్నూలులోని అశోక్ నగర్కు చెందిన స్థిరాస్తి (రియల్ ఎస్టేట్) వ్యాపారి కౌశిక్ కూడా తన జట్టుతో పాల్గొన్నాడు. ఆదివారం ఉదయం ఈ టోర్నమెంట్కు సంబంధించిన సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్లు హోరాహోరీగా జరిగాయి.
ఓటమి ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఫైరింగ్ : ఉదయం జరిగిన సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్లో కౌశిక్ జట్టు పరాజయం పాలైంది. ఈ ఓటమిని అతడు జీర్ణించుకోలేకపోయాడు. అనంతరం ఆదివారం సాయంత్రం సుమారు 7:15 నుంచి 7:30 గంటల ప్రాంతంలో టోర్నీ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. సెమీస్లో తమ జట్టు ఓడిపోయిందన్న ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్న కౌశిక్, అకాడమీ క్లబ్ బయటకు వచ్చాడు. తన వద్ద ఉన్న లైసెన్స్డ్ తుపాకీని తీసుకుని గ్రౌండ్ మీదకి మూడు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపాడు.
తుపాకీ సీజ్, నిందితుడు అరెస్ట్ : అకస్మాత్తుగా తుపాకీ మోతలు వినపడటంతో ఆటగాళ్లు, నిర్వాహకులు, స్థానికులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. అయితే అదృష్టవశాత్తూ ఈ కాల్పుల ఘటనలో ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. కాల్పుల సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. నిందితుడు కౌశిక్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. అతడి వద్ద ఉన్న లైసెన్స్డ్ తుపాకీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు డీఎస్పీ రాఘవేంద్ర వెల్లడించారు.
"కర్నూలు వీఆర్ఎన్ బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీలో గత నాలుగు వారాలుగా కేబీపీఎల్ కాంపిటీషన్స్ జరుగుతున్నాయి. ఆదివారం ఉదయం సెమీ ఫైనల్స్ జరిగాయి. అందులో కౌశిక్ అనే స్థానిక వ్యక్తికి చెందిన జట్టు ఓడిపోయింది. సాయంత్రం సుమారు 7:15 లేదా 7:30 గంటల ప్రాంతంలో ఫైనల్స్ జరుగుతున్నాయి. కౌశిక్ వద్ద ఒక లైసెన్స్డ్ వెపన్ ఉంది. ఉదయం సెమీస్లో ఓడిపోయామనే ఫ్రస్ట్రేషన్లో అతడు ఆ క్లబ్ బయటికి వచ్చేసి గ్రౌండ్ మీదకి ఒక మూడు రౌండ్లు ఫైర్ చేయడం జరిగింది. అదృష్టవశాత్తూ ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. కౌశిక్ ప్రస్తుతం మా కస్టడీలో ఉన్నాడు. ఆ వెపన్ను కూడా సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది."-రాఘవేంద్ర, డీఎస్పీ, కర్నూలు
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