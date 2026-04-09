చిన్న గ్రామం, పెద్ద విజయం -జాతీయ స్థాయిలో మెరిసిన మత్స్యకార గ్రామం
రాష్ట్రంలో ఐదు గ్రామాలకు 'దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ్ పంచాయత్ సతత్ వికాస్' అవార్డులు - మౌలిక సదుపాయాల వనరు విభాగంలో గుండుమల పంచాయతీ - ఆధునిక సౌకర్యాలతో పలు అంశాల్లో గుర్తింపుపొందిన గ్రామం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 7:18 PM IST|
Updated : April 9, 2026 at 7:24 PM IST
Village Won National Panchayat Award : ప్రజలకు ప్రభుత్వం నుంచి అన్ని రకాల సేవలు అందాలంటే అందుకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు ఉండాలి. అలాంటి సేవలందించడానికి ఆ పల్లెలో అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఉండాలి. అలా ఉన్న గ్రామం ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది. మత్స్యకార గ్రామమైనప్పటికీ ప్రజలకు అన్ని రకాల సేవలు అందిస్తూ అందరి మన్ననలు పొందుతోంది. ఆ పంచాయతీ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఐదు గ్రామాలకు జాతీయ అవార్ఢులు : ప్రకాశం జిల్లా కొత్తపట్నం మండలంలో శివారు పల్లెకారుల గ్రామమైన 'గుండమల గ్రామం'లో ప్రజలకు అవసరమైన అన్ని మౌళిక సదుపాయాలు ఉండటంతో ఇటీవల జాతీయ స్థాయిలో అవార్డు గెలుచుకుంది. పంచాయతీల కేటగిరిలో రాష్ట్రంలో ఐదు పంచాయతీలకు 'దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ్ పంచాయత్ సతత్ వికాస్' (డీడీయూపీఎస్వీపీ) అవార్డులు లభించాయి. అందులో ప్రకాశం జిల్లా గుండమల పంచాయతీ ఒకటి.
ఇందులో మౌళిక సదుపాయాలు, వనరుల విభాగంలో ఈ పంచాయతీకి 3వ ర్యాంకు లభించింది. ప్రభుత్వం అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పించడంతో సఫలమయ్యింది. మత్స్యకార గ్రామం కావడం వల్ల ఆధునిక సౌకర్యాలతో తుఫాన్ షెల్టర్, పాఠశాల భవనాలు, చెత్త శుద్ది కేంద్రం, సచివాలయాలు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి, జలజీవన్ మిషన్ ద్వారా ఇంటింటా కొళాయిలు ఇలా పలు అంశాల్లో ఈ పంచాయతీ గుర్తింపుపొందింది.
"దిల్లీ నుంచి వచ్చిన బృందం గ్రామలో ఆసుపత్రి, నీటి సదుపాయాలతో సహా ప్రతీ విషయాన్ని గమనించారు. మన గ్రామం గురించి దిల్లీలో పాజిటివ్గా రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. గుండమాల గ్రామ పంచాయతీ జాతీయ అవార్డును పొందింది" - ఆశ ప్రత్యేక అధికారిఆశ ప్రత్యేక అధికారిణి
పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేసే ప్రణాళికలు : మత్స్యకార గ్రామం కావడం వల్ల మత్స్యశాఖ నుంచి పలు పథకాలు అమలు చేయడం, దాదాపు ప్రతీ వీధిలోనూ సిమెంట్ రోడ్లు నిర్మాణాలు చేపట్టడం వల్ల గ్రామంలో సమస్యలు లేకుండా ప్రజలు సంతోషంగా జీవనం సాగిస్తున్నారు. తీర ప్రాంతంతో పాటు, బకింగ్హోమ్ కెలాల్, మడ అడవులు ఉండటం వల్ల ఈ ప్రాంతంలో పర్యాటకంగా కూడా అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. ఇలా ప్రతీ పంచాయితీ కూడా సౌకర్యాల కల్పనలో ప్రభుత్వం చురుగ్గా వ్యవహరిస్తే మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయని పలువురు పేర్కొంటున్నారు.
