విశాఖ ఐఎన్ఎస్ డేగాలో తుపాకీ మిస్ఫైర్ - కానిస్టేబుల్కు తీవ్ర గాయం
Gun Misfire Constable Injured: విశాఖలోని ఐఎన్ఎస్ డేగా వద్ద కేంద్రమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ విమాన భద్రతా విధుల్లో ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ తుపాకీ మిస్ఫైర్ కావడంతో ఏపీ పోలీస్ బెటాలియన్కు చెందిన కానిస్టేబుల్ గాయపడ్డాడు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 8:52 PM IST
Gun Misfire Constable Injured : విశాఖలోని ఐఎన్ఎస్ డేగా వద్ద కేంద్రమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ విమాన భద్రతా విధుల్లో ఉన్న ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయ్యింది. ఈ ఘటనలో ఏపీ స్పెషల్ పోలీస్ బెటాలియన్కి చెందిన కానిస్టేబుల్ అప్పలకొండకి తీవ్ర గాయమైంది. ఎస్ఎల్ఆర్ తుపాకీ మిస్ఫైర్ కావడంతో ఎడమవైపు ఛాతి కింద భాగంలో గాయమైంది. పెద్ద శబ్దం రావడంతో సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని, అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న అతడిని వెంటనే అంబులెన్స్లో ఆసుపత్రికి తరలించారు.
అప్పలకొండను పరామర్శించిన విశాఖ పోలీస్ కమిషనర్ : సమాచారం అందుకున్న విశాఖ పోలీస్ కమిషనర్ శంఖబ్రత బాగ్చీ ఆస్పత్రికి వెళ్లి అప్పలకొండను పరామర్శించారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి వివరాలు వైద్యులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మెరుగైన వైద్యం అందించాలని సూచించారు. తుపాకీ మిస్ఫైర్తోపాటు ప్రమాదానికి దారి తీసిన పరిస్థితులు ఏమిటన్న దానిపై అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.