ETV Bharat / state

జ్యువెల్లరీ షాపులో కాల్పుల కలకలం - ముగ్గురు సిబ్బందికి గాయాలు

కరీంనగర్‌లోని పీఎంజే జ్యువెల్లరీ షాపులో కాల్పుల కలకలం - దుకాణంలోకి ప్రవేశించి కాల్పులు జరిపిన ఆరుగురు దుండగులు - ఘటనా స్థలికి చేరుకుని సిబ్బందిని ప్రశ్నిస్తున్న పోలీసులు

Gun Firing at PMJ Jewellery Store
Gun Firing at PMJ Jewellery Store (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 3, 2026 at 12:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Gun Firing at PMJ Jewellery Store : కరీంనగర్‌లోని పీఎంజీ జ్యువెల్లరీ షాపులో కాల్పులు కలకలం సృష్టించాయి. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, దుకాణంలోకి ప్రవేశించిన ఆరుగురు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు బంగారు నగలు చోరీ చేసేందుకు ప్రయత్నం చేశారు. అక్కడి సెక్యూరిటీ ప్రతిఘటించడంతో వారిపై కాల్పులు జరిపారు. మిగతా సిబ్బందిని కట్టేసి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. దుండగుల కాల్పుల్లో ముగ్గురికి గాయాలయ్యాయి. దీంతో వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకొని పరిశీలించారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

TAGGED:

GUN FIRE IN JEWELLERY SHOP
పీఎంజీ జ్యువెల్లరీ షాపులో కాల్పులు
SHOOTING AT PMJ JEWELLERY STORE
KARIMNAGAR GUN FIRING INCIDENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.