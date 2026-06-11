పద్య నాటక గానగంధర్వుడు - గుమ్మడి గోపాలకృష్ణకు కేంద్ర సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డు
పద్య నాటక రంగానికి విశేష ప్రాచుర్యం కల్పించిన గుమ్మడి గోపాలకృష్ణ - పౌరాణిక, చారిత్రక నాటకాలలో ఎన్నో వైవిధ్యమైన పాత్రలు - శ్రీనాథ కవిరాజు పాత్రలో వందకు పైగా ప్రదర్శనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 10:20 AM IST
Sangeet Natak Akademi Award to Gummadi Gopalakrishna : ఏపీ నాటక అకాడమీ ఛైర్మన్, ప్రముఖ రంగస్థల నటుడు కళారత్న గుమ్మడి గోపాలకృష్ణకు నటన విభాగంలో 'కేంద్ర సంగీత నాటక అకాడమీ' అవార్డు దక్కింది. పద్య నాటక గానగంధర్వుడిగా ప్రసిద్ధి చెందారు. ఆయన కృష్ణా జిల్లా మేడూరు గ్రామంలో 1955లో జన్మించారు. మచిలీపట్నంలో ప్రాథమిక విద్యను అభ్యసించారు.
1982లో ప్రముఖ నాటకకర్త ఆచంట వెంకటరత్నం నాయుడు మేడూరులో నాటకం వేసేందుకు వచ్చారు. ఆ సందర్భంగా గోపాలకృష్ణను చూసి తన బృందంలో చేర్చుకుని, హార్మోనిస్ట్ చింతా ఆంజనేయులు వద్ద శిక్షణకు పంపారు. ఒకటి, రెండు నాటకాలు వేసిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు, వారి కోరిక మేరకు ఉపాధి కోసం గోపాలకృష్ణ హైదరాబాద్ వెళ్లారు. అక్కడ ఓ హౌసింగ్ సొసైటీలో ఉద్యోగం చేస్తూనే, గురువు విద్వాన్ రామచంద్ర ప్రోత్సాహంతో మళ్లీ రంగస్థలంపై అడుగుపెట్టారు.
గోపాలకృష్ణ పౌరాణిక, చారిత్రక నాటకాల్లో విభిన్న పాత్రలు పోషించి ప్రేక్షకుల మన్ననలు పొందారు. శ్రీనాథ కవిరాజు పాత్రలో వందకు పైగా ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. ‘శ్రీకృష్ణ రాయబారం’లో శ్రీకృష్ణుడిగా, శ్రీరాముడిగా, హరిశ్చంద్రుడిగా, ‘చింతామణి’లో బిల్వమంగళుడిగా ఆయన నటనకు విశేష ఆదరణ లభించింది. 1983 నుంచి గోపాలకృష్ణ ప్రస్థానం మలుపు తిరిగింది. 1991లో తిరుపతి పరిషత్లో తొలిసారిగా ఉత్తమ నటుడి పురస్కారం అందుకున్నారు. 1999లో నంది నాటకోత్సవాల్లో ఉత్తమ నటుడిగా, ‘శ్రీనాథుడు’ నాటకానికి నంది అవార్డు పొందారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్టీఆర్ పురస్కారంతోనూ సత్కరించింది.
‘శ్రీనాథుడు’తో అమెరికా వరకు: 2003లో విజయనగరంలో ప్రదర్శించిన ‘శ్రీనాథుడు’ నాటకాన్ని వీక్షించిన అప్పాజోస్యుల ఫౌండేషన్ అమెరికాలో ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేసింది. ఈ నాటకాన్ని డాక్టర్ సి.నారాయణరెడ్డి వీక్షించి గోపాలకృష్ణ నటనను అభినందించారు. ‘శ్రీనాథుడు’ నాటకం వందకు పైగా ప్రదర్శనలు పూర్తిచేసుకుంది. 2024 డిసెంబర్లో ఏపీ నాటక అకాడమీ ఛైర్మన్గా రెండోసారి బాధ్యతలు చేపట్టిన గోపాలకృష్ణ, తెలుగు పద్య నాటకానికి పూర్వవైభవం తీసుకురావడానికి కృషి చేస్తున్నారు.
డిజిటల్ సాంకేతికతతో కళను యువతకు చేరువచేస్తూ, మన సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని భావితరాలకు అందించేందుకు గోపాలకృష్ణ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకే పరిమితం కాకుండా ప్రవాసాంధ్రుల కోసం విదేశాల్లోనూ పద్య నాటక ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తున్నారు. దేశ, విదేశాల్లో యువతకు పద్య నాటకంలో శిక్షణ ఇచ్చి, వారితో ప్రదర్శనలు ఇప్పించి కళకు ప్రాణం పోస్తున్నారు.
ఒకే వైద్య కళాశాల నుంచి 8 మందికి పద్మశ్రీలు - జీఎంసీ అరుదైన రికార్డు
దేశ, విదేశాల్లో 1500కి పైగా ప్రదర్శనలు - నాట్యరంగంలో రాణిస్తున్న విజయవాడ యువతి