YUVA : ఈ హైదరాబాద్​ యువతి - కూచిపూడితో గిన్నిస్​ బుక్​లోకి ఎక్కింది​

About Kuchipudi Dancer Nanditha Laxmi - మూడేళ్ల వయసు నుంచే నాట్యంలో మెళకువలు - గిన్నిస్​ బుక్​ ఆఫ్​ రికార్డ్స్​లో స్థానం - ప్రముఖ దేవాలయాల్లో ప్రదర్శనలు

కూచిపూడి నృత్యకారిణి నందిత లక్ష్మి
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 10, 2026 at 4:47 PM IST

Updated : April 10, 2026 at 5:23 PM IST

About Kuchipudi Dancer Nanditha Laxmi : ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఏదో ఒక ప్రతిభ ఉంటుంది. గుర్తించి ప్రోత్సాహం అందిస్తే అద్భుతాలు సృష్టిస్తారు. అలాంటి సహకారంతోనే మూడేళ్ల వయసు నుంచే కూచిపూడి నృత్యం నేర్చుకుంది ఆ యువతి. 3ఏళ్ల వయసు నుంచే ఆడుతూ పాడుతూ తల్లి వద్ద నాట్యంలోని మెళకువలు తెలుసుకుంది. సాధించాలనే తపన ఉంటే సరిపోదు. అందుకోసం నిరంతరం శ్రమించాలి. కష్టపడితేనే విజయం వరిస్తుందనే సూత్రాన్ని నమ్మి నృత్యంలో పేరు సంపాదించుకుందీ యువతి. ఇప్పటికీ 800పైగా ప్రదర్శనలిచ్చి ఎన్నో అవార్డులు అందుకుంది. నాట్య కిన్నెర, అభినయ నర్తకి, బాలమయూరి వంటి బిరుదులు కైవసం చేసుకున్న ఈ యువతి వివరాలేంటో చూద్దాం.

ప్రముఖుల నుంచి ప్రశంసలు : హైదరాబాద్​కు చెందిన నందిత లక్ష్మి రాజనాల రామ్‌, శ్రీదేవి దంపతుల కుమార్తె. ఈమెకు చిన్ననాటి నుంచే నాట్యంపై తన ఇష్టానికి తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం కూడా తోడవడంతో కూచిపూడిలో రాణించింది. ఆమె నాట్య ప్రదర్శన చూసి పద్మశ్రీ శోభారాజ్ సహా ప్రముఖులు ప్రశంసలు కురిపించారు. ఒకవైపు ఆధ్యాత్మిక వేదికలపై ప్రదర్శనలిస్తూనే మరోవైపు కళను ముందు తరాలకు అందించాలనే లక్ష్యంతో ఎంతోమందికి శిక్షణ అందిస్తోంది.

ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాల్లో ప్రదర్శనలు : యాదిగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహ స్వామి, జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటైన శ్రీశైలం సహా, విజయవాడ వంటి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాల్లో ప్రదర్శనలు ఇచ్చింది నందిత. వినాయక చవితి, దేవీనవరాత్రుల సమయం లోనూ ఏటా ప్రదర్శనలిచ్చి కళాప్రియుల మన్ననలు పొందుతోంది. 2014-16లో సిలికానాంధ్ర ఆధ్వర్యంలో బృంద నాట్యంలో పాల్గొని గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో స్థానం సంపాదించుకుంది. 2018లో బహుజన సాహిత్య అకాడమీ నుంచి ఉత్తమ నర్తకిగా జాతీయ అవార్డుతోపాటు నాట్యకిన్నెర పురస్కారం అందుకుంది

"ఈ ఇండియన్​ కల్చర్​ను మా అమ్మనాన్నల దగ్గర నుంచి పొందాను. నేను నేర్చుకున్న కూచిపూడిని ముందుతరాలకు అందించటమే నా లక్ష్యంగా భావిస్తున్నాను. దీనిపైనే మా కాలేజ్​లో నృత్య నందిత అనే ప్రాజెక్ట్​ చేశాను. దాని ద్వారా నృత్యంపై ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థుల్ని ఒక దగ్గర చేర్చడం జరుగుతుంది. అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయన్ని తర్వాతి తరాలకు అందించటమే ఈ ప్రాజెక్ట్​ లక్ష్యం. మా అమ్మనాన్నల సపోర్టుతోనే నేను ఇక్కడ వరకు వచ్చాను. వాళ్లు లేకపోతే నేను లేను. వాళ్ల వల్లనే నేను ఇక్కడ వరకు వచ్చాను, ఇంకా వెళ్తునే ఉంటాను. ప్రస్తుతం బీబీఏ చదువుతున్నాను. తిరుమల తిరుపతి దేవాస్థానం, యాదగిరి గుట్ట అలాగే మా ఇంటి దగ్గర ఉన్న గుడి ఓల్డ్​ శివాలయంలో చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతి శివరాత్రి, వినాయక చవితికి కచ్చితంగా చేస్తాను" - నందిత రాజనాల, నృత్యకారిణి

చిన్ననాటి నుంచే శిక్షణ : తల్లి కూచిపూడి శిక్షకురాలు కావడంతో 3ఏళ్ల వయసు నుంచి ఆమె వద్దే నృత్యంలో మెళకువలు నేర్చుకుంది నందిత. కుమార్తె విజయాల పట్ల తల్లిగానే కాక గురువుగానూ ఎంతో ఆనందంగా ఉందంటోంది నందిత తల్లి శ్రీదేవి. దేశ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు, కళలు ముందుతరాలకు అందించడమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతోంది నందిత. కూచిపూడికి మరింత ప్రాచుర్యం కల్పించేందుకు కృషి చేస్తోంది.

"సరదాగా నేర్చుకుంటుంది అన్న ఉద్దేశంలో ఉన్నా కూడా ఒకసారి వేదికపైకి తీసుకొస్తే ఏ ప్రాక్టీస్​ లేకుండానే లయానుబద్ధంగా ఎంతో మంది ముందు ప్రదర్శించింది. వివిధ ప్రముఖ దేవాలయాల్లో ప్రదర్శనలిస్తూ తను 7వ తరగతిలో ఉన్నప్పుడే అంటే 2017లోనే అత్యంత ముఖ్యమైన, కళాకారులకు అందించే సీసీఆర్​టీ స్కాలర్​షిప్​ అవార్డును సొంతం చేసుకుంది. ప్రతి అంశంలో క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తూ అర్థాన్ని, భావాన్ని వివరిస్తూ అలాగే అభినయాలను వివరిస్తూ చక్కని సాధన చేయిస్తూ ఎన్నో మెళకువలను నేర్పిస్తూ ప్రముఖ వేదికల మీద చేయిస్తున్నాం" - శ్రీదేవి, నందిత తల్లి

