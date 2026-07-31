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'థింసా'తో అదరగొట్టిన గిరిజన కళాకారులు - గిన్నిస్​ బుక్​ ఆఫ్​ వరల్డ్​ రికార్డు కైవసం

13 వేల మంది గిరిజన కళాకారుల చేత ఒకేసారి ఒకే వేదికగా థింసా ప్రదర్శన - గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి సమక్షంలో గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డు

Guinness Book OF World Record To Dhimsa Dance
Guinness Book OF World Record To Dhimsa Dance (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 6:36 PM IST

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Guinness Book OF World Record To Dhimsa Dance: భోగాపురంలో ఒకేవేదికపై ప్రదర్శించిన థింసా నృత్యం గిన్నిస్​ బుక్​ ఆఫ్​ వరల్డ్​ రికార్డు సృష్టించింది. 13 వేల మంది గిరిజన కళాకారుల చేత ఒకేసారి ఒకే వేదికగా థింసా నృత్యాన్ని కళాకారులు ప్రదర్శించారు. గతంలో 11 వేల మంది థింసా నృత్యం ప్రదర్శన చేశారు. తాజాగా ప్రధాని మోదీ పర్యటన నిమిత్తం ఆయనకు ఘనంగా స్వాగతం తెలిపే క్రమంలో 13 వేల మంది గిరిజన కళాకారుల చేత థింసా నృత్య ప్రదర్శన చేపట్టారు.

గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డు ప్రతినిధుల సమక్షంలో కళాకారులు రిహార్సల్స్ చేశారు. ఒకేసారి 13 వేల మంది థింసా నృత్య ప్రదర్శన చేయడంతో కూటమి ప్రభుత్వం గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డు సొంతం చేసుకుంది. గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి సమక్షంలో గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డును ప్రతినిధులు ప్రదానం చేశారు.

థింసాతో స్వాగతం: భోగాపురం అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా 13 వేల మందికి పైగా బాలికలు, మహిళలు థింసా నృత్యం చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పాడేరు, పార్వతీపురం, సీతంపేట, రంపచోడవరం ఐటీడీఏల పరిధిలోని గిరిజన సంక్షేమ పాఠశాలల విద్యార్థినులు, మహిళలు భోగాపురంలో సామూహికంగా అభ్యాసం చేశారు. ఒక్కో బాక్స్​లో 50 మంది చొప్పున 275 బాక్స్​ల్లో బాలికలు, మహిళలు ఉండగా 64 మంది శిక్షకులు సాధన చేయించారు. ప్రధాని మోదీ పర్యటనతో మళ్లీ థింసాకు పూర్వవైభవం తీసుకొచ్చేలా రాష్ట్రప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతోంది.

ఆగస్టు 1న భోగాపురంలో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి రానున్న ప్రధాని నరేంద్రమోదీకి ప్రత్యేకంగా 13 వేలకు పైగా గిరిజన విద్యార్థులు నృత్యంతో ఘనస్వాగతం పలికేలా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. మూడు రోజులుగా భోగాపురం మైదానంలో విద్యార్థులు సాధన చేశారు. గిరిజన సంస్కృతిని వైభవాన్ని దేశంతోపాటు ప్రపంచానికి చాటిచెప్పే బృహత్తర కార్యక్రమానికి కూటమి ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది.

13 వేల మంది గిరిజన బాలికలు, మహిళలు - జోరుగా థింసా రిహార్సల్స్

అలరిస్తున్న భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం - డ్రోన్ విజువల్స్

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