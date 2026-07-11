పరిశ్రమలకు ఊరట - మిగులు ఇథనాల్ విక్రయాలకు త్వరలో ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలు
ఇథనాల్ తయారీ యూనిట్ల మనుగడను కాపాడటానికి ప్రణాళికలు - ఇథనాల్ మిశ్రమ పెట్రోల్' కోసం ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు కొనుగోలు - తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనే ప్రమాదం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 12:45 PM IST
Survival Of Ethanol Manufacturing Units In The State : రాష్ట్రంలో ఇథనాల్ తయారీ పరిశ్రమల సంక్షోభాన్ని నివారించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థల కొనుగోళ్లు పరిమితంగా ఉండటంతో పేరుకుపోయిన మిగులు ఇథనాల్ను పారిశ్రామిక అవసరాలకు, ప్రైవేట్ చమురు కంపెనీలకు విక్రయించుకునేందుకు వీలుగా త్వరలోనే ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలను జారీ చేయనున్నట్లు రాష్ట్ర గనులు, ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ప్రకటించారు.
ఇథనాల్ మిశ్రమ పెట్రోల్ : ఇథనాల్ తయారీదారుల సంఘం ప్రతినిధులతో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో ఆయన ఈ హామీ ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో ఇథనాల్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం గణనీయంగా పెరిగినప్పటికీ, కేంద్ర ప్రభుత్వ 'ఇథనాల్ మిశ్రమ పెట్రోల్' కోసం ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు కొనుగోలు చేస్తున్న పరిమాణం చాలా పరిమితంగా ఉందని సంఘం ప్రతినిధులు మంత్రి దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.
ప్రైవేటు రంగాలు విక్రయించేందుకు అనుమతి : ప్రభుత్వ నిర్ణయం కారణంగా భారీగా ఇథనాల్ నిల్వలు మిగిలిపోతున్నాయని, ఫలితంగా తయారీ యూనిట్లు తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనే ప్రమాదంలో ఉన్నాయని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మిగిలిన ఇథనాల్ను ఫార్మాస్యూటికల్స్, పెయింట్స్, రసాయనాల వంటి పారిశ్రామిక వినియోగదారులకు, అలాగే ప్రైవేట్ రంగ చమురు కంపెనీలకు విక్రయించేందుకు అనుమతించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వ రంగ కంపెనీలతో కుదుర్చుకున్న ఈబీపీ (EBP) ఒప్పందం పూర్తయిన తర్వాతే మిగిలిన మొత్తాన్ని ఇతర పరిశ్రమలకు మళ్లిస్తామని సంఘం ప్రభుత్వానికి హామీ ఇచ్చింది.
ఇథనాల్ తయారీకి ప్రత్యేక పాలసీలు : పెట్రోల్, డీజిల్లో కలపడానికి ఇథనాల్ పెద్ద పరిమాణంలో అవసరమని చెబుతూ, ఇథనాల్, మీథేన్, ఏవియేషన్ ఫ్యూయల్పై ఒక విధానాన్ని రూపొందించాలని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. సంపద సృష్టి, వలయాకార ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రభుత్వ విధానాలని ఆయన అన్నారు. సీఎం అధ్యక్షతన మంగళవారం సచివాలయంలో 19వ రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డు (ఎస్ఐపీబీ) సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో బోర్డు రూ. 9,076.11 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం తెలిపింది. దీనివల్ల 10,531 మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ "భవిష్యత్తులో ఇథనాల్కు పెరుగుతున్న డిమాండ్ను మనం తీర్చాలి. ఇథనాల్ మిశ్రమాన్ని 40% పెంచితే, మొక్కజొన్న రైతులకు అదనపు ఆదాయం లభిస్తుంది. ఇథనాల్ తయారీ రంగంలో అన్ని పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించాలి" అని అన్నారు. రెండేళ్లలో 339 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం లభించిందని, రాష్ట్రానికి రూ. 11,86,271 కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయని, 10,41,821 మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని సంస్థలు తమ ప్రతిపాదనల్లో పేర్కొన్నాయి.
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