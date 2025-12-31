నూతన సంవత్సర వేడుకలు - ఈ మార్గదర్శకాలు పాటించాల్సిందే!
నూతన సంవత్సర వేడుకల నేపథ్యంలో పోలీసుల మార్గదర్శకాలు - ప్రజలు పోలీసు శాఖకు సహకరించాలని కోరిన జిల్లా ఎస్పీ - 2 రోజులు వరకూ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని వెల్లడి
Published : December 31, 2025 at 7:24 PM IST
Guidelines For New Year celebrations in AP: నూతన సంవత్సర వేడుకల నేపథ్యంలో నెల్లూరు జిల్లా పోలీసులు పలు మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. ఏ విధమైన అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా ఉండేందుకు జిల్లా ప్రజలంతా పోలీసులకు సహకరించాలని జిల్లా ఎస్పీ ఈ సందర్భంగా కోరారు. ఈ నేపథ్యంలో 2 రోజులు (డిసెంబరు 31, జనవరి 1)న పలు ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని ఎస్పీ తెలిపారు. నగరంలోని హోటళ్లు, బార్లు, రిసార్టుల యాజమాన్యాలు పాటించాల్సిన నిబంధనలు, మార్గదర్శకాలను ఎస్పీ విడుదల చేశారు.
పాటించాల్సిన మార్గదర్శకాలివే:
- రాత్రి ఒంటి గంట వరకు ఈవెంట్లు నిర్వహించాలంటే ముందుగా సంబంధిత సబ్ డివిజినల్ పోలీస్ అధికారుల అనుమతి తప్పనిసరిగా ఉండి తీరాలి.
- ప్రవేశ, నిష్క్రమణ ద్వారాలు, పార్కింగ్ ప్రదేశాల్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలి.
- శాంతి భద్రతల సంరక్షణ కోసం ముఖ్య కూడళ్లలో పోలీసుల భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ప్రజలు పోలీసులకు సహకరించాలి.
- జనసమూహం, ప్రవేశం, భద్రత విషయంలో తగిన సంఖ్యలో సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఉండాలి.
- అశ్లీల నృత్యాలు, ప్రసంగాలు పూర్తిగా నిషేధం.
- రిసార్టుల్లో స్విమ్మింగ్ పూల్స్ వద్ద 24 గంటల పర్యవేక్షణ ఉండాలి. మద్యం మత్తులో ఉన్నవారికి ప్రవేశం నిషేధం.
- శబ్ద స్థాయి 45 డెసిబెల్స్ను మించరాదు.
- ఆయుధాలు, తుపాకులు, పటాకులు తీసుకువెళ్లడం లేదా వినియోగించడం నిషేధం.
- ప్రాంగణ సామర్థ్యాన్ని మించి టికెట్లు లేదా పాసులు జారీ చేయరాదు.
- ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలగకుండా ప్రత్యేక పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి.
- మైనర్ పిల్లలకు అన్ని ఈవెంట్లలో ప్రవేశం నిషేధం.
- మాదకద్రవ్యాలు, అక్రమ పదార్థాల వినియోగం, అమ్మకం పూర్తిగా నిషేధం. ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు.
- ఎక్సైజ్ శాఖ అనుమతించిన సమయాన్ని మించి మద్యం సరఫరా చేయరాదు.
- మద్యం సేవించే వారికి డ్రైవర్లు లేదా క్యాబ్ సేవలు ఏర్పాటు చేయడం నిర్వాహకుల ప్రధాన బాధ్యత.
- అగ్నిప్రమాద నివారణకు ఫైర్ శాఖ సూచనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి.
- బీచ్లు, జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో చైన్ స్నాచర్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
- మహిళల భద్రత కోసం ముఖ్య ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక బృందాలు మోహరిస్తాం. ఇబ్బందులు ఎదురైతే వెంటనే వారిని సంప్రదించాలి.
ఈ సంవత్సరానికి వీడ్కోలు చెబుతూ, కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం పలికేలా ఎక్కడికక్కడ జోరుగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పైవేటు రిసార్టుల్లో గదులు బుకింగ్ చేసుకుని అక్కడే వేడుకలు జరుపుకొనేలా కొందరు, మినీ థియేటర్లు, ప్రైవేటు పార్టీ హాళ్లలో నిర్వహించేలా ఇంకొందరు సన్నద్ధమవుతున్నారు.
ఆహార పదార్థాలపై భారీ ఆఫర్లు: అమలాపురంలోని ఓ రెస్టారెంట్ నిర్వాహకులు ఈ ఏడాది ముగింపు వేడుకలకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆహార పదార్థాలపై భారీ ఆఫర్లు ప్రకటించారు. పట్టణంలో సాధారణ రోజుల్లో రూ.200కు దొరికే ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ డిసెంబర్ 31న కొందరు రూ.89కే ఇస్తామని ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా కామనగరువు- రోళ్లపాలెం బైపాస్ రహదారిలోని ఓ ప్రైవేటు స్థలంలో టాలీవుడ్ పార్టీవేర్ పేరుతో వేడుకలకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి వివిధ కేటగిరీలుగా విభజించి టికెట్లను విక్రయిస్తున్నారు.
సరికొత్త రుచులతో రెస్టారెంట్లు: డిసెంబరు 31 వచ్చిదంటే చాలు. బిర్యానీ రుచి చూడాలనే కోరిక అందరిలో ఉంటుంది. ఆకర్షణీయంగా రకరకాల బిర్యానీలను ఒకేసారి రుచి చూసే విధంగా కొందరు తహతహలాడుతుంటే, మరికొందరేమో సుదూరమైనా సరే ప్రయాణం చేసి సరికొత్త రుచులను ఇంటికి తీసుకెళ్లేందుకు ఉవ్విళ్లూరుతున్నారు. అమలాపురం పట్టణంలో ఈసారి సరికొత్త రుచులను పరిచయం చేసేందుకు రెస్టారెంట్ల నిర్వాహకులు సన్నద్ధమయ్యారు.
దీనికితోడు వీరికి పోటీగా పాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్లు విభిన్న రకాలైన రుచులను సిద్ధం చేస్తున్నాయి. రూ.99 నుంచి రూ.800 వరకు రకరకాల బిర్యానీలు, స్టాటర్స్ను తయారు చేసి ఆహారప్రియులను నోరూరించే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు. వీటిలో ముఖ్యంగా కాట్రేనికోనలోని దూపుడుపోతు బిర్యానీ, రావులపాలెంలో కుండ బిర్యానీ, అమలాపురంలోని అరిటాకు కోడి బిర్యానీ ఇలా తదితర అనేక రకాల రుచులన్నీ సిద్ధమవుతున్నాయి. పి.గన్నవరం, రాజోలు, రామచంద్రపురం, ముమ్మిడివరం, మండపేట ప్రాంతాల్లోనూ డిసెంబరు 31 వేడుకలకు విభిన్న రుచుల తయారీలో నిర్వాహకులు తలమునకలయ్యారు.
