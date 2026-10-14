గెట్ టు గెదర్స్ : దశాబ్దాల అనుభవాలు - నేటి తరానికి ప్రేమ పాఠాలు
Elders advice for young couple : పోటీ ప్రపంచంలో ఎదురవుతున్న ఒత్తిడిని తట్టుకొని ముందడుగు వేసేందుకు గెట్ టు గెదర్స్ దారి చూపుతున్నాయి. పెద్దల అనుభవంతో రిలేషన్షిప్ మంత్రాలు తెలుసుకుంటున్నారు.
Published : October 14, 2026 at 2:01 PM IST
Elders advice for young couple in Family Reunions : ఆటపాటలతో సాగే వేడుకల, జీవన అనుభవాలు పంచుకునే వేదికలుగా మారుతున్నాయి. ఎన్నో ఆటుపోట్లు చవిచూసిన పెద్దలు ఇప్పటి పిల్లలకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. యువజంటలకు కాపురంలో కలతలు మనస్పర్థలు అధిగమించేలా మార్గదర్శనం చేస్తున్నారు. పోటీ ప్రపంచంలో ఎదురవుతున్న ఒత్తిడిని తట్టుకొని ముందడుగు వేసేందుకు దారి చూపుతున్నారు. హైదరాబాద్లో పూర్వవిద్యార్థుల సమావేశాలు, ఆత్మీయసంబరాలు, కుటుంబ సమ్మేళనాలు ఇప్పుడు ట్రెండ్ని మార్చుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు సరదా కబుర్లు, నోరూరించే వంటకాలు, పలకరింపులు వ్యాపార లావాదేవీలకే పరిమితమైన కార్యక్రమంలో వయోధికులు, ఉద్యోగం, వ్యాపార బాధ్యతలతో పిల్లల్ని పెంచి ప్రయోజకుల్ని చేసిన దంపతుల అనుభవాలను పంచుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.
సంసారం సాఫీగా సాగాలంటే ఒకరు కోప్పడినప్పుడు మరొకరు ఓపిక పట్టాలి. అవతలి వారి మాటలను శ్రద్ధగా వినాలి. తప్పొప్పులను నిర్ణయించేటప్పుడు ఆచితూచి అడుగులేయాలి. అప్పుడే సంసారబంధం బలంగా ఉంటుంది'' - విశ్రాంత ఉద్యోగిని అనుభవం
ప్రస్తుతం ఉమ్మడి కుటుంబాలు మాయమయ్యాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపారం కోసం యువత సొంతూరు వదలి దూరప్రాంతాలకు వెళ్తోంది. ఆస్తిపాస్తులు అన్నీ ఉన్నా యువ దంపతుల మధ్య దూరం పెరుగుతోంది. చిన్న విషయాలకే విడాకులు తీసుకునేందుకు సిద్ధపడుతున్నారు. కుటుంబ విలువలు, సంసారం సాఫీగా సాగేందుకు ఎలా నడచుకోవాలనేది చెప్పటమే తమ ఉద్దేశమని ఇటీవల లక్డీకపూల్లో నిర్వహించిన ఆత్మీయ సమ్మేళనం నిర్వాహకురాలు పేర్కొన్నారు.
- నగరానికి చెందిన దంపతులు 50వ పెళ్లిరోజు వేడుకలును హోటల్లో కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితుల మధ్య నిర్వహించారు. వారిలో పెళ్లైన 40 ఏళ్లు దాటిన కొందరు దంపతులు తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు.
- ''పెళ్లైన అత్తారింటికి వచ్చిన రోజే అక్కడి కట్టుబాట్లు చూసి భయమేసింది. వేరు కాపురం పెడదామని భర్తను ఒత్తిడి చేశాను. కొద్దిరోజులకు నాకు తీవ్రమైన జ్వరం వచ్చింది. ఆ సమయంలో మా అత్తమ్మ పక్కన ఉంటూ కుమార్తెలా చూసుకున్నారు. పిల్లల అత్తమామల చేతుల్లోనే పెరిగి ప్రయోజకులయ్యారు. నా తొందరపాటుకు చాలాసార్లు బాధపడ్డాను'' అంటూ ఒక గృహిణి తెలిపారు.
- పిల్లల పెళ్లయ్యాక వారి కాపురంలో జోక్యం చేసుకోకుండా ఉండటమే మనమిచ్చే అద్భుతమైన బహుమతి అంటూ విశ్రాంత ఉద్యోగి సూచించారు.
ప్రయోగాలతో పాటు ప్రయోజనాలెన్నో
పెద్దల అనుభవం నుంచి పంచుకునే అంశాలు యువతలో ఆలోచనను రేకెత్తిస్తాయని మనస్తత్వ విశ్లేషకులు రాంచందర్ పేర్కొన్నారు. ఎన్నో ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కష్టాలకు చవిచూసినా ఇప్పటికీ ఆనందంగా గడుపుతున్న నాటి దంపతులను స్ఫూర్తిగా తీసుకునే వారుంటారని వివరించారు. మంచిచెడులు చెప్పే పెద్దలు దూరమవటంతో తమ నిర్ణయాలే సరైనవనే ఆలోచనలతో ఉన్నారు. సహనంగా ఉండటం, సర్దుకుపోవడం చిన్నతనంగా యువ దంపతులు భావిస్తున్నారు. యువతీయువకులు, భార్యభర్తలు తమను తాము విశ్లేషించుకునేందుకు పెద్దల సూచనలు ఉపకరిస్తాయని మహిళా భద్రతా విభాగం డీసీపీ డాక్టర్ లావణ్య నాయక్ జాదవ్ వివరించారు.