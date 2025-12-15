ETV Bharat / state

December 15, 2025

December 15, 2025

ANR College 75 Years Celebration : విద్యార్థులు ఉన్నత చదువుల కోసం దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లకూడదనే ఉద్దేశంతో నిర్మించిన కళాశాల అది. మొదట్లో సరైన సౌకర్యాలు లేకపోయినా స్థానికుల సహకారంతో అంచలంచెలుగా అభివృద్ధిలోకి వచ్చింది. ఆ కళాశాలతో చదువుకున్న వారంతా దేశ, విదేశాల్లో ఉన్నత స్థానాల్లో స్థిరపడ్డారు. ఉద్యోగ, వ్యాపార, సినీ, రాజకీయాల్లో పేరు తెచ్చుకుని వందలాది మందికి మార్గదర్శకులుగా నిలుస్తున్నారు. అదే గుడివాడలోని ఏఎన్​ఆర్​ కళాశాల. ఎంతో పేరొందిన, మహామహుల్ని ప్రపంచానికి అందించింది ఆ కళాశాల.

లక్ష రూపాయల విరాళం​: స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తొలినాళ్లలో కృష్ణా డెల్టాలోని రైతుబిడ్డలు స్థానికంగా ప్రాథమిక విద్యనభ్యసించినా ఉన్నత చదువుల కోసం దూరప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. అలాంటి వారికి డిగ్రీ కోర్సులను అందుబాటులోకి తేవాలన్న సంకల్పంతో 1950లో గుడివాడలో మొదలైన కళాశాలే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు కాలేజీ. ఈ కళాశాల పల్లెటూరి పిల్లలనెందరినో ప్రపంచం గుర్తించే స్థాయిలో తీర్చిదిద్దింది.

ఈ కళాశాలకు 1959లో ప్రసిద్ధ నటుడు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు లక్ష రూపాయలు విరాళం ఇవ్వడంతో ఏఎన్​ఆర్​ పేరుతో నామకరణం చేశారు. ముందుగా 15 ఎకరాల్లో ఉన్న కళాశాల తర్వాత మరో 10 ఎకరాలకు విస్తరించింది. 75 ఏళ్లుగా ఈ చదువుల కోవెల వేల మందికి ఉన్నత విద్యనందించి వారి భవితకు బంగారు బాటలు వేసింది. ఈ కళాశాల ఐఏఎస్​, ఐపీఎస్​ అధికారులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, రాజకీయ నేతలు, సినీ కళాకారులనెందరినో అందించింది.

ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్న విద్యార్థులు: ఈ కళాశాలలో తొలుత ఆర్ట్స్‌ కోర్సులు మాత్రమే ఉండేవి. 1974లో ఎంకామ్, 1991-92లో పలు సైన్స్‌ కోర్సులను ప్రారంభించారు. తర్వాత సాంకేతిక, ఉపాధ్యాయ విద్యా కోర్సులను ప్రవేశపెట్టారు. 2018-19లో అటానమస్‌ కళాశాలగా న్యాక్‌ ఏ గ్రేడ్‌ సాధించింది. గత వైఎస్సార్​సీపీ ప్రభుత్వం ఎయిడెడ్‌ కళాశాల గుర్తింపు రద్దుచేసి, ప్రభుత్వానికి అప్పగించాలని ఒత్తిడి చేసినా యాజమాన్యం నిరాకరించింది. ఇక్కడి సిబ్బందిని ప్రభుత్వం తీసుకోవడంతో కొంత ఇబ్బందులొచ్చినా దాతలు, పూర్వ విద్యార్థుల అండతో ఇది నిలబడింది.

ఈ కళాశాలలో చదివిన వారు ఎందరో ఉన్నత స్థానాలకు ఎదిగారు. రామోజీరావు, కావూరి సాంబశివరావు, కైకాల సత్యనారాయణ, యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్, వడ్డే శోభనాద్రీశ్వరరావు, యలమంచిలి శివాజీ, కఠారి ఈశ్వర్‌కుమార్, తంగిరాల ప్రభాకరరావు, పేర్ని కృష్ణమూర్తి, వెనిగండ్ల రాము వీరంతా ఇక్కడి విద్యార్థులే. ఇక్కడ పద్మా పురస్కారాలు అందుకున్న వాళ్లూ ఉన్నారు. అలాగే హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ బట్టు దేవానంద్‌ ఇక్కడ చదివిన వారే. కళాశాల ఉన్నతికి దాతల సహకారానికి గుర్తుగా వివిధ బ్లాక్‌లకు ప్రముఖుల పేర్లే పెట్టారు.

వజ్రోత్సవ వేడుకల్లో ప్రముఖులు: డిసెంబరు 16 నుంచి మూడు రోజుల పాటు వజ్రోత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. తొలిరోజు ఆచార్య ఎన్​జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్వర్యంలో రైతు సదస్సు నిర్వహిస్తారు. 17న పూర్వవిద్యార్థుల సమ్మేళనం సందర్భంగా హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ బట్టు దేవానంద్, మాజీఎంపీ కావూరి సాంబశివరావు, విశ్రాంత ఐఏఎస్​ కంటిపూడి పద్మనాభయ్యను సత్కరించనున్నారు.

సినీనటుడు అక్కినేని నాగార్జున ఆధ్వర్యంలో నూతన భవనం ప్రారంభించనున్నారు. 18న ముగింపు ఉత్సవాలకు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, మంత్రి నారా లోకేశ్, ఈనాడు సీఎండీ సీహెచ్‌ కిరణ్, మాజీ సెంట్రల్‌ విజిలెన్స్‌ కమిషనర్‌ కేవీ చౌదరి హాజరుకానున్నట్లు నిర్వాహకులు వెల్లడించారు.

