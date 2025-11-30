'డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో-సైకిల్ తొక్కు బ్రో' - ఈగల్ ఆధ్వర్యంలో భారీ సైక్లోథాన్ ర్యాలీ
'డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో-సైకిల్ తొక్కు బ్రో' పేరిట గుడివాడ సైక్లోథాన్ ర్యాలీ - యువతతో కలిసి సైకిల్ తొక్కిన ఈగల్ బృందం ఐజీ రవికృష్ణ - ర్యాలీలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము దంపతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 5:05 PM IST
Anti Drugs Cyclothan Cycle Rally -2025 in Gudivada : డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ని తీర్చిదిద్దాలనే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్య సాధనకు అనుగుణంగా ఈగల్ సెల్ నిర్విరామంగా పని చేస్తోంది. అందులో భాగంగా రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో "డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో - సైకిల్ తొక్కు బ్రో" కార్యక్రమం నిర్వహించారు. కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ ఎన్టీఆర్ స్టేడియం కమిటీ, ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ల ఆధ్వర్యంలో "డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో సైకిల్ తొక్కు బ్రో" నినాదంతో 'గుడివాడ సైక్లోథాన్- 2025' సైకిల్ ర్యాలీ నేడు(ఆదివారం) సందడి వాతావరణంలో జరిగింది. ఈ ర్యాలీలో వేలాదిగా పాల్గొన్న విద్యార్థినీ విద్యార్థులు, యువతతో కలిసి ఈగల్ టీం ఐజీ ఆర్కే రవికృష్ణ, గుడివాడ ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము దంపతులు, ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడు పలు అధికార ప్రముఖులు సైకిల్ తొక్కుతూ ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.
మంచి అలవాట్లతోనే ఉన్నతస్థాయి : అదే విధంగా తొలుత జరిగిన సభలో విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ఈగల్ టీం ఐజీ రవి కృష్ణ మాట్లాడారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో కార్యక్రమం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్నామని ఆయన తెలియజేశారు. తాము పట్టుకున్న అనేక కేసుల్లో చెడు స్నేహాలతో డ్రగ్స్ బారిన పడి ఎందరో అమాయకులు తమ జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మంచి అలవాట్లు, చెడు అలవాట్లు ఈ రెండింటికి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని చిన్నతనం నుంచి గుర్తించాలని ఐజీ రవి కృష్ణ ఈ సందర్భంగా అందరికీ సూచించారు. మంచి అలవాట్లతో మనం ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవచ్చనీ, చెడు అలవాట్లతో పతనమైపోతామని ఐజీ రవి కృష్ణ పేర్కొన్నారు. అమ్మానాన్నల కలలను నిజం చేసేలా ప్రతి ఒక్కరూ మంచివైపు నడవాలని ఐజీ యువతకు పిలుపునిచ్చారు.
డ్రగ్స్ అమ్మాలంటే భయపడే రోజులు వచ్చాయి : డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో అనేది మనందరి నినాదం కావాలని ఐజీ రవికృష్ణ వివరించారు. ఏపీలో డ్రగ్స్ అమ్మాలంటే భయపడే రోజులు వచ్చాయనీ, డ్రగ్స్ వ్యతిరేక ఉద్యమంలో అందరం భాగస్వామ్యం అవుదామని సూచించారు. డ్రగ్స్ సమాచారం తెలిస్తే ప్రభుత్వ టోల్ ఫ్రీ 1972 నంబర్కు సమాచారం అందించాలని ఎమ్మెల్యే రాము సైతం ఈ సందర్భంగా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఏపీలో డ్రగ్స్ నిర్మూలనే లక్ష్యంగా సీఎం చంద్రబాబు ప్రతిష్టాత్మకంగా చర్యలు చేపడుతున్నారని తెలియజేశారు.
అదే విధంగా ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడు మాట్లాడుతూ, ఓ మంచి కార్యక్రమానికి ఇన్ని వేలమంది చిన్నారులు రావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సమాజంలో డ్రగ్స్ మహమ్మారిని రూపుమాపడంలో తాము చేస్తున్న కృషికిగాను నేడు చిన్నారులు ఇస్తున్న ప్రోత్సాహం చూస్తుంటే తాము రెట్టింపు ఉత్సాహంతో పనిచేస్తామని ఎస్పీ పేర్కొన్నారు. ముందుగా Free Society - Say No to Drugs ప్రచార ఫ్ల కార్డులను ఐజీ రవి కృష్ణ, ఎమ్మెల్యే రాము ఇతర ప్రముఖులు ఆవిష్కరించగా ఎమ్మెల్యే రాము దంపతులు పావురాలను వదిలి ర్యాలీను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.
ర్యాలీ జరిగే రూట్లలో ట్రాఫిక్ మళ్లింపు : అనంతరం ఐజీ రవి కృష్ణ జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేయగా, ఎమ్మెల్యే రాము స్టేడియం పతాకాన్ని ఎగరవేశారు. స్టేడియం కమిటీ వైస్ చైర్మన్ యలవర్తి శ్రీనివాసరావు జెండా ఊపి సైకిల్ ర్యాలీలను ప్రారంభించారు. పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ సీనియర్, జూనియర్ విభాగాల్లో జరుగుతున్న దృష్ట్యా గుడివాడ పట్టడంతో పాటుగా ర్యాలీ జరిగే రూట్లలో ట్రాఫిక్ మళ్లిస్తూ పోలీసులు ప్రత్యేక చర్యలను చేపట్టారు. ర్యాలీలో పాల్గొన్న విద్యార్థులకు స్టేడియం కమిటీ తరఫున సర్టిఫికెట్స్, బహుమతులను పంపిణీ చేశారు.
సైకిల్ ర్యాలీలో పాల్గొన్నవారు : ఈ కార్యక్రమంలో ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ మాగంటి శ్రీనివాస్, ఎన్టీఆర్ స్టేడియం కమిటీ సంయుక్త కార్యదర్శి కిలారపు రంగ ప్రసాద్, బూరగడ్డ శ్రీకాంత్, ధావులూరి సురేంద్రబాబు, ఈగల్ టీం ఐపీఎస్ మహేశ్వర రాజు, మచిలీపట్నం డీఎస్పీ రాజా, ఐఎంఏ పెద్దలు డాక్టర్ పొట్లూరి వంశీ, గుడివాడ జనసేన ఇన్ఛార్జ్ బూరగడ్డ శ్రీకాంత్, గుడివాడ బీజెేపీ కన్వీనర్ దావులూరి సురేంద్రబాబు, టీడీపీ నాయకులు చేకూరు జగన్మోహన్రావు, లింగం ప్రసాద్, టీం వెనిగండ్ల సభ్యులు, పలు స్వచ్ఛంద, సామాజిక సంస్థల పెద్దలు, ఐఎంఏ వైద్యులు, సైకిల్ క్లబ్ సభ్యులు, వేలాదిగా విద్యార్థినీ విద్యార్థులు యువత కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.