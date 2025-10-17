కర్నూలు జీఎస్టీ ఉత్సవ్ సభ సూపర్హిట్ - భారీగా తరలివచ్చిన జనం
జనం జోష్తో ఉత్సహంగా కనిపించిన ప్రధాని - చంద్రబాబు, పవన్, లోకేశ్పై ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 11:32 AM IST
GST Utsav Organized by Coalition Government Was Successful : కర్నూలులో కూటమి సర్కార్ నిర్వహించిన జీఎస్టీ ఉత్సవ్ సభ బ్లాక్బస్టర్గా హిట్గా నిలిచింది. ప్రధాని మోదీ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఈ సభకు రాష్ట్ర నలుమూలల నంచి జనం భారీగా తరలివచ్చారు. భారత్మాతాకీ జై అంటూ నినదించారు. త్రివర్ణ పతాకాలను రెపరెపలాడిస్తూ జనమంతా సభలో ఫుల్ జోష్ నింపారు. దీంతో ప్రధాని, సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం సహా ఇతర నేతలు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో కనిపించారు.
జీఎస్టీ సంస్కరణల విజయోత్సవ సభ కర్నూలులో కోలాహలంగా సాగింది. జీఎస్టీ సంస్కరణల వల్ల ప్రజలకు చేకూరే ప్రయోజనాలపై నెలరోజుల పాటు లక్షకుపైగా సభలు, సమావేశాల ద్వారా ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాన్ని ఒక యజ్ఞంలా చేపట్టిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సారథ్యంలోని కూటమి ప్రభుత్వం విజయోత్సవ సభనూ అంతే అట్టహాసంగా నిర్వహించింది. రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి ప్రజలు భారీగా రావడంతో సభా ప్రాంగణమంతా జనసంద్రంగా మారింది. విశాఖలో రూ. 1.33 లక్షల కోట్ల భారీ పెట్టుబడితో డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు గూగుల్తో ఒప్పందం జరిగిన రెండు రోజులకే జీఎస్టీ విజయోత్సవ సభ జరగడంతో అందరిలో ఆ జోష్ కొట్టొచ్చినట్టు కనిపించింది.
కర్నూలులో సభలో ఎటు చూసినా ఉత్సాహం వెల్లివిరిసింది. దేశభక్తి నినాదాలు మిన్నంటాయి. ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్ ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు విశేష స్పందన లభించింది. వేదికపై నుంచి వినిపించిన ‘జయహో’ పాటకు ప్రజలు జెండాలు ఎగరవేస్తూ గొంతు కలిపారు. మరోవైపు ప్రధాని మోదీ సైతం ఎంతో ఉత్సాహంగా కనిపించారు. జీఎస్టీ సంస్కరణల ప్రయోజనాలు దేశం మొత్తానికి తెలిసేలా భారీస్థాయిలో విజయోత్సవ సభను నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్లపై ప్రధాని ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రసంగం ప్రారంభిస్తూనే అందరితో భారత్మాతాకీ జై అనిపించారు. మోదీ ప్రతి ఎన్నికలోనూ గెలుస్తూనే ఉండాలని, అది జరిగితేనే భారత్ అభివృద్ధి చెందుతుందన్నారు. మోదీకి సభికులతో జయ జయధ్వానాలు చేయించారు. మోదీకి మద్దతుగా చప్పట్లు కొట్టాలని చంద్రబాబు కోరడంతో సభా ప్రాంగణమంతా మారుమోగిపోయింది. ప్రధాని తన ప్రసంగంలో శ్రీశైలం మల్లికార్జునుడిని, మంత్రాలయం గురు రాఘవేంద్రస్వామిని, మహానంది నరసింహస్వామిని ప్రస్తావించినప్పుడూ ఇదే స్థాయి స్పందన కనిపించింది.
జాతీయ పతాకాలు ఊపుతూ - జయహో అని నినదిస్తూ : నరేంద్రమోదీ, చంద్రబాబు, పవన్కల్యాణ్ ఓపెన్ టాప్ జీపులో సభా ప్రాంగణానికి చేరుకున్నారు. కర్నూలు సమీపంలోని నన్నూరు వద్ద ఏర్పాటుచేసిన హెలిప్యాడ్ నుంచి వేదిక వరకు ప్రజల హర్షధ్వానాల మధ్య వచ్చారు. సభకు రాయలసీమ జిల్లాల నుంచి పెద్దసంఖ్యలో జనం వచ్చారు.
మోదీ దేశాన్ని మాత్రమే కాదు - రెండు తరాలను నడుపుతున్నారు: పవన్ కల్యాణ్
ఏపీకి పూర్తి మద్దతు - రూ.13,430 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు ప్రధాని మోదీ శ్రీకారం