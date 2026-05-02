ETV Bharat / state

రికార్డు స్థాయిలో పెరిగిన జీఎస్టీ ఆదాయం - వృద్ధిరేటులో తెలంగాణకు రెండో స్థానం

ఏప్రిల్‌లో రికార్డు స్థాయిలో 35% పెరిగిన జీఎస్టీ ఆదాయం - తొలిసారి ఒక నెలలో అత్యధికంగా రూ.4,621 కోట్లు -‘వృద్ధిరేటు’లో దేశంలో తెలంగాణకు రెండో స్థానం

GST Revenue is Increase in Record Level
GST Revenue is Increase in Record Level (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 2, 2026 at 8:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana GST Revenue Rate Increased : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు సానుకూల వాతావరణం, ఆర్థిక కార్యకలాపాలు పుంజుకోవడంతో పన్నుల వసూళ్లు పెరిగి ఖజానాకు కాసుల వర్షం కురుస్తోంది. ఆదాయం పెంపునకు రాష్ట్ర సర్కారు చేపడుతున్న చర్యలు సత్ఫలితాలను ఇస్తున్నాయి. అలాగే ప్రజలపై అదనంగా పన్నులు పెంచకుండానే పన్నుల శాఖలు భారీగా ఆదాయం పెంచుతున్నాయి. రాష్ట్ర చరిత్రలోనే వస్తు, సేవల పన్ను ద్వారా ఆదాయం అత్యధికంగా రికార్డు స్థాయిలో గత నెల ఏప్రిల్​లో రూ.4,621 కోట్లు సమకూరాయి. గత సంవత్సరం 2025 ఏప్రిల్​లో వచ్చిన ఆదాయంతో పోలిస్తే 35 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. రాష్ట్రంలో నమోదైన అత్యధిక నెలవారీ వసూళ్లు ఇవే కావడం గమనార్హం.

  • మొదటి స్థానంలో ఉన్న కర్ణాటక 14.5 శాతం వృద్ధిని సాధించింది.
  • సీజీఎస్టీ, ఐజీఎస్టీ, ఎస్​జీఎస్టీ కలిపి గత నెలలో రూ.7,181 కోట్ల ఆదాయం తెలంగాణలో వచ్చింది. దీంతో ఈ విభాగంలో రాష్ట్ర 12.6 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసి దేశవ్యాప్తంగా రెండో స్థానంలో నిలిచింది.
  • ఇక జీఎస్టీతోపాటు పెట్రోల్​, మద్యంపై వ్యాట్​, వృత్తి పన్ను కలిపి ఏప్రిల్​లో మొత్తం రూ.7,570 కోట్లకు చేరడంతో మరో రికార్డు నమోదైంది. గత సంవత్సరం ఏప్రిల్​తో పోలిస్తే ఇది 22 శాతం అధికంగా ఉంది.

అక్రమాలపై అధ్యయనానికి 12 బృందాలు : జీఎస్టీ వసూళ్ల ప్రక్రియను మరింత పటిష్ఠం చేయడానికి రాష్ట్ర వాణిజ్య పన్నుల శాఖ అంతర్గతంగా పలు మార్పులు చేపడుతోంది. ప్రతి ఏడాది అత్యంత ఎక్కువ జీఎస్టీ చెల్లించే వ్యాపార సంస్థలపై పర్యవేక్షణ కోసం ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. మరోవైపు పన్ను ఎగవేతదారులను పట్టుకుని వసూళ్లు పెంచడానికి ఆయా రంగాల్లో ఆదాయాన్ని మెరుగుపరచడానికి విభాగాలవారీగా మొత్తం 12 అధ్యయన బృందాలను వాణిజ్య పన్నుల శాఖ ఏర్పాటు చేసింది.

నకిలీ బిల్లుల దాఖలు, ఇన్​పుట్​ ట్యాక్స్​ క్రెడిట్​ (ఐటీసీ) పేరుతో అక్రమాలు, వార్షిక వ్యాపార టర్నోవర్​ తక్కువగా చూపించడం వంటి వాటితో ఆదాయం ఎక్కువగా పెరగడం లేదు. ఈ మేరుకు 12 రకాల రంగాల్లో పన్ను చెల్లించే వస్తువులు, సేవలను రెండు విభాగాలుగా విభజించి దానిపై వసూళ్లు ఎలా ఉన్నాయి? పెంచాలంటే ఏం చేయాలో సిఫార్సు చేయడానికి అధ్యయన బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ టీంలు ఇచ్చే సమగ్ర నివేదికలకు డేటా ఎనలిటిక్స్​ విభాగం తుదిరూపు ఇచ్చి శాఖ వెబ్​సైట్​లో పెడుతుంది.

ఏప్రిల్​ నెలలో కోట్ల మేర వసూళ్లు : దేశంలో స్థూల వస్తు, సేవల పన్ను వసూళ్లు రికార్డు స్థాయిలో నమోదయ్యాయి. ఏప్రిల్​ నెలకు గానూ 8.7 శాతం వృద్ధితో రూ.2.43 లక్షల కోట్ల మేర వసూళ్ల అయ్యాయి. దేశీయంగా విక్రయాలు పెరగడం, దిగుమతుల కారణంగా పన్ను వసూళ్లు ఈ స్థాయిలో పెరిగినట్లు సర్కారు గణాంకాలను బట్టి అర్ధమవుతోంది. 2025 ఏప్రిల్​లో రూ.2.37 లక్షల కోట్లు వసూలయ్యాయి. ఏప్రిల్​ నెలలో కూడా జీఎస్టీ వసూళ్లు రూ.2 లక్షల కోట్లు దాటిన సంగతి తెలిసిన విషయమే.

అంతర్జాతీయంగా అనిశ్చిత పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభ నెల కావడమా ఈ వసూళ్లకు ఓ కారణంగా కనిపిస్తోంది. 2025 ఏప్రిల్​ నెలలో కూడా ఇదే తీరులో ఉంది. ఇక రిఫండ్ల సర్దుబాటు అనంతరం గత నెలకు నికరంగా జీఎస్టీ వసూళ్లు రూ.2.11 లక్షల కోట్లుగా ఉన్నాయి. దేశీయంగా విక్రయాల ద్వారా 4.3 శాతం వృద్ధితో రూ.1.85 లక్షల కోట్ల మేర జీఎస్టీ ఆదాయం సమకూర్చగా దిగుమతుల రూపంలో 25.8 శాతం వృద్ధితో రూ.53,861 కోట్ల వసూళ్లు నమోదయ్యాయి.

TAGGED:

GST REVENUE RATE RAISED
SECOND PLACE IN GROWTH RATE
TELANGANA GROWTH RATE IN INDIA
TELANGANA GROWTH RATE 2026
GST REVENUE IS INCREASED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.